Сбербанк создал «уникальный» всероссийский каталог товаров

Сбербанк запустил сервис «Корус Каталог», в котором производители смогут размещать информацию о различных товарах. Данные будут доступны покупателям, ритейлерам и госорганам. Для внесения в каталог товар нужно отдать на исследование в специальную лабораторию.

Запуск «Корус Каталога»

Сбербанк запустил сервис синхронизации данных о товарах, получивший название «Корус Каталог». Авторы проекта называют его «уникальным для России». Ознакомиться с сервисом можно по ссылке.

«Корус Каталог» представляет собой облачное решение, для работы с которым необходимо подключение к интернету. В каталоге сервиса содержится информация о различных товарах, включая фото и видео, на которых демонстрируются эти товары, а также разрешительные и технические документы на них.

Со всеми этими материалами могут в любой момент ознакомиться заинтересованные в том или ином продукте покупатели, продавцы и госорганы. Стратегия проекта предусматривает создание в будущем глобального каталога товаров повседневного спроса для России и ЕАЭС.

Как сообщает Сбербанк, менее чем за шесть месяцев клиентское портфолио «Корус Каталога» пополнилось 60 заказчиками, в число которых входят производственные компании и розничные сети, в том числе «крупнейшие федеральные и региональные торговые сети, интернет-магазины».

«Корус Каталог» был разработан компанией «Корус Консалтинг СНГ», которой сервис и обязан своим названием. Напоминаем, в 2012 г. Сбербанк приобрел крупнейшего EDI-провайдера в России, компанию «Корус Консалтинг СНГ», незадолго до этого выделившуюся из группы «Корус Консалтинг».



Выгода от использования

По словам создателей, сервис поможет производителям и ритейлерам сэкономить время и средства, которые они тратят на сбор и обработку информации о товарах, а также на подтверждение ее подлинности и синхронизацию изменений в различных источниках.

Сбербанк создает единый каталог товаров в России и ЕАЭС

Как поясняет старший вице-президент Сбербанка, руководитель блока «Корпоративный бизнес» Анатолий Попов, среди поставщиков раньше существовала практика отправлять ритейлерам информацию о товарах в виде объемных таблиц по электронной почте. На обработку данных, представленных в подобном формате, тратится дополнительное время и средства.

По словам Попова, существование единого каталога с достоверными описаниями товаров сделает намного более простым добавление новых продуктов в базы торговых сетей. Кроме того, должен стать проще логистический процесс, а количество отказов при приемке и продаже товаров должно уменьшиться. Для госорганов выгода от использования «Корус Каталога» заключается в том, что им легче будет проследить товар от производителя до точки продажи, а также получить данные для расширенной аналитики.

Как зарегистрировать товар в каталоге

Если поставщик желает добавить в «Корус Каталог» свой товар, то ему необходимо отправить образец продукта в «Корус Лабораторию». В лаборатории при помощи технических средств в течение нескольких минут будет создан цифровой паспорт товара, где будет указано свыше 400 его характеристик. Данные будут размещены в каталоге, откуда их смогут взять торговые сети, отдельные магазины или компании из сферы электронной коммерции. Информация будет экспортирована в их учетные системы в адаптированном формате.

Пока что «КОРУС Лаборатории» созданы только в Санкт-Петербурге, Москве, Краснодаре и Екатеринбурге, Однако к концу 2018 г. авторы проекта обещают включить в сеть другие крупные города от Калининграда до Владивостока.

Другие сервисы Сбербанка

У Сбербанка есть и другие сервисы для бизнеса в сфере торговли. В частности, в сентябре 2017 г. банк запустил сервис «Моя торговля», который поможет малому бизнесу выполнить закон о кассовой технике. Приложение позволит владельцу магазина следить за работой персонала и смотреть остатки товаров на точках. Первые 90 дней им можно пользоваться бесплатно. Оператором сервиса стала компания «Мой склад», которая на 51% принадлежит компании «1С».

Также в сентябре Сбербанк запустил для своих клиентов CRM-систему, в которой бесплатно можно использовать собственно CRM, чат для сервиса и продаж, встроенную телефонию, аналитику и интеграции. Заплатив 550 руб. в месяц за каждого сотрудника, можно подключить финансы, заказы, склад, маркетинг и рассылки. Оператором системы являются «Свежие решения».