В России вышли iPhone 11 Pro с кусочками «Титаника» и ракеты Гагарина. Цены

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Компания Caviar выпустила две новых модели iPhone 11 Pro, одна из которых украшена вставками из кусочков «Титаника», а другая — космического корабля «Восток-1». За вторую модель просят более 2 млн руб.



Новинки от Caviar

Российская компания Caviar, которая превращает iPhone в предметы роскоши, выпустила на рынок две версии iPhone 11 Pro. Модели, получившие названия Titanic и Vostok-1, стали частью коллекции Discovery. Их описания можно найти на сайте производителя.

Корпус модели Titanic инкрустирован частицами знаменитого лайнера «Титаник», затонувшего в апреле 1912 г. после столкновения с айсбергом в Атлантическом океане. На задней панели корпуса присутствует объемная фигура в виде якоря, погружающегося в волны океана, а также два миниатюрных, вращающихся вентиля из металла. Стоимость смартфона составляет 437 тыс. руб.

Корпус модели Vostok-1 получил вставку из фрагмента космического корабля «Восток-1», на котором в апреле 1961 г. совершил свой полет в космос Юрий Гагарин. Сзади корпус украшен объемной фигурой, изображающей орбиты планет Солнечной системы. Стоимость смартфона составляет 2,13 млн руб.

Следует отметить, что новинки выпущены крайне ограниченным тиражом — всего 11 аппаратов обеих моделей.

Другие модели iPhone 11 Pro от Caviar

Это не единственные модели iPhone 11 Pro Caviar с необычными вкраплениями на корпусе. В августе 2019 г., еще до официальной презентации новых iPhone, компания объявила о выпуске пяти моделей на основе iPhone 11 Pro, объединенных космической тематикой и также относящихся к коллекции Discovery.

Так выглядит iPhone 11 Pro, украшенный кусочками «Титаника»

Одним из этих «космических» iPhone стала модель Universe Diamond стоимость чуть более 3,3 млн руб., корпус которой, наряду с бриллиантами, рубинами и топазами, украшен частицей Луны, фрагментами метеорита и фрагментом космического корабля.

Более простая модель Universe с украшениями из композитного камня и объемной стилизацией планет и орбит получила цену в 479 тыс. руб. Модель Singularity стоимостью 369 тыс. руб. также украшена композитным камнем, но со вставками из фрагментов метеорита. Модель Soyuz за 339 тыс. руб. помимо панно из композитного камня украшена объемными элементами, которые представляют собой частицы космического корабля. Самая дешевая модель Explorer стоимостью 299 тыс. руб. может похвастать объемными элементами из титана на корпусе.

История Caviar

Создателем бренда Caviar является итальянский ювелир Илия Джакометти (Elia Giacometti), потомственный глава семейного ювелирного дома Perla Penna. Первый смартфон в драгоценном корпусе Джакометти сделал в 2010 г. для личного пользования. Однако после посещения выставки Millionaire Fair в Москве ювелир начал получать заказы на подобные аппараты от состоятельных россиян.

Внешний вид iPhone 11 Pro с фрагментами космического корабля Гагарина

В 2011 г. была создана первая коллекция роскошных аппаратов на основе продукции Apple, в которой был использован iPhone 4s. В 2012 г. аппараты стали доступны в России в онлайн-магазине. Позднее компания выпустила коллекции на основе других продуктов Apple, в том числе iPad mini и Apple Watch. Также были созданы коллекции на базе смартфонов Samsung и Huawei.

В 2014 г. Caviar начала выпускать драгоценные смартфоны с изображением президента России Владимира Путина. По данным самой компании, первая коллекция была раскуплена за 2 дня. После этого производитель сфокусировался на российском рынке и создал специально для него серию моделей, известных как Российская коллекция Caviar. Модели можно узнать по российскому гербу, видам на достопримечательности Москвы и другим подобным гравировкам.

В 2017 г. Caviar выпустила дизайнерские iPhone 7 с портретами Владимира Путина и Президента США Дональда Трампа (Donald Trump). Корпусы аппаратов покрыты драгметаллами, на которых выгравированы изображения. Подарочный набор из двух смартфонов One World, приуроченный к инаугурации президента США, можно было купить за 398 тыс. руб. В сентябре 2018 г. компания выпустила линейку дизайнерских iPhone XS Max, в которой была пуленепробиваемая модель.