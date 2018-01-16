Жители ДНР и ЛНР остались без МТС

Украинская «дочка» МТС приостановила работу на территории ДНР и ЛНР из-за повреждения магистрального кабеля. Если неполадки не будут устранены, то на территории республик не будет связи с Украиной и роуминга с Россией.

У МТС поврежден кабель между МТС и ДНР/ЛНР

Украинская «дочка» МТС компания «ВФ Украина» (торговая марка Vodafone, бывшая «МТС-Украина») приостановила предоставление услуг на территории двух непризнанных государств: Донецкой народной республики (ДНР) и Луганской народной республики (ЛНР). Неполадки начались 12 января 2018 г., и с тех пор связь не восстановлена.

Причиной сбоя стало повреждение магистрального кабеля, связывающего территорию непризнанных республик с основной территорией Украины. Как написала на своей странице в социальной сети Facebook директор по связям с общественностью «ВФ Украина» Виктория Рубан, повреждение произошло в так называемой «серой зоне» - то есть между территориями непризнанных республик и Украиной.

«ВФ Украина» хотела бы починить кабель, но ее ремонтную бригаду не пускают на место аварии. Рубан призвала все заинтересованные стороны, включая миссию ОБСЕ, Центр координации и контроля прекращения огня и украинскую администрацию Луганской и Донецкой областей, обеспечить пропуск ремонтной бригады.

ДНР обвиняет ВСУ в отказе доступа для ремонтных бригад

В Минсвязи ДНР указывают, что разрыв кабеля произошел на территории, подконтрольной Украине. В Telegram-канале министерства опубликована карта с указанием места разрыва: оно находится на украинской территории по дороге к подконтрольному ДНР населенному пункту Еленовка. В Минсвязи непризнанной республики считают, что сотрудников «ВФ Украина» к месту аварии не пускают вооруженные силы Украину (ВСУ).

Карта повреждения кабеля «МТС-Украина», связывающего

территорию Украины с ДНР/ЛНР (источник - Минсвязи ДНР)

Минсвязи ДНР также предложила альтернативный вариант восстановления коммуникаций путем создания радиорелейного канала связи. Специалисты министерства со своей стороны уже обеспечили работу данного канала. Но, по сведениям министерства непризнанной республики, «ВФ Украина» не смогла получить разрешения от ВСУ на запуск данного канала.

Почему МТС важен для жителей ДНР и ЛНР

За последние годы с территории ДНР и ЛНР ушло большинство украинских сотовых операторов. Еще в 2015 г. власти ДНР взяли под контроль оборудование «Киевстара». Впоследствии на этом оборудовании была запущена собственная сеть «Феникс».

В 2017 г. власти ДНР и ЛНР взяли под контроль сеть оператора фиксированной связи «Укртелеком». После этого прекратила работу на территории непризнанных республик принадлежащая этому оператору 3G-сеть «Тримоб». Вскоре после этого из ДНР/ЛНР ушел еще один сотовый оператор «Астелит».

Из украинских операторов в ДНР/ЛНР продолжал работу только украинский филиала МТС. Как в 2017 г. писал CNews в своем репортаже из ДНР, в республике сложилась интересная ситуация: сотовый рынок был разделен между «Фениксом» и «МТС-Украина», причем оба оператора жили по отдельным законам.

SIM-карты «МТС-Украина» в ДНР, как и в целом на территории Украины, продавались без паспорта. Их можно было приобрести, например, в продуктовых магазинах. При этом «МТС-Украина» мог принимать оплату только в украинских гривнах, хотя ДНР перешла в рублевую зону. В связи с этим единственным способом пополнения была покупка за рубли ваучеров оператора, номинированных в гривнах.

В то же время SIM-карты «Феникса» можно купить только по паспорту и только в отделениях «Почта Донбасса». Связи между «Фениксом» и «МТС-Украиной», как и вообще между операторами ДНР/ЛНР и Украиной, нет. У «ВФ Украина» до недавних событий было 1,5 млн абонентов на территории ДНР, у «Феникса» 650 тыс.

Таким образом, «МТС-Украина» оставалась для жителей ДНР/ЛНР единственной возможностью поддерживать связь с жителями Украины. Кроме того, «МТС-Украина» - единственный оператор, который предоставлял услуги роуминга для приезжих на территории ДНР/ЛНР. Причем, как убедился корреспондент CNews, из российских операторов роуминг был доступен абонентам МТС и «Мегафона», тогда как у абонентов «Вымпелкома» и Tele2 телефоны на территории непризнанных республик молчали.

В пресс-службе российского МТС подчеркнули, что сеть «МТС-Украина» на территории ДНР/ЛНР давно работает в автономном режиме и управляется дистанционно. Сама сеть не развивалась. В отличие от основной территории Украины, на территории непризнанных республик МТС не стала запускать сервис 3G.

Власти ДНР давно «точили зуб» на МТС

Со своей стороны, в Минсвязи ДНР были недовольны деятельностью «МТС-Украина», которая не признает законов республики и не выходит на контакт с местными властями. Оператор не платил за аренду мест для вышек и электроэнергию. В то же время, согласно результатам проведенного недавно Минсвязи непризнанной республики опроса в Telegram-канале, 45% респондентов высказались за продолжение работы «МТС-Украина» в республике.

Но власти ДНР готовы к тому, что МТС к ним больше не вернется. Министр связи республики Виктор Яценко на своей пресс-конференции заявил, что за последние дни резко вырос спрос на услуги «Феникса»: было продано 50 тыс. новых SIM-карт. На складах есть запас SIM-карт, достаточный для удовлетворения потребностей до конца недели. Затем будет доставлено еще 100 тыс. SIM-карт. Также Минсвязи готова увеличить мощность сети «Феникса», чтобы она могла справиться с возросшими нагрузками.