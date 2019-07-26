Xiaomi готовит 4К-телевизоры Redmi «по смешной цене»

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Ultra HD для всех

Компания Xiaomi разрабатывает два дешевых телевизора из новой линейки Redmi TV, один из которых получит немалую диагональ – 70 дюймов. Их отличительной особенностью станет существенно более низкая цена в сравнении с конкурентами. Инсайдер Xiaomishka в своем Twitter назвал их цену «смешной», но позже уточнил, что она будет ниже в сравнении с телевизорами линейки Xiaomi Mi TV.

Xiaomishka имел в виду, в частности, новые модели Mi TV с экранами от 30 до 60 дюймов, вышедшие в апреле 2019 г. и доступные для приобретения в Китае по цене от $160 до $600. Высокая популярность этих телевизоров, ставшая следствием низких цен, позволила Xiaomi в первом полугодии 2019 г. стать лидером по объему поставок смарт-ТВ в Китае. Некоторые модели Mi-линейки, в том числе и с поддержкой 4К-разрешения, доступны и в России.

Особенности моделей

Оба телевизора Redmi TV, пишет портал Gizchina, получили сертификат китайского регулятора 3С (China Compulsory Certificate), что может означать приближение сроков их релиза.

Дизайн телевизоров Redmi TV может повторять облик Xiaomi Mi TV

Китайский регулятор не раскрыл спецификации новых ТВ линейки Redmi, указав лишь их модельные номера. Так, старший представитель серии будет известен как L70M5-RA, и в этом названии есть указание на диагональ экрана – 70 дюймов (175 сантиметров). Разрешение данной модели составляет 3840х2160 пикселей, то есть она обзаведется поддержкой 4К-разрешения.

Дисплей младшего Redmi TV окажется практически вдвое больше – 40 дюймов или 100 сантиметров по диагонали. Разрешающая способность матрицы (здесь и в старшей модели используется панель IPS) неизвестно. Название телевизора – L40M5-FA.

Доказательство низкой стоимости

Несмотря на то, что цены на новые Redmi TV объявлены не были, Xiaomi может гарантировать, что высокими они не будут. С самого начала линейка Redmi, состоявшая в свое время исключительно из смартфонов, была задумана для вывода на рынок более доступных в сравнении с конкурентами, но при этом качественных гаджетов,

Выделив Redmi в полноценный дочерний бренд в январе 2019 г., Xiaomi расширила список устройств, носящих это название. К примеру, в мае 2019 г. она выпустила ноутбук RedmiBook 14 стоимостью $580, а в июле 2019 г. предложила более доступную его версию, оцененную в $465. Про смартфоны Redmi тоже не забывает – флагманы K20 и K20 Pro стоят минимум в полтора раза дешевле аналогов, не уступая им по своим возможностям.

Honor и Huawei как потенциальные конкуренты

Соперничать с Redmi TV будут телевизоры марки Honor – дочернего бренда китайской компании Huawei. На момент публикации материала они находились в разработке и не были анонсированы – их презентация должна состояться в рамках конференции Huawei Developer Conference 2019 (HDC 2019), которая пройдет с 9 по 11 августа 2019 г.

Так может выглядеть первый телевизор Honor

О спецификациях телевизоров Honor, получивших рабочее название Smart Screen, известно немного. Все модели должны получить встроенную веб-камеру для видеозвонков, а старшие представители серии могут обзавестись поддержкой сотовых сетей, в том числе и пятого поколения – у Huawei есть 5G-модем собственной разработки под названием Balong 5000.

Huawei выпустит смарт-телевизоры и под своим основным брендом – предварительное название линейки звучит как Huawei TV. В мае 2019 г. генеральный директор Huawei Consumer Business Group Ю Чэндун (Yu Chengdong) сообщил, что первые телевизоры под маркой Huawei могут выйти до конца 2019 г. – по информации ресурса Mydrivers, релиз состоится в сентябре 2019 г. Чэндун отметил, что телевизоры Huawei будут отличаться от смарт-ТВ в привычном их понимании за счет более глубокой интеграции искусственного интеллекта и сопутствующих технологий. В качестве ПО на телевизорах Huawei и Honor может использоваться фирменная ОС HongMeng, разрабатываемая в качестве конкурента ОС Google Android.

Приглашение на конференцию HDC 2019 намекает на расширение возможности ИИ в новых телевизорах Huawei и Honor

Поставщиками панелей для Huawei и Honor выступят компании BOE и Huaxing Optoelectronics, и линейка телевизоров Huawei может включать модели с экранами 55 и 65 дюймов. Старшим представителям серии приписывается поддержка 8К-разрешения. О стоимости телевизоров Huawei и Honor информации нет, но она тоже может оказаться невысокой ввиду резкого снижения цен на экраны для них.