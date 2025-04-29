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Бородатова Маргарита
УПОМИНАНИЯ
|29.04.2025
|УК «Доходъ» стала ассоциированным членом АФТ 1
|18.06.2021
|Технология распознавания паспортов Smart Engines внедрена в приложении «Доход’ инвестиции» 1
Бородатова Маргарита и организации, системы, технологии, персоны:
|Google Android 14247 1
|Apple iOS 7957 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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