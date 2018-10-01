CNews приглашает на второй Российский форум по системам искусственного интеллекта

Бизнес-форум по системам искусственного интеллекта RAIF во второй раз соберет экспертов в Москве.

В Москве 23 октября 2018 г. во второй раз пройдет практический бизнес-форум по системам искусственного интеллекта ­— RAIF 2018 (The Russian Artificial Intelligence Forum).

В пленарной секции международные спикеры, визионеры и эксперты лидирующих компаний расскажут о трендах рынка и стратегии развития AI/ML.

Они поделятся реальным опытом и результатами внедрения решений из этой сферы.

Помимо пленарной части запланированы дискуссии, главной задачей которых станет объединение представителей различных секторов экономики в решении их задач посредством машинного обучения, а также обсуждение возможных сходств или различий в их подходах.

Темы дискуссий:

Окупаемость инвестиций в ML-проекты: как избежать подводных камней?

Как извлечь прибыль из инвестиций в ML-инструменты по управлению клиентским опытом

Защита бизнеса с применением технологий ML/AI

Промышленный интернет вещей: чего ждать к 2022 году?

ЧТО ЖДАТЬ 2018?

Главная сцена / Сессии:

Взгляд в будущее: когда ИИ превзойдет человека?

Только кейсы: как увеличить прибыль с помощью AI и ML?

Синергия технологий: IoT + Smart City + Data LakeДискуссии:

Дискуссии:

Окупаемость инвестиций в ML-проекты: как избежать подводных камней?

Как извлечь прибыль из инвестиций в ML-инструменты по управлению клиентским опытом

Защита бизнеса с применением технологий ML/AI

Промышленный интернет вещей: чего ждать к 2022 году?

СРЕДИ СПИКЕРОВ RAIF:

Анджей Аршавский , НЛМК

, НЛМК Максим Белоусов , Уралсиб банк

, Уралсиб банк Сергей Шишкин , «Альфастрахование»

, «Альфастрахование» Dr. LarissaSuzuki , UniversityCollegeLondon / RedPillGroup

, UniversityCollegeLondon / RedPillGroup Дмитрий Лаконцев , «Сколтех»

, «Сколтех» Виталий Порубов , X5 RetailGroup

, X5 RetailGroup Марина Безуглова , GfKRussia

, GfKRussia Виктор Кантор , exYandexTaxi

, exYandexTaxi Николай Мазур , «Вымпелком»

, «Вымпелком» Антон Казаков , NetApp

, NetApp Ярослав Шуваев , АК Барс банк

, АК Барс банк Мария Григорьева , Accenture

, Accenture Ольга Кайрова, iPavlov

а также приглашенные российские и иностранные спикеры, в том числе из Китая.

Ведущая Форума: Елена Хрупова, топ-ведущая телеканала РБК по направлению финансовые рынки.

ПАРТНЕРЫ RAIF 2018

НЛМК, «Утконос», Росреестр, IBM, Huawei, «Ростелеком-Solar», NetApp и др.

Параллельно пройдет техническая секция: эксперты Data Science из глобальных компаний и стартапов представят передовые технологии анализа данных с помощью AI/ML и расскажут о том, как цифры и формулы могут быть конвертированы бизнесом в реальные деньги.

RAIF 2018 приглашает принять участие в мероприятии. Участие в конференции бесплатно — в случае подтверждения от CNews Conferences.

Для того чтобы подать заявку на участие в мероприятии заполните, пожалуйста, анкету

По дополнительным вопросам обращайтесь по телефонам: +7 495 363-11-11 доб. 1252, e-mail: events@cnews.ru, Татьяна Крестьянова.