Дешевый смартфон Meizu получил широкий экран и сдвоенную камеру. Цены

Представленный сегодня недорогой смартфон Meizu M6T получил 5,7-дюймовый широкий (18:9) экран, 8-ядерный процессор и сдвоенную основную камеру. В России новинка появится уже в июле.

Бюджетная модель со сбалансированными возможностями

Компания Meizu обновила линейку своих недорогих смартфонов новой моделью Meizu M6T. В число отличительных особенностей новинки входит широкоформатный экран, 8-ядерный процессор и двойная камера с поддержкой портретного режима.

Встроенный в смартфон Meizu M6T сканер отпечатков пальцев, как и прежние модели компании, поддерживает несколько функций: легкое касание сенсорного кружка возвращает на шаг назад, нажатие с усилием – на экран «Домой».

Смартфон поддерживает работу с двумя SIM-картами, в том числе в российских 4G сетях. Согласно официальному заявлению производителя, встроенной батареи смартфона достаточно для автономной работы от одной зарядки на протяжении до 2 дней при активном использовании.

Особенности конструкции и платформы

Смартфон Meizu M6T получил монолитный корпус из прочного поликарбоната. Габариты аппарата составляют 152,3 x 73 x 8,4 мм. В российскую розницу смартфон поступит в четырех вариантах цветового оформления корпуса: черном, золотом, красном и синем.

Дизайн смартфона Meizu M6T

Смартфон оснащен 5,7-дюймовым дисплеем на матрице LTPS разрешением HD+ (1440x720 пикселей), с сочетанием сторон 18:9. Дисплей защищен стеклом с эффектом 2.5D и качественным олеофобным покрытием, обеспечивает яркость до 450 нит.

Версия Meizu M6T в золотистом корпусе

Meizu M6T получил 8-ядерный 64-битный мобильный процессор MediaTek MT6750, выполненный на четырех ядрах Cortex-A53 с тактовой частотой до 1,5 ГГц и четырех ядрах Cortex-A53 4 с тактовой частотой до 1,0 ГГц. Процессор обладает встроенным графическим ядром Mali-T860 MP2.

В российскую розницу смартфон Meizu M6T поступит в вариантах с 2 ГБ или 3 ГБ оперативной памяти LPDDR3, а также со встроенным накопителем емкостью 16 ГБ или 32 ГБ. + microSD до 128 ГБ

Смартфон оснащен двумя слотами под карты nanoSIM с поддержкой LTE (включая Band 20). Вместо второй сим-карты можно установить флеш-карту microSD объемом до 128 ГБ.

Версия Meizu M6T в красном корпусе

Интерфейсный порт смартфона MicroUSB поддерживает функциональность OTG и USB-HOST, таким образом, к нему можно подключать различные флеш-накопители.

Основная сдвоенная камера Meizu M6T выполнена на матрице с разрешением 13 МП с 5-элементным объективом с апертурой f/2.2, и дополнена вторым сенсором 2 МП с оптикой f/2.8, который обеспечивает более четкую съемку, а также пригодится при создании фото в портретном режиме. Камера обладает быстрым фазовым автофокусом, оснащена двухтоновой вспышкой и поддерживает алгоритмы фотосъемки от ArcSoft.

Основная камера и сканер отпечатков пальцев Meizu M6T

Фронтальная камера смартфона получила обновленный модуль 8 МП и широкоугольный объектив с 4 линзами и апертурой f/2.0. В камере установлены различные фильтры для оптимизации изображения, например, улучшения контуров лица). Поддерживаются алгоритмы съемки от ArcSoft и технология Face AE Light Boost.

Для создания максимально компактного корпуса сканер отпечатков пальцев был вынесен на тыльную сторону смартфона. Традиционную кнопку mTouch заменила экранная клавиша mBack, которая распознает силу нажатия, поэтому пользователи, привыкшие управлять смартфоном одной кнопкой. Сканер отпечатков mTouch 2.1 обеспечивает скорость срабатывания 0,2 с.

Экранная клавиша mBack смартфона Meizu М6Т

Смартфон Meizu M6Т оснащен интерфейсами Wi-Fi (2,4/5 ГГц), Bluetooth 4.1 LE и GPS/Глонасс. Аппарат получил батарею емкостью в 3300 мАч.

Версия Meizu М6Т в черном корпусе

Смартфон Meizu М6Т поступит в розницу с предустановленной операционной системой Android 7 и фирменной оболочкой FLYME 6. Meizu M6Т также получил технологию One Mind, доступную ранее лишь во флагманских моделях, позволяющую ускорить запуск наиболее часто используемых приложений.

Начало продаж и цены

Смартфон Meizu М6Т будет доступен в российской рознице с июля 2018 г. Официальная цена в России на Meizu M6Т установлена производителем на уровне от 11 990 руб. за версию с 16 ГБ накопителем и от 13 990 руб. за версию с 32 ГБ.

Старт приема предзаказов на Meizu М6Т в России будет дан в середине июня 2018 г.