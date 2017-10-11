Сбербанк раздал 5,2 млрд на зарубежное «железо» и готов раздать еще больше

Сбербанк и его дочерняя сервисная структура концентрированно выделили порядка $186 млн на различные ИТ-поставки. Половина суммы уже распределена, четверть ожидает претендентов, желающих получить еще несколько миллиардов в рублях, не нашлось.

Миллиарды на «железо» и ПО

Сбербанк в рамках четырех крупных траншей выделил свыше $186 млн (около 11 млрд руб. по курсу ЦБ на 11 октября 2017 г.) на закупку «железа», техподдержки и ПО различных зарубежных производителей.

Как следует из информации, размещенной на сайте госзакупок, сегодня банк определил в двух тендерах поставщиков систем хранения данных (СХД) категории Middle-range (среднего уровня) на общую сумму в $90 млн (5,2 млрд руб.) При этом, банковская «дочка» «Сбербанк сервис» до 31 октября намерена закупить «железо», сервис Smartnet (техподдержка оборудования) и ПО Cisco на $50 млн (2,9 млрд руб.)

Кроме того, не увенчалась успехом попытка Сбербанка выбрать компанию для передачи ему серверного оборудования RISC-архитектуры категории Middle-range. На «железо» данного классы было выделено $46 млн (2,7 млрд руб.), однако 9 октября 2017 г. никто из семи неназванных в протоколе приглашенных участников на торги не явился.

СХД для Сбербанка (известны вендоры)

Закупка банком СХД проходила в рамках двух тендеров, в каждом из которых имелось по два лота. Поставщиками СХД с репликацией (синхронизацией баз) стали «О-си-эс центр» дочерняя структура OCS и компания «Марвел КТ». Первой из них досталось $30,9 млн (1,8 млрд руб.), второй — $13,4 млн (770 млн руб.)

Сбербанк частично нашел, а частично продолжает искать ИТ-поставщиков на 11 миллиардов

Поставщиками СХД без репликации стали «Хуавей» (российское юрлицо китайской Huawei) и «Нетвелл». Первая получила $31,3 млн (1,8 млрд руб.), вторая — $13,4 млн (770 млн руб.).

Примечательно, что формат определения подрядчиков был описан банком как запрос котировок среди аккредитованных поставщиков. Анализ сайта госзакупок показывает, что эта аккредитация состоялась в августе 2017 г. В частности на квалификационный отбор вышли «Хаскел» с оборудованием IBM, «ИБС платформикс» — с Fujitsu, «Ландис» (юрлицо дистрибьютора Treolan) — с HDS.

Что касается вышеупомянутых победителей, то «Марвел КТ» заявил «железо» IBM, «О-си-эс центр» — EMC, «Нетвелл» — NetApp, «Хуавей» — своей материнской компании Huawei.

В пресс-службе Сбербанка сообщили CNews, что СХД будут использоваться для миграции автоматизированных систем банка в строящийся ЦОД на территории иннограда «Сколково» и других текущих проектов организации.

Что еще закупает банк

В документах, касающихся решений Cisco для «Сбербанк сервиса» конкретное оборудование и ПО не упомянуто. Претенденты на контракт должны указать в заявках коэффициент скидки к ценам прайс-листа производителя — не меньше 23,73%.

В рамках этого же тендера отдельным лотом организация намерена приобрести техподдержку с минимальной скидкой в 15,25%.

В несостоявшемся тендере на поставку RISC-архитектуры категории Middle-range конкретные вендоры также не были указаны.