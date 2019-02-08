Конференция CNews «ИТ в здравоохранении 2019» пройдет 21 марта
21 марта 2019 г. CNews проведет конференцию «ИТ в здравоохранении 2019».
21 марта 2019 г. CNews проведет конференцию «ИТ в здравоохранении 2019».
Регистрация на мероприятие доступна по ссылке.
Основные вопросы к обсуждению:
- Каким был 2018 г. для рынка ИТ в здравоохранении?
- Какие основные проблемы приходилось решать его участникам?
- Какие новые задачи возникают в связи с созданием ЕЦК?
- Готова ли необходимая для этого нормативная база?
- Как развивается рынок телемедицины?
- Удалось ли медицинским учреждениям решить проблему защиты персональных данных пациентов?
- Какие цифровые сервисы для пациентов заработают в 2019 г.?
- Какова роль страховых компаний на рынке информатизации здравоохранения?
- Готова ли частная медицина к интеграции с ЕЦК?
- Как меняются медицинские лаборатории?
- Какими будут цифровые аптеки?
На данный момент участие в мероприятии подтвердили:
Владимир Федин, ИТ-директор, «Инвитро»;
Игорь Шадёркин, заведующий лабораторией электронного здравоохранения, Институт цифровой медицины Первый МГМУ имени Сеченова;
Дмитрий Кондратенко, президент, Национальная ассоциация здравоохранения;
Георгий Лебедев, заведующий кафедрой информационных и интернет-технологий Сеченовского университета;
Андрей Фишер, начальник отдела информационных технологий ФГБУЗ «Центр Крови ФМБА России»;
Борис Зингерман, руководитель направления цифровой медицины, «Инвитро», директор ассоциации Искусственного интеллекта в медицине;
Представитель компании IBS DataFort;
Представитель компании «Селектел».
Приглашены к выступлению:
Елена Бойко, заместитель министра здравоохранения России;
Владимир Макаров, заместитель руководителя департамента информационных технологий правительства Москвы;
Дмитрий Селиванов, руководитель Департамента информационных технологий и защиты информации, Фонд социального страхования России;
Алексей Погонин, заместитель руководителя, Департамента здравоохранения города Москвы;
Юрий Шупенин, ИТ-директор, Морозовская детская городская клиническая больница (МДГКБ) г. Москвы;
Тимур Насыйбуллин, ИТ-бизнес-партнер регион Северо-Восточная Европа, Amgen;
Олег Железнов, начальник отдела ИТ и телемедицины, Дорожная клиническая больница им. Н.А.Семашко ОАО РЖД;
Леонид Ткаченко, директор по ИТ, «Мать и дитя»;
Олег Шарапов, заместитель генерального директора по ИТ, ФГБУ РНИОИ Минздрава России;
Алексей Кузьмин, директор по ИТ, «Геофарм»;
Алексей Картавый, ИТ-бизнес-партнер, «Джонсон и Джонсон»;
Михаил Кочеров, начальник отдела информационных технологий, ФГБУ «МНИИ ГБ им.Гельмгольца» Минздрава России;
Илья Зырянов, директор по информационным системам и цифровой трансформации, «Фармстандарт»;
Александра Леонтьева, ИТ-бизнес-партнер, «Берингер Ингельхайм»;
Александр Игнатьев, начальник отдела ИТ, ГБУЗ «МНПЦДК ДЗМ»;
Павел Артамохов, заместитель директора по ИТ, ФГБУ ФНКЦСМ ФМБА России;
Артем Поднебеско, ИТ-директор «Медицина АльфаСтрахования»;
Виталий Кузьмин, начальник службы ИТ, ФГБУ ФНКЦ ФМБА России.
Чтобы подать заявку на участие в мероприятии, заполните, пожалуйста, анкету.
По дополнительным вопросам обращайтесь по телефонам: +7–495–363–11–11 доб. 1250, e-mail: events@cnews.ru, Армен Айвазов.