Впервые показан работающий 5G-смартфон. Видео

Компания Qualcomm впервые продемонстрировала работу процессора Snapdragon X50 в сетях пятого поколения, а также показала прототип 5G-смартфона, созданного для тестирования сетей нового поколения.

Гигабиты «по воздуху»

Компания Qualcomm Technologies в рамках конференции 2017 Qualcomm 4G/5G Summit в Гонконге провела первую успешную демонстрацию работы своего флагманского процессора Qualcomm Snapdragon X50 в мобильной сети пятого поколения 5G, а также представила прототип своего первого 5G-смартфона на его основе.

Процессор Snapdragon X50 продемонстрировал не только успешную передачу данных на скорости более 1 Гбит/с в сетях нескольких операторов 5G, но также продемонстрировал практическую работу миниатюрного антенного модуля mmWave в частотном диапазоне 28 ГГц.

Помимо демонстрации возможностей чипа Snapdragon X50, Qualcomm также впервые показала референсный дизайн своего первого смартфона mmWave 5G, созданного для тестирования и оптимизации сетей 5G mmWave с применением реального прототипа в мобильном форм-факторе.

По словам Кристиано Амона (Cristiano Amon), исполнительного вице-президента Qualcomm Technologies, операторы, разворачивающие сети mmWave 5G, смогут использовать модем Snapdragon X50 5G для полевых испытаний на ранних стадиях внедрения.

Snapdragon X50: мобильный процессор поколения 5G



Мобильный 5G-процессор Snapdragon X50 был впервые представлен в октябре прошлого года. Qualcomm с самого начала позиционировала его как «первый модем для смартфонов под сети поколения 5G со скоростью обмена данными до 5 Гбит/с», призванный помочь OEM-партнерам компании, планирующим первыми выйти на рынок коммерческих продаж гаджетов нового поколения 5G.

Микросхема мобильного 5G-процессора Snapdragon X50

Модем Snapdragon X50 5G может применяться как в мобильных мультирежимных 4G/5G гаджетах, так и в стационарных беспроводных устройствах. В паре с процессорами Qualcomm Snapdragon с интегрированным интерфейсом Gigabit LTE, модем X50 5G за счет двойного подключения может обеспечивать стабильное перераспределение нагрузки.

Чипсет Snapdragon X50 5G включает трансивер SDR051 миллиметрового диапазона (mmWave) и микросхему управления питанием PMX50. Snapdragon X50 поддерживает работу в 28 ГГц диапазоне спектра миллиметровых волн (mmWave), а также технологию частотного разделения с ортогональным мультиплексированием (OFDM) и многоканальные (Multiple-Input Multiple-Output, MIMO) антенны с технологией отслеживания излучения и адаптивного формирования диаграммы направленности для поддержания надежной и устойчивой связи при распространении сигнала без зоны прямой видимости (Non-Line-of-Sight, NLOS).

Модем Snapdragon X50 5G поддерживает работу с частотными диапазонами шириной до 800 МГц и рассчитан на пиковые скорости обмена данными до 5 Гбит/с.

В дополнение, в рамках презентации X50 на конференции 2017 Qualcomm 4G/5G Summit также было отмечено, что отныне чипсет также включает поддержку частотного диапазона 600 МГц (Band 71), в эксплуатации которого, в частности, заинтересован североамериканский оператор T-Mobile. В настоящее время единственным смартфоном, поддерживающим этот диапазон, является LG V30, но к концу 2017 года и началу 2018 ожидается появление большего числа совместимых гаджетов.

Прототип 5G-смартфона Qualcomm

Компания Qualcomm не производит смартфоны, и не планирует заниматься их выпуском в обозримом будущем. Представленный компанией прототип 5G-смартфона создан в качестве референсного дизайна, который позволит проводить тестирования сетей 5G, а также поможет OEM-разработчикам скомпоновать свои собственные смартфоны на базе чипсета Snapdragon X50 5G.

Референсный 5G-смартфон Qualcomm на чипе Snapdragon X50

Референсная модель 5G-смартфона выполнена в корпусе толщиной всего 9 мм. Аппарат оснащен безрамочным дисплеем и сдвоенной основной камерой.

Полевые испытания

5G модем Qualcomm обеспечивает пятикратный прирост скорости обмена данными по сравнению с 4G модемом, при этом энергопотребление логики поколения 5G остается в тех же пределах, что и у предшественников поколения 4G.

В Qualcomm планируют со временем достичь реальных скоростей технологии 5G – порядка 5 Гбит/с. Тем не менее, на практических испытаниях в реальной сети 5G пока что удалось достичь скоростей чуть более 1 Гбит/с, благодаря агрегации двух 100 МГц диапазонов 5G. Разработчики подчеркивают, что модем Snapdragon X50 в состоянии поддерживать агрегацию до восьми 100 МГц диапазонов.

Антенный модуль диапазона 28 ГГц (mmWave)

Специально для проведения полевых тестов чипсета Snapdragon X50 внутри прототипа 5G-смартфона, инженеры Qualcomm создали компактную антенну диапазона 28 ГГц диаметром с 10-центовую монету (сравнима с российской монетой номиналом 10 коп.).



Скорости обмена данными, достигнутые при испытаниях 5G-смартфона Qualcomm

По словам представителей компании, в корпусе смартфона можно разместить две таких антенны. Сейчас в компании заняты уменьшением физических габаритов антенны, и в следующем году обещают показать образец, уменьшенный на 50%.

Сроки начала массовых продаж 5G-смартфонов

Начало поставок модемных наборов логики Snapdragon X50 5G в мелких сериях для тестовых заказов ожидается до конца 2017 г., коммерческие поставки Snapdragon X50 5G запланированы на первое полугодие 2018.

По мнению представителей Qualcomm, первые коммерческие партии 5G-смартфонов на базе чипа Snapdragon X50 могут появиться в рознице уже в первой половине 2019 г.