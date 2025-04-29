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Доходъ УК


Управляющая компания «ДОХОДЪ»   специализируется на управлении ценными бумагами и инвестиционными фондами. Под управлением компании – более 50 паевых инвестиционных фондов и целевые капиталы. Объем активов под управлением компании превышает 90 млрд рублей (по данным на март 2025 г.). В начале 2000-х компания одна из первых на рынке реализовала технологию роботизированного управления активами своих клиентов. 


29.04.2025 УК «Доходъ» стала ассоциированным членом АФТ 2
18.06.2021 Технология распознавания паспортов Smart Engines внедрена в приложении «Доход’ инвестиции» 2

Публикаций - 2, упоминаний - 4

Доходъ УК и организации, системы, технологии, персоны:

Smart Engines - Смарт Энджинс - Смарт Энджинс Сервис 382 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 180 1
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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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