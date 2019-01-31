Начались продажи самого дорогого в мире процессора для ПК

Корпорация Intel выпустила новый мощный процессор Xeon W-3175X, предназначенный для работы с наиболее ресурсоемкими профессиональными приложениями, по цене почти в $3 тыс.

Самый быстрый и дорогой

Американская корпорация Intel объявила о поступлении в продажу нового флагманского процессора Xeon W-3175X для рабочих станций по рекордно высокой для решений такого класса цене в $2,999 тыс. К примеру, AMD Ryzen Threadripper 2990 WX — ближайший конкурент новинки Intel, выпущенный в августе 2018 г., обойдется потребителю в $1,799 тыс.

Новый Xeon W-3175X выполнен по 14-нанометровому технологическому процессу и включает 28 физических ядер, которые с помощью технологии Hyper-threading способны обеспечить работу 56 потоков. Процессор располагает 38,5 МБ кэш-памяти Intel Smart Cache, 68 линиями PCIe, а также шестиканальным контроллером памяти DDR4 (частота – до 2 666 МГц) с поддержкой до 512 ГБ ОЗУ.

Базовая тактовая частота процессора составляет 3,1 ГГц, но благодаря Turbo Boost Technology 2.0 может быть автоматически повышена до 4,3 ГГц при значительных вычислительных нагрузках. Кроме того, у чипа разблокирован множитель, что позволяет пользователю осуществить его «разгон» с помощью Intel Extreme Tuning Utility. Впрочем, для проведения подобных экспериментов владельцам придется озаботиться установкой качественной системы охлаждения, поскольку для процессора характерен высокий штатный показатель TDP (thermal design power – требования по «теплоотводу») – 255 Вт, Сама же Intel в пресс-релизе, опубликованном на официальном сайте, рекомендует к применению с новинкой систему жидкостного охлаждения Asetek 690LX-PN, она якобы обеспечивает бесперебойную работу процессора как при штатных настройках, так и при «разгоне».

Новый флагмансккий процессор Intel обойдется потребителю почти в $3 тыс.

Xeon W-3175X предназначен для установки в разъем LGA3467. Материнских плат с его поддержкой на рынке в настоящей момент крайне мало, а первой такой платой стала Asus ROG Dominus Extreme, представленная в октябре 2018 г.

Сравнение с Threadripper

Интернет-издание PCWorld провело серию тестов нового Xeon W-3175X и сравнило результаты с показателями AMD Ryzen Threadripper 2990WX.

Напомним, что выполненный по 12-нанометровому стандарту 2990WX включает 32 ядра (64 потока), работающие на базовой частоте 3 ГГц со штатной возможностью ускорения до 4,2 ГГц, 64 МБ кэш-памяти третьего уровня, четырехканальный интерфейс памяти и 64 линии PCIe.

Новый Intel Xeon W-3175X с системой охлаждения Asetek 690LX-PN

Процессор Intel превзошел своего конкурента в многопоточном рендеринге 3D-сцен при использовании движков Corona, Cinebench, POV-Ray, но несколько уступил в тестах Blender. По итогам серии тестов в однопоточном режиме преимущество Xeon составило порядка 10%.

При выполнении сжатия/распаковки данных (7zip) и в игровых программах лучше себя проявил Xeon, как и при кодировании видео, но разница с показателями Threadripper не представляется огромной. В то же время последний продемонстрировал лучшую производительность при одновременном выполнении нескольких задач (например, 3D-рендеринг и кодирование видео).

«Бесценный» процессор Intel

Если Xeon W-3175X стал самым дорогим процессором, то Core i9-9990XE с частотой до 5 ГГц получился буквально «бесценным»: в середине января 2019 г. CNews сообщал, что в Intel предложили системным интеграторам самим назначать цену чипа через закрытые онлайн-аукционы.

Этот необычный способ дистрибуции, возможно, свидетельствует о неспособности Intel выпускать большое количество таких чипов – скорее всего, речь идет о партиях Core i9-9990XE числом не более нескольких сотен в квартал.

Кризис в Intel

В то время как AMD вовсю осваивает высокотехнологичный 7-нанометровый процесс производства интегральных схем, Intel испытывает массу трудностей не только с переходом на 10-нанометровую технологию, но и с удовлетворением спроса на 14-нанометровую продукцию.

Intel неоднократно откладывала старт массового производства процессоров по 10-нанометровому техпроцессу на более поздние сроки. Сперва компания пообещала начать выпуск таких чипов в 2015 г. Затем последовало несколько сообщений о задержке, после чего официальной датой выхода нового поколения чипов стал считаться 2017 г. Его наступление не ознаменовалось кардинальными позитивными сдвигами в этом направлении – Intel вновь взяла тайм-аут, на этот раз – до второго полугодия 2018 г.

В конце апреля 2018 г. Брайан Кржанич (Brian Krzanich), на тот момент еще занимавший должность гендиректора Intel, сообщил, что компания сможет запустить 10-нанометровые процессоры в массовое производство не ранее 2019 г.

Одновременно с этим подопечные Кржанича решили сосредоточиться на совершенствовании 14-нанометровых процессоров семейства Whisky Lake и Cascade Lake, дав тому повод похвалиться 80% приростом производительности моделей данных семейств с момента выпуска первых его экземпляров. Глава Intel также заявлял об отсутствии каких бы то ни было проблем с разработкой 10-нанометровых чипов. Компания якобы способна производить такие процессоры, но лишь малыми партиями.

В начале сентября 2018 г. стало известно о дефиците поставок 14-нанометровых энергоэффективных чипов Intel Whiskey Lake и Amber Lake, официально представленных корпорацией за неделю до этого. По информации тайваньского делового портала Digitimes, выпуск ультрабуков на базе микросхем этих линеек запланировали крупнейшие мировые производители. В связи с задержками со стороны Intel они были вынуждены пересмотреть прогнозы по поставкам своей продукции.

В январе 2019 г. в Сети появилась информация о том, что процессоры Intel Ice Lake, произведенные по 10-нанометровому техпроцессу, могут задержаться до 2020 г. по причине возникших у Intel трудностей с интеграцией поддержки интерфейса PCI Express 4.0.