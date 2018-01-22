Бывшая структура ФСБ создала криптографический сопроцессор на замену американским чипам

Подведомственная структура Минкомсвязи, ранее входившая в контур управления ФСБ, за 240 млн руб. создала по заказу Минпромторга криптографический сопроцессор с подсистемой хранения ключей, который сможет заменить продукцию одного из пионеров микроэлектроники — чипы американской компании Freescale Semiconductor. Потребность в изделии оценена на уровне 10 тыс. штук в год.

Графический сопроцессор для импортозамещения

Как стало известно CNews, разработанный подведомтвенной структурой «Минкомсвязи» Научно-техническим центром «Атлас» криптографический сопроцессор с подсистемой хранения ключей является функциональным аналогом зарубежных изделий американской компании Freescale Semiconductor. В частности российский продукт может быть использован для импортозамещения системы на кристалле P2020NSN2 и криптографического сопроцессора С291. Об этом CNews рассказали в Минпромторге.

Производство первого из упомянутых зарубежных чипов предположительно стартовало в 2011 г., второго — в начале 2013 г. Что касается отечественной новинки, то ее разработка по заказу министерства началась в ноябре 2015 г. и завершилась в ноябре 2017 г. Стоимость работ составила 240 млн руб.

Контракт с «Атласом» был подписан по итогам конкурса на выполнение тематических опытно-конструкторских работ (ОКР) в рамках подпрограммы повышения конкурентоспособности отечественной промышленности «Ускоренное развитие оборонно-промышленного комплекса». Конкурентом «Атласа» на тендере выступил Научно-исследовательский институт системных исследований Российской академии наук.

Ранее входивший в контур управления ФСБ НТЦ «Атлас» завершил разработку импортозамещающего сопроцессора

«В результате выполнения ОКР разработана специализированная однокристальная ЭВМ, предназначенная для выполнения криптографических операций в соответствии с государственными стандартами, — отметили в пресс-службе Минпромторга в разговоре с CNews. — Работа выполнена в полном объеме технического задания, в установленные государственным контрактом сроки и принята государственной комиссией».

«Ориентировочная годовая потребность в микросхемах составляет 10 тыс. штук в год», — говорилось в техзадании на разработку.

На момент публикации материала в «Атласе» не смогли прокомментировать CNews проект в течение более чем двух недель.

Что именно заказывал Минпромторг

Как следует из техзадания на разработку новинки, размещенного на сайте госзакупок, целью выполненных «Атласом» работ было заявлено создание доверенной специальной сверхбольшой интегральной схемы (СБИС) для построения средств криптографической защиты информации, обладающей повышенным быстродействием, малым энергопотреблением и встроенной подсистемой хранения ключей — аппаратного криптографического модуля.

Масса микросхемы должна была составить не более 20 г. Изделие не должно было иметь собственные резонансные частоты ниже 100 Гц. Ограничение по потребляемой микросхемой мощности без подключенных внешних устройств было определено в 25 Вт.

Готовая СБИС должна была обеспечить вычисление цифровой подписи по алгоритму ГОСТ 34.10 для кривой с модулем 512 бит на уровне не менее 2500 операции в секунду, вычисление значения хэш-функции по алгоритму ГОСТ 34.11 — не менее 2500 мбит/с, шифрование данных по алгоритму ГОСТ 28147 — не менее 2500 мбит/с.

При выполнении ОКР и использовании результатов работы «Атлас» был обязан руководствоваться требованиями закона о гостайне, а также положения о порядке обращения со служебной информацией ограниченного распространения в федеральных органах исполнительной власти. Права на результаты ОКР принадлежат Российской Федерации.

Несколько фактов об «Атласе»

Федеральное государственное унитарное предприятие «Научно-технический центр “Атлас”» ведет свою историю с 1951 г., когда организация носила статус опытного завода, созданного для удовлетворения потребностей страны в новых технических средствах службы специальной связи.

Как сообщает организация на своем сайте, в начале 1990-х годов круг решаемых «Атласом» задач существенно расширился. Было освоено и развилось новое направление — создание защищенных информационно-телекоммуникационных систем, разрабатывались и реализовывались методы защиты компьютерной информации, а также средств ее защиты при передаче по каналам связи, вследствие чего расширился и круг заказчиков.

В 2004 г. организация получает официальное название «Федеральное государственное унитарное предприятие НТЦ “Атлас” ФСБ России».

С учетом характера и объема выполняемых работ ФГУП НТЦ «Атлас» указом Президента России от 4 августа 2004 г. № 1009 в редакции от 9 июня 2010 г. было внесено в перечень стратегических предприятий и акционерных обществ.

В ведение Минкомсвязи «Атлас» был передан в марте 2008 г. во исполнение распоряжения Правительства России.