Новый BlackBerry лишили клавиатуры, но впервые дали защиту от воды. Фото

BlackBerry презентовала новый моноблок Motion. Он стал первым смартфоном в линейке, лишенным физической клавиатуры. Зато его наградили защитой от пыли и влаги, и самой большой в истории бренда батареей.

BlackBerry стал полностью сенсорным

В Дубае прошла презентация нового смартфона BlackBerry Motion. Его характеристики не стали сюрпризом, они попали в сеть за пару дней до официального представления модели. Таким образом, подтвердилась информация о том, что компания TCL решила отойти от классического дизайна Blackberry и лишила его физической клавиатуры.

Все манипуляции с сенсорной клавиатурой пользователям предстоит выполнять на экране с диагональю 5,5 дюймов, оснащенном защитой от царапин Premium Anti-Scratch. Разрешение full-HD-дисплея — 1920х1080 пикселей.

Другой особенностью стала сертификация IP67: раньше попадание BlackBerry в воду могло стать для смартфона фатальным. Теперь он выдержит получасовое погружение в воду на глубину до 1 метра. Также модель защищена от пыли.

Толщина металлического корпуса Motion — 8,13 мм, в качестве чипсета выбран Qualcomm Snapdragon 625, укомплектованный 8-ядерным процессором. Объем оперативной памяти — 4 ГБ, флеш-памяти — 32 ГБ. Само собой, предусмотрены слот microSD и порт USB Type-C.

Смартфон оснастили рекордно большой батареей

У телефона две камеры. Основная, с разрешением в 12 МП, имеет объектив светосилой f/2,0, фазовый автофокус и может записывать 4K-видео. Фронтальная — 8 МП. Сканер отпечатков пальцев вынесен на лицевую панель и встроен в кнопку Home.

BlackBerry Motion также получил самую большую в истории бренда батарею. Ее емкость составила 4000 мАч. Аккумулятор способен автономно работать более 32 часов в смешанном режиме эксплуатации. Присутствует и опция быстрой зарядки Quick Charge 3.0: полностью разряженный смартфон зарядится до 50% всего за 40 минут.

В качестве операционной системы разработчики выбрали Android 7.1 Nougat, но в следующем году она обновится до 8.0 Oreo. Одна из новинок среди утилит – функция Locker. C ее помощью пользователи смогут хранить файлы и фотографии на встроенном накопителе, а для доступа к нему нужно ввести пин-код или отпечаток пальца.

Другое предустановленное решение — Convenience Key — теперь имеет 4 кастомизированных профиля для дома, автомобиля, офиса и по параметрам самого пользователя.

Как ожидается, уже в октябре 2017 г. начнутся ограниченные продажи BlackBerry Motion в Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратах. Ожидаемая стоимость модели — $463.