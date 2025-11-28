Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 186244
ИКТ 14449
Организации 11202
Ведомства 1492
Ассоциации 1069
Технологии 3533
Системы 26422
Персоны 80234
География 2981
Статьи 1570
Пресса 1262
ИАА 739
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2741
Мероприятия 877

Кузин Максим


СОБЫТИЯ


28.11.2025 ML модуль для скоринга от компании «БПС Инновационные программные решения» 1
02.07.2024 «Ростех» начинает подготовку дизайнеров для промышленных предприятий 1
31.01.2003 Российские В2В-рынки и онлайновые биржи признаны привлекательными 2

Публикаций - 3, упоминаний - 4

Кузин Максим и организации, системы, технологии, персоны:

Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3303 1
Ростех - Академия 15 1
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России - Единая энергетическая система России - Единая национальная электрическая сеть (ЕНЭС) РФ 321 1
Седьмой Континент 64 1
Lesprom Network - Леспром.ру - Леспром Индастри Консалтинг 12 1
Kuzin Machinery 1 1
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 260 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 225 1
FinTech - Денежные переводы - Процессинг платёжных систем и банковских карт - Processing of payment systems and bank cards 1223 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14833 1
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4816 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4883 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31873 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25521 1
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6628 1
1С Первый Бит - БИТ.Финанс 247 1
ЦФТ Фактура - ЦФТ Faktura 168 1
Московская Биржа - СМВБ-Информационные технологии - QUIK-Брокер 8 1
Жуков Сергей 39 1
Кутуков Валерий 2 1
Хан-Магомедов Джан 10 1
Нагайцев Максим 1 1
Пономарева Валентина 1 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45607 1
Россия - РФ - Российская федерация 156353 1
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1392 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6493 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31775 1
Товары двойного назначения - Техника гражданского, двойного или военного назначения 372 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6913 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1342 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6241 1
Статистика - Statistics - статистические данные 1829 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17371 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25900 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54874 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8360 1
Universal University - БВШД - Британская высшая школа дизайна - Британка 15 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1403352, в очереди разбора - 733397.
Создано именных указателей - 186244.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Лучшая техника Dreame по уходу за волосами: выбор ZOOM

Обзор HUAWEI FreeBuds SE 4 ANC: доступные наушники с шумоподавлением

Лучшие принтеры и МФУ для дома в 2025 году: хиты продаж

Показать еще

Наука

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность

Исследование древнего кладбища перевернуло устоявшиеся представления о жизни в каменном веке

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?
Показать еще