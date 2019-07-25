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Xiaomi выпустила дешевую версию и без того сверхбюджетного ноутбука

Техника
, Текст: Эльяс Касми
Xiaomi начала продажи новой комплектации ноутбука RedmiBook 14, цена которой снизилась на 25% в сравнении с другими версиями при сохранении всех основных характеристик. Лэптоп стоит втрое дешевле обновленного Apple MacBook Air.

Дешевле некуда

Компания Xiaomi выпустила удешевленную версию изначально очень доступного ноутбука RedmiBook 14. Мобильный ПК стоит теперь в два раза дешевле смартфона Apple iPhone XR (цена в России - от 66,1 тыс. руб.), располагая при этом всеми достоинствами более дорогих своих модификаций.

В розницу недорогой RedmiBook 14 поступит в ближайшие дни, а его стоимость при заказе из Китая, без учета стоимости доставки, составит $465 (29,3 тыс. руб. по курсу ЦБ на 25 июля 2019 г.). В ряде китайских онлайн-магазинов его можно приобрести за $435 (27,4 тыс. руб.). Для сравнения, в России за те же деньги Apple предложит плеер iPod Touch седьмого поколения с накопителем на 128 ГБ, а обновленный в июле 2019 г. MacBook Air, конкурент RedmiBook 14, обойдется минимум в 94 тыс. руб.

Особенности конфигурации

Оригинальный RedmiBook 14 вышел в последних числах мая 2019 г. и комплектовался процессором Intel Core i7-8565U или Core i5-8265U, оперативной памятью DDR4-2133 объемом 8 ГБ и твердотельным накопителем (SSD) емкостью 256 или 512 ГБ на выбор. Стоимость ноутбука в Китае начиналась от $580 (36,5 тыс. руб.).

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Xiaomi удалось снизить стоимость RedmiBook 14, не лишив его основных преимуществ

Удешевленный мобильный ПК переехал на 14-нанометровый процессор Intel Core i3-8145U, представленный в III квартале 2018 г. и оснащенный двумя ядрами с частотой до 3,9 ГГц и поддержкой HyperThreading. В ноутбуке отсутствует дискретная графика (в старших версиях используется видеокарта Nvidia GeForce MX250 с 2 ГБ памяти GDDR5), но есть интегрированное в процессор решение Intel UHD 620 с частотой до 1 ГГц.

Помимо перехода к использованию менее производительного процессора, Xiaomi уменьшила объем оперативной памяти до 4 ГБ. В совокупности это и позволило снизить стоимость ноутбука на $115. Заметим, что объем SSD остался без изменений – 256 ГБ.

Аппаратно-программные характеристики

Прочие спецификации RedmiBook 14 менять не стала – ноутбук сохранил металлический корпус толщиной 18 мм, аккумулятор, рассчитанный на 11 часов автономной работы и заряжающийся на 50% за полчаса, а также предустановленную лицензионную ОС Windows 10, которая тоже входит в стоимость.

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Несмотря на низкую стоимость, у RedmiBook 14 есть современный экран, полноразмерная клавиатура и корпус из металла

Экран лэптопа, как и раньше, поддерживает разрешение 1920х1080 точек (Full HD), основываясь на матрице IPS с диагональю 14 дюймов и углами обзора 178 градусов, по-прежнему располагающей тонкими рамками (5,7 миллиметра). Ноутбук снаряжен тремя портами USB-A (два USB 3.0 и один USB 2.0), отдельным входом под наушники, выходом HDMI для подключения к внешнему дисплею, у него есть полноразмерная клавиатура и крупногабаритный тачпад. Суммарные размеры лэптопа составили 323х228х18 мм, что сравнимо с размерами 13-дюймовых ноутбуков, а его вес не превышает 1,5 кг.

В оснащение RedmiBook 14 входят модули Bluetooth 5 и Wi-Fi 802.11ac. Последний работает в двух диапазонах – 2,4 и 5 ГГц.

Демпинг в глобальном масштабе

Redmi – это дочерний бренд Xiaomi, ставший таковым в январе 2019 г. – изначально так называлась линейка очень дешевых (но при этом конкурентоспособных) смартфонов. Наиболее актуальные представители бренда, помимо RedmiBook 14 – флагманские смартфоны Redmi K20 и K20 Pro стоимостью от $280.

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Mi Notebook Air, еще один дешевый ноутбук Xiaomi

Но и про свой основной бренд Xiaomi тоже не забывает. У нее есть линейка ультратонких и легких ноутбуков Mi Notebook Air, конкурентов Apple MacBook Air, которая в марте 2019 г. получила масштабное обновление. Покупателям были предложены три конфигурации ноутбука Mi Notebook Air 2019 стоимостью от $540 (34 тыс. руб.) с экраном 12,5 дюйма и металлическим корпусом толщиной 13 мм и весом 1,07 кг.



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