Управляющая компания «ДОХОДЪ» специализируется на управлении ценными бумагами и инвестиционными фондами. Под управлением компании – более 50 паевых инвестиционных фондов и целевые капиталы. Объем активов под управлением компании превышает 90 млрд рублей (по данным на март 2025 г.). В начале 2000-х компания одна из первых на рынке реализовала технологию роботизированного управления активами своих клиентов.