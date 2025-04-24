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Закиров Гумер
|24.04.2025
|«Корус Консалтинг» помог «Август-Агро» повысить качество финансового планирования 1
Закиров Гумер и организации, системы, технологии, персоны:
|1С 8405 1
|Корус Консалтинг ГК 1243 1
|Microsoft Office 3796 1
|1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 589 1
|1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 957 1
|1С:ERP УХ - 1С:ERP Управление Холдингом 179 1
|Россия - РФ - Российская федерация 147773 1
|Казахстан - Республика 5616 1
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