Бывшую криптокомпанию ФСБ забрали у Минкомсвязи и спешно передали в «Ростех»

«Ростех» отчитался о передаче НТЦ «Атлас» из ведения Минкомсвязи в контур управления своего концерна «Автоматика». Эта передача определена волей Правительства России, однако хронология процесса выглядит несколько странно.

НТЦ «Атлас» передан в «Автоматику»

Специализирующийся на разработке «железа» и софта для государственных систем безопасности Научно-технический центр «Атлас» утратил статус подведомственной организации Минкомсвязи и был передан в концерн «Автоматика», находящийся в контуре управления «Ростеха». Информацию об этом как о свершившемся факте 20 апреля 2018 г. распространила пресс-служба госкорпорации.

По данным ЕГРЮЛ, юрлицо «Атласа», учредителями которого пока все еще заявлены Минкомсвязи и Росимущество, находится в процессе реорганизации в форме преобразования с 28 марта 2018 г.

«Автоматика» позиционируется как ИТ-интегратор — крупнейшее предприятие России по разработке, производству и обслуживанию систем засекреченной связи, технических средств криптографической защиты информации (СКЗИ), систем автоматизированного управления и аппаратно-программных комплексов.

От ФСБ, через Минкомсвязи, в «Ростех»

Напомним, в ведение Минкомсвязи «Атлас» был передан в марте 2008 г. во исполнение соответствующего распоряжения Правительства России. До этого предприятие управлялось Роспромом, а еще раньше — с 2004 по 2006 гг. — ФСБ, нося название ФГУП «НТЦ “Атлас” ФСБ России».

НТЦ «Атлас» переходит от Минкомсвязи к «Ростеху»

В ноябре 2017 г. появился указ Президента России Владимира Путина «Об имущественном взносе Российской Федерации в госкорпорацию "Ростех"», во исполнение которого 12 декабря 2017 г. Правительство выпустило распоряжение о преобразовании «Атласа» в акционерное общество. В соответствии с последним документом, у этого общества 100% акций должно находиться в федеральной собственности, а сам пакет акций передан в качестве имущественного взноса РФ «Ростеху» — для последующего их внесения в уставный капитал акционерного общества «Концерн "Автоматика"» в порядке оплаты размещаемых концерном дополнительных акций в связи с увеличением его уставного капитала.

Передача опережающими темпами или преждевременные заявления?

Примечательно, что на исполнение вышеупомянутого правительственного распоряжения Минкомсвязи, Росимуществу и «Ростеху» было отведено целых 15 месяцев — то есть до марта 2019 г.

Несмотря на то, что «Ростех» уже по сути отчитался о передаче «Атласа» в «Автоматику», спустя всего четыре месяца после появления документа, в сообщении госкорпорации есть важная ремарка. В ней указывается на то, что рассматриваемый шаг является лишь подготовительным этапом перед последующим акционированием «Атласа» и внесением его акций в «Ростех».

В пресс-службе «Ростеха» на вопрос CNews, каким юридически значимым способом госкорпорация передал «Атлас» в «Автоматику», если акционирование «Атласа» и передача его акций в «Ростех» еще не состоялась, и значит «Атлас» до сих пор является подведомственным предприятием Минкомсвязи, ответили следующим образом. «НТЦ “Атлас” передан акционерному обществу «Концерн “Автоматика” под управленческий контроль в рамках трехстороннего соглашения между госкорпорацией “Ростех”, НТЦ "Атлас" и концерном "Автоматика"».

Для чего «Ростеху» «Атлас»

С точки зрения «Ростеха», передача «Атласа» в «Автоматику» позволит в полной мере использовать консолидированные научно-технические и производственные возможности обеих организаций в разработке и производстве новых образцов унифицированной шифроаппаратуры и спецтехники.

«Ростех» давно присматривался к «Атласу»

Отметим, что акционирование «Атласа» и передача его в «Ростех» могла произойти еще десять лет назад. В январе 2008 г. «Коммерсант» писал, что в конце декабря 2007 г. глава госкорпорации Сергей Чемезов внес в Правительство проект указа Президента о формировании имущественного взноса Российской Федерации при создании «Ростеха». Документ содержал перечень активов, за счет которых будет сформирован уставный капитал «Ростеха». Среди прочих там был указан и НТЦ «Атлас».

«Атлас» как компания со спорными компетенциями

Широкой ИТ-общественности «Атлас» запомнился скандальным технически проваленным проектом по созданию Единой государственной автоматизированной информационной системы, предназначенная для госконтроля над объемом производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции (ЕГАИС). В ходе ее внедрения в 2006 г. из-за многочисленных технических сбоев торговля во многих сетях оказалась почти парализованной.

Из успешных проектов «Атласа» отметим завершившееся в ноябре 2017 г. создание по заказу Минпромторга за 240 млн руб. криптографического сопроцессора с подсистемой хранения ключей, который призван заменить продукцию одного из пионеров микроэлектроники — чипы американской компании Freescale Semiconductor.

Еще несколько фактов об «Атласе»

Федеральное государственное унитарное предприятие «Научно-технический центр “Атлас”» ведет свою историю с 1951 г., когда организация носила статус опытного завода, созданного для удовлетворения потребностей страны в новых технических средствах службы специальной связи.

Как сообщает организация на своем сайте, в начале 1990-х годов круг решаемых «Атласом» задач существенно расширился. Было освоено и развилось новое направление — создание защищенных информационно-телекоммуникационных систем, разрабатывались и реализовывались методы защиты компьютерной информации, а также средств ее защиты при передаче по каналам связи, вследствие чего расширился и круг заказчиков.

В 2004 г. организация получает официальное название «Федеральное государственное унитарное предприятие НТЦ “Атлас” ФСБ России».

С учетом характера и объема выполняемых работ ФГУП НТЦ «Атлас» указом Президента России от 4 августа 2004 г. № 1009 в редакции от 9 июня 2010 г. было внесено в перечень стратегических предприятий и акционерных обществ.

По данным «Контур.фокус», с 2011 г. за «Атласом» числится 1397 госконтрактов на общую сумму 13,4 млрд руб. Кроме того, «Атлас» сам выступил в качестве госзаказчика 1721 раз, заключив с октября 2012 г. контракты на 7,2 млрд руб.

Среди крупнейших госзаказчиков «Атласа» — Минпромторг, ФСБ, ФСО, НИИ «Восход» и др.