Где хранить резервные копии, чтобы их не уничтожили хакеры

Современные кибератаки всё чаще нацелены не на выкуп, а на полное уничтожение ИТ-инфраструктуры и резервных копий. Классические системы резервного копирования, развёрнутые внутри того же периметра, перестали быть гарантией сохранности данных. Одним из первых на рынке решение с принципиально новой архитектурой — «Ковчег» (или «ЦОД последней надежды») — представил «РТК-ЦОД», крупнейший в стране ИТ-сервис-провайдер полного цикла. В его основе — жёсткая изоляция резервных данных за пределами основной инфраструктуры заказчика, в том числе в нескольких локациях. CNews разобрал преимущества и особенности четырёх моделей развертывания «Ковчега» с учётом специфики ИТ-периметра для компаний из разных отраслей.

Модель № 1. Общий резервный контур для нескольких клиентов

Первый вариант предполагает использование единой изолированной среды для хранения резервных копий сразу нескольких заказчиков. При этом доступ к данным каждого клиента строго разграничен — на уровне сетевых сегментов, систем хранения и прав доступа. По сути, каждый работает в своём «виртуальном сейфе», хотя физически оборудование общее.

Плюсы:

Минимальный порог входа: не нужно покупать собственное «железо», платите только за фактический объём.

Скорость запуска — от четырёх до шести недель, включая пилотный период.

Всю эксплуатацию берёт на себя провайдер — команда заказчика не отвлекается на администрирование.

На что обратить внимание: Аппаратный комплекс общий, изоляция — только логическая. Для компаний с жёсткими требованиями к физической разделённости этот вариант может не подойти.

Принципиальное отличие «Ковчега» — архитектурный запрет на удаление

Модель № 2. Выделенные ресурсы в общем контуре безопасности

Здесь заказчик получает собственный, физически обособленный пул оборудования, но при этом он размещается внутри общей защищённой периметральной инфраструктуры «РТК-ЦОД». Своего рода «личный бокс» внутри общего хранилища.

Плюсы:

Оборудование — только ваше, никто другой не имеет к нему доступа.

Не нужно самостоятельно строить и обслуживать инфраструктуру безопасности — всё уже есть у провайдера.

Дешевле, чем полностью выделенный контур: экономия на эксплуатации и физической защите площадки.

Для кого: компаний, которым нужна физическая изоляция, но которые готовы использовать общий периметр безопасности без собственной аттестации.

Модель № 3. Полностью изолированный контур в дата-центре «РТК-ЦОД»

Третий вариант — это максимальный уровень изоляции. «Ковчег» разворачивается на отдельном оборудовании, полностью выделенном под одного заказчика, в дата-центре «РТК-ЦОД» уровня Tier III, с резервированием всех инженерных систем.

Плюсы:

Полная физическая и логическая изоляция — ваши данные защищены на всех уровнях.

Возможность аттестации под требования ФСТЭК, 187-ФЗ и нормативов Банка России — решение уже спроектировано с учётом этих стандартов.

Инфраструктурная надёжность: бесперебойное питание, охлаждение, физическая охрана — всё обеспечивает провайдер.

На что обратить внимание: Эта модель дороже и требует больше времени на развёртывание — до трёх месяцев. Но для компаний с объектами КИИ и строгими регуляторными требованиями это оправданные затраты.

Модель № 4. Резервный контур на территории заказчика

Четвёртый вариант — развернуть изолированный резервный контур прямо на площадке компании. Оборудование, сети и средства защиты — отдельные, не пересекающиеся с основной инфраструктурой, но физически находятся в том же здании или кампусе.

Для особых случаев «РТК-ЦОД» предлагает мобильный ЦОД — по сути, резервный центр в контейнере, который можно доставить в любую точку при наличии электропитания и необходимых условий.

Плюсы:

Резервное копирование идёт по локальной сети — не нужны внешние каналы, что критично для регионов с нестабильной связью.

Полный физический контроль над оборудованием и доступом — всё под вашим надзором.

На что обратить внимание:

Если площадка окажется в зоне ЧС (пожар, затопление, отключение энергии), вы можете потерять и основную инфраструктуру, и резервный контур одновременно.

Инженерную инфраструктуру (питание, охлаждение, охрану) нужно обеспечивать самостоятельно.

Развёртывание может быть долгим, особенно в удалённых локациях.

Какую модель выбрать?

У каждой из четырёх моделей — своя аудитория.

Общий мультитенантный контур и выделенный пул в общем периметре — оптимальный выбор для среднего бизнеса и коммерческих компаний, которые хотят защититься от киберугроз без избыточных инвестиций в аппаратную изоляцию.

Полностью изолированный контур в дата-центре «РТК-ЦОД» — решение для организаций из финансового сектора, госструктур, телекома, ритейла, а также любых компаний с объектами КИИ. Здесь критичны надёжность, соответствие регуляторным требованиям и возможность восстановления даже после серьёзных атак.

Контур на площадке заказчика — для режимных объектов, удалённых производств и компаний, которые по политическим или техническим причинам не могут вынести данные за свой периметр.

Важно: перечисленные модели — это не жёсткие рамки, а база для индивидуального подбора решения. «РТК-ЦОД» может предложить варианты за пределами описанных сценариев, а также комбинировать их под конкретную инфраструктуру заказчика.

Давид Мартиросов генеральный директор РТК-ЦОД «Принципиальное отличие «Ковчега» — архитектурный запрет на удаление. По сути, это гарантированная точка восстановления, но восстановления не только данных, а всего бизнеса. Когда мы пришли с концепцией нового продукта к нашим постоянным заказчиках, то услышали единогласный ответ: да, нам это необходимо. И сегодня «Ковчег» уже доступен для заказа, в том числе в аренду. Ранее рынок ограничивался двумя категориями решений: облачными бэкапами для малого бизнеса и дорогостоящими DR-комплексами для корпораций. Промежуточный сегмент оставался незанятым. Создав «Ковчег», мы фактически открыли новый рынок на стыке хранения данных, резервного копирования, аварийного восстановления и кибербезопасности. По оценкам iKS-Consulting объем этого рынка составляет сегодня 7,3 млрд рублей с перспективой роста до 13,3 млрд к 2030 году».