CNews приглашает на второй Российский форум по системам искусственного интеллекта
Бизнес-форум по системам искусственного интеллекта RAIF во второй раз соберет экспертов в Москве.
В Москве 23 октября 2018 г. во второй раз пройдет практический бизнес-форум по системам искусственного интеллекта — RAIF 2018 (The Russian Artificial Intelligence Forum).
В пленарной секции международные спикеры, визионеры и эксперты лидирующих компаний расскажут о трендах рынка и стратегии развития AI/ML.
Они поделятся реальным опытом и результатами внедрения решений из этой сферы.
Помимо пленарной части запланированы дискуссии, главной задачей которых станет объединение представителей различных секторов экономики в решении их задач посредством машинного обучения, а также обсуждение возможных сходств или различий в их подходах.
Темы дискуссий:
- Окупаемость инвестиций в ML-проекты: как избежать подводных камней?
- Как извлечь прибыль из инвестиций в ML-инструменты по управлению клиентским опытом
- Защита бизнеса с применением технологий ML/AI
- Промышленный интернет вещей: чего ждать к 2022 году?
ЧТО ЖДАТЬ 2018?
Главная сцена / Сессии:
- Взгляд в будущее: когда ИИ превзойдет человека?
- Только кейсы: как увеличить прибыль с помощью AI и ML?
- Синергия технологий: IoT + Smart City + Data LakeДискуссии:
Дискуссии:
- Окупаемость инвестиций в ML-проекты: как избежать подводных камней?
- Как извлечь прибыль из инвестиций в ML-инструменты по управлению клиентским опытом
- Защита бизнеса с применением технологий ML/AI
- Промышленный интернет вещей: чего ждать к 2022 году?
СРЕДИ СПИКЕРОВ RAIF:
- Анджей Аршавский, НЛМК
- Максим Белоусов, Уралсиб банк
- Сергей Шишкин, «Альфастрахование»
- Dr. LarissaSuzuki, UniversityCollegeLondon / RedPillGroup
- Дмитрий Лаконцев, «Сколтех»
- Виталий Порубов, X5 RetailGroup
- Марина Безуглова, GfKRussia
- Виктор Кантор, exYandexTaxi
- Николай Мазур, «Вымпелком»
- Антон Казаков, NetApp
- Ярослав Шуваев, АК Барс банк
- Мария Григорьева, Accenture
- Ольга Кайрова, iPavlov
а также приглашенные российские и иностранные спикеры, в том числе из Китая.
Ведущая Форума: Елена Хрупова, топ-ведущая телеканала РБК по направлению финансовые рынки.
ПАРТНЕРЫ RAIF 2018
НЛМК, «Утконос», Росреестр, IBM, Huawei, «Ростелеком-Solar», NetApp и др.
Параллельно пройдет техническая секция: эксперты Data Science из глобальных компаний и стартапов представят передовые технологии анализа данных с помощью AI/ML и расскажут о том, как цифры и формулы могут быть конвертированы бизнесом в реальные деньги.
RAIF 2018 приглашает принять участие в мероприятии. Участие в конференции бесплатно — в случае подтверждения от CNews Conferences.
Для того чтобы подать заявку на участие в мероприятии заполните, пожалуйста, анкету
По дополнительным вопросам обращайтесь по телефонам: +7 495 363-11-11 доб. 1252, e-mail: events@cnews.ru, Татьяна Крестьянова.