В России появились пуленепробиваемые iPhone. Цены

Итальяно-российская компания Caviar, которая превращает смартфоны в предметы роскоши, выпустила линейку дизайнерских iPhone XS Max. В линейке есть пуленепробиваемая модель, а также модель, усыпанная максимальным количеством бриллиантов, и модель, отягощенная максимальным весом золота.

Линейка Maximum

Российская компания Caviar выпустила свою линейку iPhone XS Max. Каждая модель, представленная в линейке Maximum, отличается каким-нибудь максимальным параметром — это может быть предельная, вплоть до пуленепробиваемости, прочность, наилегчайший вес или максимальное количество золота или бриллиантов.

В рамках выпуска серии Maximum переделке подвергалась только старшая модель iPhone XS Max с 512 ГБ постоянной памяти. Все аппараты серии поставляются в роскошном черном футляре, пишет компания на своем сайте, материал отделки — «Черный бархат».

Список моделей

Модель Caviar iPhone XS Maximum Diamonds за 639 тыс. руб. имеет 400 вставок из природных бриллиантов на основе из чистого серебра. Задняя панель выполнена из закаленного титана с ручным сатинированием, использовано PVD-покрытие черного цвета. На кнопки и корпус нанесено анодированное покрытие, как и в других моделях серии.

Модель Caviar iPhone XS Maximum Invincible обойдется покупателю в 649 тыс. руб. Задняя панель выполнена из закаленного титана марки DIN 3.7145, что делает аппарат пуленепробиваемым. Толщина титановой пластины достигает 1 мм.

Caviar iPhone XS Maximum Ultralight получился на 8 г легче оригинала

Особенность модели Caviar iPhone XS Maximum Ultralight стоимостью 329 тыс. руб. заключается в том, что задняя панель выполнена из сверхлегкого прочного карбона G10, которым компания заменила оригинальную стеклянную панель. В результате аппарат стал на 8 г легче.

Caviar iPhone XS Maximum Gold за 379 тыс руб. примечателен тем, что задняя панель, выполненная в сочетании сатинированных и полированных покрытий, имеет двойное покрытие золотом Double Electroplating с содержанием золота 999 и толщиной 7 микронов. Такое же покрытие присутствует на кнопках и корпусе.

Титановая задняя панель Caviar iPhone XS Maximum Invincible делает его пуленепробиваемым

Больше золота нанесено только на Caviar iPhone XS Maximum Fine Gold стоимостью 999 тыс. руб. Задняя панель выполнена из чистого золота 787 пробы, вес золота составляет 150 гр. Покрытие кнопок и корпуса такое же, как у Maximum Gold.

Как делают «золотые» смартфоны

Чтобы превратить обычный смартфон в предмет роскоши, специалисты Caviar разбирают его на части и помещают в камеру вакуумного напыления, где аппарат покрывается слоем драгоценного металла толщиной в 3 микрона. Для покрытия используются желтое и белое золото, серебристый и черный титан, платина и другие металлы. Вакуумное напыление было выбрано для производства как технология, обеспечивающая самое стойкое к механическому воздействию покрытие.

Caviar iPhone XS Maximum Fine Gold содержит 150 г золота

После нанесения металла на корпус ювелиры выполняют гравировку и инкрустацию. Для инкрустации используются экзотические виды кожи, редкие сорта дерева и драгоценные камни, в первую очередь бриллианты. В дизайне обычно преобладают гербовые и державные мотивы, встречаются стилизованные виды на достопримечательности. После финальной сборки аппараты тщательно тестируются.

История Caviar



Создателем бренда Caviar является итальянский ювелир Илия Джакометти (Elia Giacometti), потомственный глава семейного ювелирного дома Perla Penna. Первый смартфон в драгоценном корпусе Джакометти сделал в 2010 г. для личного пользования. Однако после посещения выставки Millionaire Fair в Москве ювелир начал получать заказы на подобные аппараты от состоятельных россиян.

Caviar iPhone XS Maximum Diamonds имеет 400 вставок из природных бриллиантов

В 2011 г. была создана первая коллекция роскошных аппаратов на основе продукции Apple, в которой был использован iPhone 4s. В 2012 г. аппараты стали доступны в России в онлайн-магазине. Позднее компания выпустила коллекции на основе других продуктов Apple, в том числе iPad mini и Apple Watch. Также были созданы коллекции на базе смартфонов Samsung и Huawei.

В 2014 г. Caviar начала выпускать драгоценные смартфоны с изображением президента России Владимира Путина. По данным самой компании, первая коллекция была раскуплена за 2 дня. После этого производитель сфокусировался на российском рынке и создал специально для него серию моделей, известных как Российская коллекция Caviar. Модели можно узнать по российскому гербу, видам на достопримечательности Москвы и другим подобным гравировкам.

В 2017 г. Caviar выпустила дизайнерские iPhone 7 с портретами Владимира Путина и Президента США Дональда Трампа (Donald Trump). Корпусы аппаратов покрыты драгметаллами, на которых выгравированы изображения. Подарочный набор из двух смартфонов One World, приуроченный к инаугурации президента США, можно было купить за 398 тыс. руб.