В России открывается премиальный сервис YouTube Music

YouTube запускает музыкальный стриминговый сервис с бесплатной версией и премиальной подпиской за $9,99. Сейчас за эти деньги в сервисе YouTube Red можно и слушать музыку, и смотреть видео. После запуска музыкального сервиса за видео придется доплачивать $2.

Запуск YouTube Music

YouTube запускает музыкальный стриминговый сервис YouTube Music, который начнет работу 22 мая 2018 г. в США, Австралии, Новой Зеландии, Мексике и Южной Корее. В течение следующих недель сервис также заработает в России, Австрии, Канаде, Дании, Финляндии, Франции, Германии, Ирландии, Италии, Норвегии, Испании, Швеции, Швейцарии и Великобритании.

YouTube Music представлен обновленным мобильным приложением и новым музыкальным плеером для десктопов. Пользователям будет доступна бесплатная версия сервиса с поддержкой рекламы. Также за $9,99 в месяц можно приобрести подписку YouTube Music Premium, которая позволит скачивать композиции для прослушивания оффлайн, прослушивать их в фоновом режиме, а также находить новую музыку благодаря рекомендациям сервиса. Подписчики Google Play Music получат YouTube Music Premium как часть своей текущей подписки.

Ресурс TechCrunch отмечает, что $9,99 в месяц — это стандартная цена подписки в стриминговой индустрии. Издание называет YouTube Music конкурентом Apple Music и Spotify. Создатели сервиса намерены уделять много внимания рекомендациям и умным спискам воспроизведения, а также обогащать ассортимент различными версиями композиций, помимо официальных.

Разделение YouTube Red

В настоящий момент функции YouTube Music все еще исполняет сервис YouTube Red, запущенный в 2015 г. Сервис занимается стримингом аудио- и видеоконтента. Одновременно с выделением YouTube Music в самостоятельный сервис, YouTube Red будет переименован в YouTube Premium. Стоимость подписки на него составит $11,99, сюда войдет и прослушивание музыки через YouTube Music, и просмотр видео.

YouTube решил разделить стриминг музыки и видео

До отделения YouTube Music и переименования в YouTube Premium, стоимость подписки YouTube Red составляла $9,99 в месяц, за музыку и видео вместе. Теперь сервис фактически подорожал на $2, за прежние деньги можно будет слушать только музыку.

Однако все пользователи YouTube Red после запуска YouTube Premium будут автоматически переведены в новый сервис с сохранением старой цены. В тех странах, где в настоящий момент работает YouTube Red, есть возможность подключиться к нему прямо сейчас, до запуска YouTube Premium, что также обеспечит цену в $9,99. Также исключение сделано для Южной Кореи — в этой стране YouTube Premium будет предлагаться по старой цене YouTube Red, при этом там не будет предлагаться YouTube Music Premium.