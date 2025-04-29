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Доходъ УК
Управляющая компания «ДОХОДЪ» специализируется на управлении ценными бумагами и инвестиционными фондами. Под управлением компании – более 50 паевых инвестиционных фондов и целевые капиталы. Объем активов под управлением компании превышает 90 млрд рублей (по данным на март 2025 г.). В начале 2000-х компания одна из первых на рынке реализовала технологию роботизированного управления активами своих клиентов.
|29.04.2025
|УК «Доходъ» стала ассоциированным членом АФТ 2
|18.06.2021
|Технология распознавания паспортов Smart Engines внедрена в приложении «Доход’ инвестиции» 2
Доходъ УК и организации, системы, технологии, персоны:
|Apple iOS 7932 1
|Google Android 14204 1
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