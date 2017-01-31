В России выпущены «золотые» iPhone с портретами Путина и Трампа. Цена

Итальянско-российская компания Caviar, которая превращает смартфоны в предметы роскоши, выпустила дизайнерские iPhone 7 с портретами Путина и Трампа. Корпусы аппаратов покрыты драгметаллами, на которых выгравированы изображения. Подарочный набор из двух смартфонов One World, приуроченный к инаугурации президента США, можно купить за 398 тыс. руб. на сайте компании.

В России появились «золотые» iPhone с Путиным и Трампом

В России выпущен набор роскошных iPhone 7 в корпусах из драгоценных металлов с выгравированными портретами Президента России Владимира Путина и Президента США Дональда Трампа (Donald Trump). Набор, получивший название One World, входит в состав коллекции Supremo. На различных моделях коллекции можно встретить портреты и других известных личностей. Производством изделий занимается итальянская ювелирная компания Caviar, которая с 2015 г. управляется из России.

По словам производителя, работая над Supremo, дизайнеры вдохновлялись «великими характерами, лидерами, чьи поступки меняют мир». В результате на корпусах аппаратов появилась серия портретов «величайших людей в истории». Выпуск набора One World приурочен к инаугурации 45-го президента США.

Два смартфона, с портретами Путина и Трампа соответственно, можно купить вместе со скидкой – они объединены в подарочный комплект стоимостью p398 тыс. На сайте производителя этот набор характеризуется как «знак начала новой исторической эпохи». По отдельности устройства можно купить за p199 тыс. каждое.

Всего в коллекцию Supremo входит 10 аппаратов с портретом Путина, 2 – с портретом Трампа, по одному – с изображениями президентов Казахстана Нурсултана Назарбаева и Азербайджана Ильхама Алиева. Самый дорогой iPhone, инкрустированный драгоценными камнями, называется Supremo Putin Quattro Volte. Его стоимость составляет p297 тыс. В коллекции Supremo нет моделей по цене ниже p197 тыс.

Как делают «золотые» смартфоны

Чтобы превратить обычный смартфон в предмет роскоши, специалисты Caviar разбирают его на части и помещают в камеру вакуумного напыления, где аппарат покрывается слоем драгоценного металла толщиной в 3 микрона. Для покрытия используются желтое и белое золото, серебристый и черный титан, платина и другие металлы. Вакуумное напыление было выбрано для производства как технология, обеспечивающая самое стойкое к механическому воздействию покрытие.

Драгоценные iPhone с портретами Владимира Путина и Дональда Трампа объединены в подарочный набор One World

После нанесения металла на корпус ювелиры выполняют гравировку и инкрустацию. Для инкрустации используются экзотические виды кожи, редкие сорта дерева и драгоценные камни, в первую очередь бриллианты. В дизайне обычно преобладают гербовые и державные мотивы, встречаются стилизованные виды на достопримечательности. После финальной сборки аппараты тщательно тестируются.

История Caviar

Создателем бренда Caviar является итальянский ювелир Илия Джакометти (Elia Giacometti), потомственный глава семейного ювелирного дома Perla Penna. Первый смартфон в драгоценном корпусе Джакометти сделал в 2010 г. для личного пользования. Однако после посещения выставки Millionaire Fair в Москве ювелир начал получать заказы на подобные аппараты от состоятельных россиян.

В 2011 г. была создана первая коллекция роскошных аппаратов на основе продукции Apple, в которой был использован iPhone 4s. В 2012 г. аппараты стали доступны в России в онлайн-магазине. Позднее компания выпустила коллекции на основе других продуктов Apple, в том числе iPad mini и Apple Watch. Также были созданы коллекции на базе смартфонов Samsung и Huawei.

Драгоценные смартфоны с изображением Путина Caviar начала выпускать в 2014 г. По данным самой компании, первая коллекция была раскуплена за 2 дня. После этого производитель сфокусировался на российском рынке и создал специально для него серию моделей, известных как Российская коллекция Caviar. Модели можно узнать по российскому гербу, видам на достопримечательности Москвы и другим подобным гравировкам.