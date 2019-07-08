Цены на ТВ-панели вот-вот рухнут ниже себестоимости

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Без Трампа не обошлось

В мире отмечено резкое снижение средней стоимости ТВ-панелей диагональю 32 дюйма и больше, выпускаемых на фабриках Китая. Об этом в своем отчете сообщили аналитики исследовательской компании WitsView, добавив, что на ряд моделей цены в обозримом будущем упадут ниже себестоимости. Одной из причин происходящего эксперты видят торговую войну между США и Китаем.

По их словам, на фоне возможного ввода Президентом США Дональдом Трампом (Donald Trump) 25-процентных пошлин на товары, ввозимые в страну из Китая, производители телевизоров в II квартале 2019 г. запаслись ТВ-панелями впрок, чтобы в III квартале 2019 г. без риска для прибыли продавать телевизоры в прежних объемах.

Цены ниже некуда

Пополнив свои запасы матриц, производители телевизоров сократили объемы новых закупок. Производство самих панелей, меж тем, возросло: для 65- и 75-дюймовых матриц рост объемов производства в II квартале 2019 г. составил 4% по сравнению с аналогичным периодом 2019 г. Совокупность этих факторов привела к опасному, по оценке WitsView, переполнению складов с дисплеями и ожидаемому снижению продаж панелей в III квартале.

Средняя стоимость 32-дюймовых панелей в июне 2019 г. сократилась на 10% и составила $36, а для матриц с диагональю 55 дюймов средняя стоимость в июне 2019 г. снизилась до $116. Падение тоже оказалось 10%-м. По оценке специалистов WitsView, именно экраны на 32 и 55 дюймов находятся в зоне риска – в III квартале их средняя стоимость может упасть ниже себестоимости, то есть китайские производители, выпуская их, будут работать себе в убыток.

Ситуация с более крупными дисплеями

Положение ТВ-панелей с диагоналями 65 и 75 дюймов ненамного лучше. Падение цен ниже себестоимости в их случае эксперты WitsView в III квартале не ожидают, однако объемы их производства тоже превышают уровень спроса.

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Средняя стоимость 65-дюймовых экранов в июне 2019 г. составила $185 против $195 в мае 2019 г. 75-дюймовые дисплеи подешевели на 8% - их средняя цена опустилась ниже $400. В WitsView уверены, что цены на эти панели продолжат падать.

Конкуренция с Samsung

Положение китайских производителей ТВ-панелей могло сильно улучшить закрытие фабрики Gen 8.5 по выпуску телевизионных дисплеев, принадлежащее компании S-LCD. Это дочернее предприятие южно-корейского вендора Samsung.

Фабрика должна была закрыться в II квартале 2019 г., и тогда производители телевизоров могли бы перенаправить свои заказы китайским поставщикам, однако этого не случилось. Samsung перенесла закрытие своего завода на III квартал 2019 г., руководствуясь финансовыми и технологическими соображениями.

Известие о скором прекращении работы завода, как и опасность ввода 25-процентных пошлин, спровоцировало рост закупок панелей в II квартале 2019 г. и тоже обеспечило снижение спроса на них в III квартале 2019 г.

Методы решения проблемы

Самый очевидный способ борьбы со снижением средней стоимости ТВ-панелей – это, по мнению аналитиков WitsView, решение проблемы перепроизводства путем сокращения объемов их выпуска. В перспективе это приведет к высвобождению складов, даже на фоне снижения спроса со стороны производителей телевизоров. Так и поступила китайская компания Boe Technology Group, уменьшившая количество выпускаемых панелей с 32-дюймовой диагональю.

Свои финансовые потери компании могут компенсировать, в том числе, путем снижения затрат на сырье, электричество и воду, а также за счет снижения заработной платы рабочих. Может помочь и корректировка ассортимента в сторону выпуска наиболее востребованных на рынке моделей ТВ-экранов.

Цены на память тоже снижаются

Торговая война между США и КНР отразилась не только на китайских производителях телевизионных панелей – под огнем оказались и компании, выпускающие чипы памяти. Атаковав компанию Huawei в мае 2019 г., Трамп вынудил ее сократить производство своей техники, в которой используются те или иные чипы памяти, а так как Huawei входит в число крупнейших производителей мобильной электроники, а также телекоммуникационного и серверного оборудования, то и объемы заказов у нее соответствующие. По оценке аналитиков TrendForce, цены на DRAM-память в III и IV кварталах 2019 г. снизятся на 10-15%. Многие компании-производители, как и в случае и теми, кто выпускает 32- и 55-дюймовые экраны, будут вынуждены работать в убыток.

Добависм что 5 июня 2019 г. основатель компании ARM, лишившей Huawei лицензии на свою процессорную архитектуру, предсказал, что война между США и Китаем рано или поздно отразится на большинстве ИТ-компаний мира.