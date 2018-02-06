«Аэрофлот» внедрил «первую и единственную» систему на больших данных

«Техносерв» подвел итоги проекта для «Аэрофлота», который в компании-интеграторе называют первым и единственным на текущий момент внедрением систем на основе больших данных в транспортной авиаотрасли России.

Большие данные для «Аэрофлота»

Стали известны подробности проекта «Техносерва» по созданию в «Аэрофлоте» системы интеллектуальной сегментации пассажиров на основе массивов неструктурированной информации — больших данных.

Анализ сайта госзакупок показывает, что проект стартовал еще в декабре 2015 г. Контракт с «Аэрофлотом» на сумму без малого 148 млн руб. ООО «Техносерв консалтинг» получило по итогам открытого тендера, снизив стартовую цену лота всего на 5,8 тыс. руб. Конкуренцию победителю безуспешно пытались составить компании «Интерпроком» и «Интегро текнолоджиз». Исполнение контракта было рассчитано на 260 дней, то есть он должен был завершиться не позднее сентября 2016 г.

Представитель пресс-службы группы компаний «Техносерва» Екатерина Андреева подтвердила CNews, что работы по созданию системы начались в рамках именно этого контракта, однако в целом проект на этом не закончился. «В 2016 году завершилось внедрение самой платформы: был внедрен программно-аппаратный комплекс платформы больших данных, проведены инженерные и пуско-наладочные работы, сформирована дорожная карта на 2017 год, — говорит она. — В прошлом году в рамках договора технической поддержки был существенно доработан ключевой бизнес-функционал системы: сервис рекомендаций, клиент 360 и уникальный профиль клиента, оценка влияния каналов коммуникаций, оценка принадлежности клиентов к RFM-сегменту (группе лояльных пользователей; — прим. CNews)».

В «Техносерве» рассказали о внедрении системы для анализа больших данных в «Аэрофлоте»

Стоимость упомянутых работ в 2017 г. составила 26,1 млн руб. Из опубликованной закупочной документации можно заключить, что для создания системы было использовано системное ПО Red Hat и прикладное ПО IBM Big Insights for Apache Hadoop, IBM SPSS, IBM Info Sphere Data Stage, Model Engineи IBM Informix.

Уникальность проекта

Как поясняет суть проекта президент «Техносерва» Сергей Корнеев, «Аэрофлот» сейчас осуществляет глобальный переход от простой продажи билетов к комплексной продаже комфортного путешествия за счет внимания к клиенту, к важным для него деталям: возможности провоза горных лыж или доступности специального питания.

«Обогащая знания о клиентах из открытых источников, в том числе социальных сетей, открывается возможность осуществлять триггерные коммуникации с клиентом (в ответ на обнаруженные активные действия с его стороны, указывающие на заинтересованность в услугах; — прим. CNews), оперативно реагировать на события в его жизни, осознавая его потребности: переезд, планирование отпуска, жалоба на сервис компании, — поясняет Корнеев. — Каждая из этих ситуаций может быть оперативно выражена релеватным предложением, повышающим лояльность клиента».

При этом Корнеев убежден в уникальности данного проекта. «Он стал первым и единственным на текущий момент внедрением систем класса Big Data в транспортной авиаотрасли России», — заверяет он.

Отметим, что в мае 2017 г. «Аэрофлот» подвел итоги еще одного тендера по линии больших данных — на выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по теме «Разработка экспериментального образца (прототипа) программного комплекса интеллектуальной диагностики и прогноза технического состояния узлов и агрегатов парка воздушных судов «Аэрофлот» с применением методологий и инструментов Big Data». Контракт стоимостью 46,8 млн руб. достался компании «Датадванс». Работы должны были завершиться 1 ноября 2017 г.

Однако, как пояснила CNews Екатерина Андреева, «Техносервом» в рамках его проекта было создано полнофункциональное решение, работающее в полном объеме. В случае же с «Датадвансом» можно говорить лишь о разработке прототипа.

Что именно сделано в рамках проекта

Созданное «Аэрофлотом» и «Техносервом» решение включило в себя несколько модулей. Один из них, получивший название «Клиент 360», отвечает за сопоставление и объединение данных о пассажирах из различных источников для нахождения уникальных клиентских профилей.

Среди таких источников — ежедневная выгрузка записей о полетах и пассажирах из системы бронирования и резервирования авиабилетов, развернутая характеристика посетителей сайта «Аэрофлота» из Google Analytics Premium и модель их поведения (поиск, просмотр, бронирование, оплата, загрузка, переход по ссылкам и др.), а также данные по маркетинговым коммуникациям (e-mail, SMS) и др.

Модуль «Сервис рекомендаций» подбирает альтернативные предложения клиенту по возможным пунктам авиапутешествия, основываясь на ретроспективных данных о его полетах и выявленных корреляциях. Модуль «Пожизненная ценность клиента» представляет собой алгоритм анализа профилей пассажиров и состоит из двух блоков, целью которых является определение показателя Customer Lifetime Value («пожизненная ценность клиента») и принадлежность клиентов к RFM-сегментам.

Модуль «Склонность к отклику и чувствительность к цене» анализирует профили пассажиров для определения степени восприимчивости клиентов к различным каналам коммуникации. Для этого в модуле реализована возможность вычисления склонности к отклику каждой уникальной клиентской записи в зависимости от индивидуальной частоты откликов. Модуль анализа влияния каналов коммуникации основан на алгоритме, позволяющем фиксировать участие каналов в коммуникационном процессе, предшествующем покупке каждого клиента (или кластера), а также увеличение числа новых уникальных клиентских записей при осуществлении медийной активности.