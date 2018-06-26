Коллапс в аэропортах: к чему привела зарубежная ИТ-зависимость

Проходящий в России во множестве городов Чемпионат мира по футболу обострил в нашей стране транспортные проблемы. На поверку оказалось, что ИТ-системы некоторых крупнейших перевозчиков легко зависимы от проблем, возникающих на стороне зарубежных поставщиков технических решений. Проблемы удается относительно быстро решить, но как именно, участники транспортных коллапсов рассказывают с неохотой.

Глобальная проблема без технических подробностей

Российские и международные организации, которые затронул так называемый аэропортный коллапс утром 23 июня 2018 г. из-за сбоя в зарубежной ИТ-системе, не спешат делиться техническими подробностями того, как именно они устранили проблемы — даже несмотря на то, что часть из них оказалась на высоте.

Напомним технические проблемы, приведшие к задержкам рейсов (например, около 40 в «Домодедово»), возникли у швейцарской глобальной корпорации SITA, специализирующейся на средствах связи и ИТ-решениях для авиационной отрасли. По данным Транспортной дирекции чемпионата мира по футболу в России 2018, был зафиксирован сбой в международной системе бронирования SITA Gabriel и системе регистрации SITA DCS.

По данным индийского издания The Hindu, комментируя ситуацию, в SITA заявили, что у компании возникла сложная проблема с подключением к сети в одном из ее центров обработки данных.

При этом на своем сайте SITA не сделала никаких публикаций, посвященных инциденту, до сих пор — ни в виде пресс-релизов, ни в форме заявлений в блогах. На запрос CNews в SITA на момент выхода материала не отреагировали, не сообщив таким образом подробностей. В то же время, можно констатировать, что на решение проблем специалисты компании потратили немногим более трех часов времени — в «Аэрофлоте» рассказали CNews, что инцидент длился с 9:39 по 13:01 по Москве.

В российских аэропортах произошли массовые задержки рейсов из за проблем у зарубежного ИТ-поставщика

В российском столичном аэропорту «Домодедово» также не ответили CNews на вопрос о подробностях решения проблем со своей стороны, хотя по данным РБК, аэропорт предоставил пострадавшим авиаперевозчикам доступ к собственной системе регистрации, которая используется для большинства рейсов в «Домодедово». «Этот вопрос корректнее направить коллегам из авиакомпании S7, рейсов которых коснулась эта ситуация и которые были вовлечены в ее решение, — посоветовали в пресс-службе организации. — Аэропортовые системы регистрации работали штатно».

В S7 при этом посчитали, что все технические вопросы следует адресовать непосредственно в SITA и от комментариев CNews воздержались.

Некоторые подробности сообщили CNews в «Аэрофлоте», заверив, что многоуровневое резервирование ее ИТ-систем, а также отлаженные процедуры взаимодействия ИТ- и производственных подразделений позволили компании не выбиться из графика перевозок, в том числе относящихся к футбольному чемпионату.

В то же время в «Аэрофлоте» не стали отрицать определенную свою зависимость от зарубежных ИТ-решений. «”Аэрофлот” является глобальным международным авиаперевозчиком, поэтому его ИТ-системы интегрированы в глобальные дистрибутивные системы и используют в том числе и услуги связи глобальных компаний, — сказал собеседник CNews. — Отмечу, что более 40% пассажиропотока “Аэрофлота” это транзитные пассажиры».

Некоторые подробности о сломавшихся ИТ-системах

Одно из проблемных решений SITA DCS (Departure Control Services, услуги контроля вылета) позиционируется как полностью интегрированная многошаговая система для автоматической регистрации, посадки и планирования нагрузки в отношении пассажиропотока.

Разработчики считают ее одной из наиболее функционально развитых систем сходного класса на рынке, подходящей как для любого вида авиакомпаний, так и для наземных служб, поддерживающих несколько авиаоператоров.

Среди функциональности DCS присутствует возможность принятия списков имен пассажиров (PNL) из любой системы бронирования, учет всех таможенных и иммиграционных требований, интерфейс со всеми разновидностями баз данных для электронных билетов.

«Несмотря на то, что продукт доступен как автономная система, он полностью совместим с другими системами SITA, такими как бронирование, стоимость авиабилетов, билет и вес и интегрирован с мерчендайзингами, чтобы максимизировать доходы, — говорится на сайте SITA. — Только в 2014 г. DCS обработала более 167 млн пассажиров по всему миру».

Что касается второй проблемной технологии SITA Gabriel, то это просто решение по бронированию пассажирских перевозок и управлению наличием мест на рейсах авиакомпании.

Зависимость от зарубежного софта у наземного транспорта

Авиационный коллапс послужил поводом для CNews обратиться также и к наземным перевозчикам России с вопросом, существует ли у них зависимость от связи с зарубежными ИТ-системами, а также в принципе зависимость точек предоставления их услуг от связи с дата-центрами.

В пресс-службе «Российских железных дорог» на момент выхода материала на запрос CNews не ответили.

В «Центральной пригородной пассажирской компании» («Центральная ППК») — крупнейшем пригородном железнодорожном перевозчике России — заверили CNews, что у организации нет зависимости ни от связи, ни от каких-либо зарубежных систем. «Мы используем собственную систему продаж, и в этом году мы закончили работу по ее модернизации, — рассказал начальник управления ИТ компании Игорь Евдокимов. — При ее проектировании, мы поставили задачу разработчику, компании “Программный продукт”, обеспечить работоспособность каждого элемента системы (как центральных серверов, так и конечного оборудования: касса, билетопечатающий автомат, турникет, валидатор и т. д.) в условиях отсутствия связи с ним до трех суток».

Опыт тестовой и далее промышленной эксплуатации, по словам Евдокимова, показал, что это условие выполняется, а некоторые элементы способны работать без ухудшения сервиса пассажиру до семи суток.