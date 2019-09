В России упали цены на iPhone

В России подешевели актуальные модели смартфонов iPhone в связи со скорым релизом линейки iPhone 11. Разница в стоимости составляет от 15 до 20 тыс. руб. соответственно. За рубежом подешевели планшетные компьютеры iPad Pro в версии на 1 ТБ – скидка на них составила ровно $200.



«Яблочный» ценопад

Компания Apple резко снизила российские цены на смартфоны iPhone, вышедшие в 2018, 2017 и 2016 гг. Причиной демпинга послужил дебют гаджетов iPhone 11 состоявшийся 10 сентября 2019 г. Все новинки поступят в продажу на территории России в течение ближайших двух недель.

Снижение цен затронуло не только модели, на смену которым пришли более новые устройства. Купить по сниженной цене теперь можно и те гаджеты, преемников которым Apple в сентябре 2019 г. не подготовила. В США также рухнули цены на планшеты iPad Pro 2018, что связано со скорым выходом iPad седьмого поколения.

Доступные смартфоны

В российской рознице заметно подешевели смартфоны iPhone 8 и 8 Plus с 64-гигабайтным накопителем. На момент старта продаж в 2017 г. их стоимость составляла 57 тыс. руб. за iPhone 8 и 65 тыс. руб. за iPhone 8 Plus, тогда как на 10 сентября 2019 г. цены упали до 40 и 45 тыс. руб. соответственно. Модификации на 128 ГБ стоят 45 и 50 тыс. руб. Добавим, что в новой линейке Apple замена iPhone 8 и 8 Plus не предусмотрена.

Более доступным стал и прошлогодний iPhone XR с памятью на 64 ГБ. Осенью 2018 г. Apple просила за него 65 тыс. руб., а сейчас – 50 тыс. руб, то есть падение составило 15 тыс. руб. Этот же смартфон со 128-гигабайтной флеш-памятью стоит немного дороже – 55 тыс. руб.

iPhone XR остался в новой линейке Apple

Демпинг на iPhone XR объясняется скорым выходом его наследника, iPhone 11 с двойной камерой по цене 60, 65 и 74 тыс. руб. за 64, 128 и 256 ГБ памяти. iPhone XR остался единственным представителем 2018 модельного года в актуальной линейке Apple – из продажи исчезли iPhone XS и XS Max. Их полностью заменили на iPhone 11 Pro и Pro Max, стоимость которых стартует с отметки 90 и 100 тыс. руб.

В итоге по состоянию на сентябрь 2019 г. модельный ряд смартфонов Apple состоит из iPhone 8, 8 Plus. XR, iPhone 11, 11 Pro и Pro Max. iPhone X, с которого началась эра смартфонов с «монобровью», а также более ранние модели, теперь доступны в России только на вторичном рынке.

Скидка на pro-планшет

Apple установила новые, более низкие цены и на два планшета iPad Pro 2018 модельного года, ориентированные на профессионалов. В отличие от смартфонов, скидка актуальна пока лишь за пределами России.

Подешевели исключительно топовые комплектации планшетов с 1 ТБ памяти, но скидку на них Apple предоставила весьма существенную - $200 (13 тыс руб. по курсу ЦБ на 12 сентября 2019 г.). В США после демпинга 11-дюймовый iPad Pro стоит $1350 (87,6 тыс. руб.), а 12,9-дюймовый - $1550 (136 тыс. руб.).

Apple iPad Pro

Напомним, что на прошедшей 10 сентября 2019 г. презентации Apple показала лишь один планшетный компьютер – iPad седьмого поколения, в своей минимальной конфигурации с 32-гигабайтным накопителем ставший самым дешевым в российской линейке компании – цена стартует с 28 тыс. руб. Также в России доступны компактный iPad mini (минимум 33 тыс. руб.), облегченный и ультратонкий iPad Air (от 43 тыс. руб.), а также

Что касается iPad Pro, то практически за год своего существования в России они подешевели и подорожали одновременно. Так, 11-дюймовый планшет в базовой версии (64 ГБ и Wi-Fi) на старте продаж стоил 66 тыс. руб., а сейчас – 67,1 тыс. руб. В то же время его максимальная комплектация (1 ТБ, Wi-Fi + LTE) на старте стоила 138 тыс. руб., а сейчас 124 тыс. руб. С 12-дюймовым планшетом ситуация идентичная – «бюджетная» модификация подорожала на 1500 руб., а самая дорогая упала в цене на 13,5 тыс. руб.

Грядущие новинки Apple

На сентябрьской презентации Apple показала не все, что от нее ждали. В обозримом будущем компания может выпустить как минимум 16-дюймовый ноутбук MacBook Pro, который станет самым крупным в линейке. Релиз лэптопа может состояться до конца осени 2019 г.

В течение первой половины 2020 г. Apple может показать компактный смартфон iPhone SE2, потомка оригинального iPhone SE образца 2016 г., но в более современном исполнении. Первый SE вышел в корпусе iPhone 5S с «железом» iPhone 6, а SE2 может получить дизайн iPhone 8 и «начинку» актуального iPhone 11.