На площадке АФТ протестированы российские решения для серверной виртуализации

В Технологической песочнице Ассоциации ФинТех (АФТ) завершен пилотный проект по тестированию российских платформ серверной виртуализации. Испытания проводились на отечественной вычислительной инфраструктуре, предоставленной технологической компанией Yadro. Об этом CNews сообщили представители АФТ.

В рамках пилота участники протестировали несколько российских решений и определили их функциональные и нефункциональные особенности, сильные стороны и ограничения. Также были апробированы сценарии миграции виртуальных машин, резервного копирования и восстановления с использованием отечественных систем резервного копирования (СРК).

Результаты пилота подтвердили наличие на российском рынке работоспособных и вариативных решений, позволяющих обеспечить необходимый уровень функциональности и производительности. При этом выявленные различия между продуктами позволяют более четко определить их позиционирование и выбирать платформу с учетом конкретных требований, масштаба и особенностей ИТ-инфраструктуры компании.

Сформированная по итогам проекта отраслевая экспертиза может использоваться компаниями для более обоснованного выбора российских платформ, а вендорами — для уточнения позиционирования и дальнейшего развития своих продуктов.

В пилотном проекте приняли участие «Ред Софт», УК «Доходъ» и «Базальт СПО». УК «Доходъ» выступила одним из инициаторов проекта.

«Ключевой результат пилота — подтверждение того, что российский рынок предлагает не одно универсальное, а несколько работоспособных решений для серверной виртуализации с различным набором сильных сторон и особенностей. Проведенное тестирование позволило предметно сопоставить эти решения, определить их наиболее эффективные области применения и сформировать основу для более осознанного выбора платформы под конкретные задачи бизнеса. При этом протестированные продукты подтвердили достаточный уровень функциональности и производительности для применения в инфраструктуре финансовых организаций», — сказал заместитель генерального директора, руководитель управления пилотирования и прототипирования АФТ Кирилл Кузьмин.