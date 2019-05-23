Власти отсрочили тотальное использование онлайн-касс в России, но не для всех. Разъяснения

Отсрочка применения онлайн-касс

Госдума 23 мая 2019 г. в окончательном третьем чтении приняла поправки к 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники» (ККТ), предоставив некоторым категориям индивидуальных предпринимателей отсрочку применения онлайн-касс до июля 2021 г. Ранее планировалось, что все подотчетные предприниматели обязаны будут обзавестись онлайн-кассами до 1 июля 2019 г.

Законопроект был внесен в Госдуму 5 апреля 2019 г. депутатом-единоросом Андреем Макаровым.

Напомним, базовые «онлайн-поправки» в вышеупомянутый закон были внесены в июле 2016 г. Они подразумевали поэтапный переход всех субъектов торговли на принципиально новую форму работы — передачу данных с ККТ в ФНС через операторов фискальных данных в режиме онлайн. Первый этап завершился 1 июля 2017 г. К этому моменту онлайн-кассы и специализированное ПО массово внедряли крупные торговые сети и все те, кто уже ранее использовал обычные кассы. В итоге, по данным ФНС, на новый порядок работы перешли около 400 тыс. торговых предприятий, которые зарегистрировали более 1,2 млн онлайн-касс.

Второй этап завершился 1 июля 2018 г. — с этого момента онлайн-кассы начали использовать владельцы вендинговых автоматов и небольшие торговые и сервисные предприятия, имеющие наемных сотрудников и работающие по патенту или с применением ЕНВД (единый налог на вмененный доход). В общей сложности на этом этапе к кассовой реформе присоединилось около 500 тыс. предприятий и было зарегистрировано еще около 1 млн онлайн-касс.

Предпринимателям отсрочили использование онлайн-касс

На третьем этапе — к 1 июля 2019 г. — к реформе должны были присоединиться все остальные участники рынка, по большей части микро-предприятия без наемных сотрудников и индивидуальные предприниматели, оказывающие услуги населению. Это еще около 1 млн онлайн-касс.

Однако в феврале 2019 г. первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов выступил с предложением дать отсрочку (правда, всего на год) по переходу на онлайн-кассы индивидуальным предпринимателям с тем, чтобы завершение перехода прошло максимально комфортно, без сбоев.

Для кого отсрочка, а для кого нет

Как отметила в разговоре с CNewsдиректор по развитию бизнеса фискальных решений ИТ-компании «Атол» Юлия Русинова, при пересказе нововведений часто теряются важные детали. Фразы вида «неприменение контрольно-кассовой техники для индивидуальных предпринимателей (ИП)» истолковываются как отсрочка для всех индивидуальных предпринимателей в целом. Однако это не так. И предприниматели, которые, неправильно истолкуют поправки, могут получить штраф.

По букве закона двухлетнюю отсрочку сейчас получили ИП, которые продают товары собственного производства, и у них нет наемных сотрудников, а также ИП, работающие по патенту или с применением ЕНВД, которые выполняют работы или оказывают услуги, без наемных работников.

«То есть если вы вяжете и продаете шарфы, печете и продаете торты, делаете массаж или стрижете и делаете это в одиночестве, то есть без наемных сотрудников, то вы можете отложить покупку кассы», — говорит Русинова.

По ее мнению, это нововведение закономерно ввиду проведения пилотного проекта в четырех регионах (Москва, Московская область, Калужская область и Татарстан), который позволяет предпринимателям регистрировать себя как самозанятых и платить налог с дохода. «Тем, кто хотел бы зарегистрироваться самозанятыми, но не имеет такой возможности, ведь пилот еще не пришел в их регион, дают отсрочку до 2021 г., — поясняет эксперт. — Теперь российские предприниматели в равных условиях, так как, вероятнее всего, к тому моменту проект по самозанятым выйдет из пилота на федеральный уровень и у предпринимателей будет выбор: регистрироваться как ИП или как самозанятые, и в зависимости от этого применять или не применять ККТ».

В контексте вышесказанного поставить онлайн-кассу до 1 июля 2019 г. нужно ИП на ЕНВД и патенте, которые продают товары не собственного производства и у которых нет наемных работников, ИП на ЕНВД и патенте, которые оказывают услуги или выполняют работы, и у которых есть наемные работники, организациям и ИП, которые ранее выдавали бланки строгой отчетности (в том числе транспортные организации при продаже билетов водителем или кондуктором в салоне транспортного средства), а также владельцам вендингового бизнеса без наемных работников.

«Также, в законе появились важные дополнения, — отмечает Русинова. — Удаленную кассу можно будет использовать курьерам, а также при оказании услуг вне офиса. Добавлена возможность формировать только один чек без выдачи покупателю на зачет аванса или его возврата для ЖКХ, охраны и образования. При этом можно не применять ККТ при розничной продаже бахил и сдаче машино-места вместе с квартирой собственником. Помимо этого, определен порядок выдачи чеков пассажирам при покупке билета у водителя или кондуктора в салоне транспорта».

Размеры штрафов для нарушителей

За неприменение ККТ предусмотрены штрафы за каждый, как отдельно подчеркивает эксперт, неотправленный в налоговую службу чек.

Для юридического лица сумма штрафа составляет от трех четвертых до одного размера суммы расчета без применения ККТ, но не менее 30 тыс. руб. Для должностного лица — от одной четвертой до одной второй размера суммы расчета, но не менее 10 тыс. руб.

«Если ФНС обнаруживает, что ритейлер нарушает правило повторно, а сумма расчетов, которые были осуществлены, превышает 1 млн руб., то ему придется прекратить свою деятельность на срок до 90 дней, — указывает Русинова. — Должностное лицо получит дисквалификацию на срок от одного года до двух лет.