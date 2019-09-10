Полумиллиардный тендер Минкомсвязи застопорился из-за странной заявки загадочного претендента

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Забуксовавший тендер Минкомсвязи

Как выяснил CNews, Минкомсвязи не может подписать контракт с победителем его масштабного тендера на популяризацию электронных госуслуг из-за крайне странно оформленной заявки отстраненного претендента и технических неполадок на Единой электронной торговой площадке. Эти факторы стали предметом разбирательства Федеральной антимонопольной службы (ФАС).

Описываемый тендер в формате открытого конкурса в электронной форме стартовал 31 июля 2019 г. с начальной ценой контракта в 525,9 млн руб. Заявки принимались до 23 августа. Рассмотрение их первых («анонимных») частей состоялось 28 августа. В ходе него из трех претендентов — позже стало известно, что ими оказались ООО «РРА», ООО «Изи-медиа» и ООО «Коммуникативная группа “Мотив”» — на конкурс были допущены только два последних. Победителем 4 сентября стал «Мотив»; цена его предложения в опубликованных документах не указана. Отклоненной оказалась заявка РРА.

Отстраненная компания с решением конкурсной комиссии не согласилась и обратилась в ФАС с двумя жалобами, из-за которых закупка сейчас имеет статус «определение поставщика в части заключения контракта приостановлено по требованию контрольного органа». В одной из жалоб ответчиком было указано Минкомсвязи. Из ее текста следует, что заявку РРА признали несоответствующей закупочному законодательству из-за того, что в ней по одному из слайдов в теории можно было идентифицировать название претендента на контракт.

Определение популяризатора госуслуг на полумиллиардном тендере Минкомсвязи забуксовало из-за вмешательства ФАС

Как видно из документов заявки, на указанном слайде (изображение мишени со стрелой, попавшей в яблочко) соискатель действительно зачем-то разместил два неких логотипа. Их содержание — People & screens и NMI Group — формально никак не связано с наименованием претендента. Однако госзаказчик, по всей видимости, решил, что подобная маркировка все же каким-либо образом может деанонимизировать претендента.

«Конкурсная комиссия Минкомсвязи отклонила заявку, руководствуясь частью 3 статьи 54.5 федерального закона № 44-ФЗ, — отметил в разговоре с CNews директор департамента развития цифрового государства Минкомсвязи Алексей Горобцов. — В соответствии с ней, участник не допускается к конкурсу в случае “указания в первой части заявки участника открытого конкурса в электронной форме сведений о таком участнике”. В данном случае презентация медиастратегии, которую разработал участник в рамках конкурсного предложения, содержала логотип, принадлежащий рекламному агентству (то есть как минимум с одного с соискателем рынка; — прим. CNews)».

В РРА на момент публикации материала не смогли объяснить CNews, с какой целью один из слайдов заявки был промаркирован двумя сторонними логотипами, и кому именно они принадлежат.

Загадочная РРА слукавила: она «дочка» NMI Group

Проведенный CNews анализ позволяет усомниться в том, что вышеупомянутая маркировка слайда в заявке РРА в части логотипа NMI Group не позволяла идентифицировать по ней РРА как участника тендера. По данным ЕГРЮЛ, стопроцентным учредителем ООО «РРА» выступает ООО «Эн эм ай групп».

На странице NMI Group в Facebook прямо говорится, что в состав этой коммуникационной группы (New Media Intelligence Group) входят агентства Multitec, NMScience и как раз РРА.

Компания РРА сейчас пребывает в крайне закрытом режиме существования. Поисковые системы официальной информации о ее деятельности (кроме данных о юрлице) не находят. Идентифицировав закрепленное за ней доменное имя по указанному в жалобах в ФАС контактному адресу электронной почты, можно обнаружить сайт rragency.ru. На момент публикации материала он содержал единственную пустую страницу с гиперссылкой на сервис по конструированию сайтов Tilda.

В то же время, в кэше поисковиков сохранилась версия главной страницы сайта, на которой дословно говорится, что «РРА входит в группу NMi “By NMi group”».

Вторая жалоба и результаты рассмотрения в ФАС

Во второй жалобе РРА в ФАС ответчиком была Единая электронная торговая площадка (ЕЭТП). РРА в ней утверждает, что из-за технических неполадок в системе площадки компания не имела возможности ознакомиться с протоколом работы комиссии и пропустила срок обжалования принятых ею решений.

Рассмотрение жалобы к ЕЭТП должно было состояться 5 сентября 2019 г., жалобы к Минкомсвязи — 9 сентября.

Пресс-служба ФАС в разговоре с CNews указала, что жалобы на действия заказчика и оператора электронной площадки были признаны обоснованными. «Выдано предписание об устранении выявленных нарушений закона 44-ФЗ, — отметили собеседники редакции. — Действия оператора электронной площадки и заказчика содержат признаки составов административных правонарушений. Полный текст решения и предписания будут изготовлены в течение трех рабочих дней и размещены в единой информационной системе в сфере закупок до 13 сентября 2019 г.».

Несколько фактов о жалобщике

Как следует из базы данных ЕГРЮЛ, ООО «РРА» было зарегистрировано 24 сентября 2015 г. в Москве. Стопроцентным учредителем, как было отмечено выше, указано ООО «Эн эм ай групп». С учетом длинных цепочек соучредителей этой структуры «Контур.фокус» предполагает основными конечными владельцами РРА Юрия Зайца с долей в 33,6%, Виталия Кривенко (23,7%), кипрский офшор «Кретлиа холдинг лимитед» (20,3%), Юлию Орлову (15,4%).

По итогам 2017 г. выручка компании составила 934,2 млн руб. с годовым приростом в 188% и чистой прибылью в 17,6 млн руб. Данные за 2018 г. должны появиться в сентябре 2019 г.

По данным «Контур.фокус», за РРА числится семь госконтрактов на общую сумму в 1 млрд руб. Среди заказчиков — Россельхозбанк и Пенсионный фонд.

Какие именно услуги закупает Минкомсвязи

Как следует из опубликованного на сайте госзакупок техзадания, Минкомсвязи в ходе исполнения ставшего проблемным контракта надеется различными способами увеличить долю пользователей электронных госуслуг среди граждан и бизнеса — в том числе посредством мобильных приложений.

«Одной из задач оказания услуг является формирование знания и доверия граждан и коммерческих организаций к получению услуг в электронном виде, информирование пользователей о доступных услугах, сервисах и функциях на едином портале и в мобильных приложениях, преимуществах перехода на цифровое взаимодействие с государством, а также информирование пользователей о появлении новых услуг, сервисов и функциях, в том числе вновь создаваемых комплексных услугах по жизненным ситуациям граждан на едином портале в электронном виде (суперсервисах), за счет размещения рекламно-информационных материалов, разъясняющих материалов на телевидении, в сети интернет и других рекламно-информационных каналах», — говорится в документах.

Исходя из этого, с даты заключения государственного контракта по 15 декабря 2020 г. будущему подрядчику предстоит разработать медиаплан проведения по обозначенной тематике рекламной кампании на телевидении, интернет-площадках, в рекламных сетях, поисковых системах и соцсетях, а затем его реализовать.