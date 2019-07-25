Xiaomi выпустила дешевую версию и без того сверхбюджетного ноутбука

Дешевле некуда

Компания Xiaomi выпустила удешевленную версию изначально очень доступного ноутбука RedmiBook 14. Мобильный ПК стоит теперь в два раза дешевле смартфона Apple iPhone XR (цена в России - от 66,1 тыс. руб.), располагая при этом всеми достоинствами более дорогих своих модификаций.

В розницу недорогой RedmiBook 14 поступит в ближайшие дни, а его стоимость при заказе из Китая, без учета стоимости доставки, составит $465 (29,3 тыс. руб. по курсу ЦБ на 25 июля 2019 г.). В ряде китайских онлайн-магазинов его можно приобрести за $435 (27,4 тыс. руб.). Для сравнения, в России за те же деньги Apple предложит плеер iPod Touch седьмого поколения с накопителем на 128 ГБ, а обновленный в июле 2019 г. MacBook Air, конкурент RedmiBook 14, обойдется минимум в 94 тыс. руб.

Особенности конфигурации

Оригинальный RedmiBook 14 вышел в последних числах мая 2019 г. и комплектовался процессором Intel Core i7-8565U или Core i5-8265U, оперативной памятью DDR4-2133 объемом 8 ГБ и твердотельным накопителем (SSD) емкостью 256 или 512 ГБ на выбор. Стоимость ноутбука в Китае начиналась от $580 (36,5 тыс. руб.).

Xiaomi удалось снизить стоимость RedmiBook 14, не лишив его основных преимуществ

Удешевленный мобильный ПК переехал на 14-нанометровый процессор Intel Core i3-8145U, представленный в III квартале 2018 г. и оснащенный двумя ядрами с частотой до 3,9 ГГц и поддержкой HyperThreading. В ноутбуке отсутствует дискретная графика (в старших версиях используется видеокарта Nvidia GeForce MX250 с 2 ГБ памяти GDDR5), но есть интегрированное в процессор решение Intel UHD 620 с частотой до 1 ГГц.

Помимо перехода к использованию менее производительного процессора, Xiaomi уменьшила объем оперативной памяти до 4 ГБ. В совокупности это и позволило снизить стоимость ноутбука на $115. Заметим, что объем SSD остался без изменений – 256 ГБ.

Аппаратно-программные характеристики

Прочие спецификации RedmiBook 14 менять не стала – ноутбук сохранил металлический корпус толщиной 18 мм, аккумулятор, рассчитанный на 11 часов автономной работы и заряжающийся на 50% за полчаса, а также предустановленную лицензионную ОС Windows 10, которая тоже входит в стоимость.

Несмотря на низкую стоимость, у RedmiBook 14 есть современный экран, полноразмерная клавиатура и корпус из металла

Экран лэптопа, как и раньше, поддерживает разрешение 1920х1080 точек (Full HD), основываясь на матрице IPS с диагональю 14 дюймов и углами обзора 178 градусов, по-прежнему располагающей тонкими рамками (5,7 миллиметра). Ноутбук снаряжен тремя портами USB-A (два USB 3.0 и один USB 2.0), отдельным входом под наушники, выходом HDMI для подключения к внешнему дисплею, у него есть полноразмерная клавиатура и крупногабаритный тачпад. Суммарные размеры лэптопа составили 323х228х18 мм, что сравнимо с размерами 13-дюймовых ноутбуков, а его вес не превышает 1,5 кг.

В оснащение RedmiBook 14 входят модули Bluetooth 5 и Wi-Fi 802.11ac. Последний работает в двух диапазонах – 2,4 и 5 ГГц.

Демпинг в глобальном масштабе

Redmi – это дочерний бренд Xiaomi, ставший таковым в январе 2019 г. – изначально так называлась линейка очень дешевых (но при этом конкурентоспособных) смартфонов. Наиболее актуальные представители бренда, помимо RedmiBook 14 – флагманские смартфоны Redmi K20 и K20 Pro стоимостью от $280.

Mi Notebook Air, еще один дешевый ноутбук Xiaomi

Но и про свой основной бренд Xiaomi тоже не забывает. У нее есть линейка ультратонких и легких ноутбуков Mi Notebook Air, конкурентов Apple MacBook Air, которая в марте 2019 г. получила масштабное обновление. Покупателям были предложены три конфигурации ноутбука Mi Notebook Air 2019 стоимостью от $540 (34 тыс. руб.) с экраном 12,5 дюйма и металлическим корпусом толщиной 13 мм и весом 1,07 кг.