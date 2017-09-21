HP выпустила сверхмощные рабочие станции

HP позиционирует линейку новых мощных рабочих станций HP Z8, Z6 и Z4 в качестве рабочего инструмента для проектирования, машинного обучения и работы с виртуальной реальностью.

Флагманские рабочие станции HP Z образца 2017 года

HP представила новые настольные рабочие станции серий Z8, Z6 и Z4, а также ряд мониторов. Новые бизнес-продуты, по данным компании, обладают высокой мощностью, серьезным уровнем безопасности и новаторским дизайном.

Рабочие станции ориентированы на применение в таких ресурсоемких областях как виртуальная реальность, машинное обучение, сложное проектирование, и, с точки зрения производителя, полностью удовлетворяют требования к вычислительной мощности, предъявляемые дизайнерами, архитекторами, создателями цифрового контента, учеными, преподавателями, работниками здравоохранения, трейдерами и др.

HP Z поддерживают весь спектр функций безопасности HP, в том числе HP SureStart (самовосстанавливающийся BIOS с обнаружением вторжений), пакет HP Client Security Suite и пр.

«Наличие высококлассных функций безопасности никогда не было настолько важным для рабочих станций, как сейчас, — сказал Гвен Кобл (Gwen Coble), директор направления рабочих станций, тонких клиентов, решений для розничной торговли и иммерсивных вычислений в регионе EMEA HP — Пользователи рабочих станций создают для организаций самые ценные активы — интеллектуальную собственность. Будучи одной из самых мощных рабочих станций в мире, HP Z8 может обеспечить максимальную производительность и безопасность, необходимые нашим заказчикам».

Все новые рабочие станции HP Z оснащены двумя портами 1GbE в стандартной комплектации, платой Thunderbolt 3 (опционально) и портами USB 3.1 G2 Type C (опционально) для передачи данных с высокой пропускной способностью. Модели Z8 и Z6 также могут быть сконфигурированы с двумя портами 10 GbE вместо стандартных 1GbE без использования слота расширения PCIe.

Особенности рабочих станций HP Z8 G4

Флагманские рабочие станции HP Z8 обладают новой конструкцией с воздуховодом, который направляет на второй процессор свежий воздушный поток вместо рециркуляции теплого воздуха из воздуховода на первом процессоре. Архитектура разделенного шасси позволяет получить прямой доступ к источнику питания мощностью 1700 Вт с блокирующим механизмом, 9 слотам PCIe (7 полноразмерных слотов PCIe с полной высотой и 2 внутренних «индивидуальных» слота PCIe под установку карт расширения Z Turbo Drive), чтобы интегрировать машину в специализированные рабочие процессы.

Флагманская рабочая станция HP Z8 с двумя мониторами Z27x

По сравнению с моделью Z840 рабочая станция HP Z8 в корпусе tower обладает повышенной на 67% пропускной способностью памяти, увеличенным на 27% максимальным количеством процессорных ядер, на 40% большей пропускной способностью ввода-вывода PCIe и на 29% большей мощностью. Это идеальный ПК для самых требовательных к ресурсам рабочих нагрузок.

Рабочие станции HP Z8 G4 выполнены на базе двух топовых 28-ядерных процессоров Intel Xeon Platinum 8180 с тактовой частотой 2,5 ГГц и 38,5 МБ кэш-памяти. Каждая система оснащена профессиональным графическим ускорителем Nvidia Quadro P6000 и поддерживает суммарно до 3 ТБ оперативной памяти (до 24 модулей DIMM), что в три раза больше, чем у предшествующей модели. Суммарный объем накопителей HP Z8 может достигать 48 ГБ.

HP Z8 способна выполнять сложнейшие задачи моделирования и обрабатывать огромные объемы данных. Пользователи могут создавать 3D-модели и редактировать видео 8K в режиме реального времени.

HP Z8 поставляются с ОС Windows 10 Pro 64 бит или Linux и сертифицированы для работы с профессиональным программным обеспечением, таким как ANSYS или After Effects.

Конструкция и комплектация HP Z6 G4

Рабочая станция HP Z6 G4 создана с учетом постоянно меняющихся потребностей VFX-художников. HP Z6 G4 выполнена на 28-ядерном процессоре Intel Xeon Platinum 8180 с тактовой частотой 2,5 ГГц и 38,5 МБ кэш-памяти, и оснащена графическим ускорителем Nvidia Quadro P6000.

Рабочая станция HP Z6 c монитором Z31x

HP Z6 G4 также поддерживает самые новые профессиональные графические карты, оснащена 384 ГБ системной памяти и двумя слотами M.2 для SSD-накопителей HP Z Turbo Drive в форм-факторе карты расширения PCIe.

HP Z6 обладает модульной конструкцией и позволяет установить второй процессор, а также устройство с разъемами для плат расширения памяти (райзер), поэтому заказчики могут быстро удвоить свои вычислительные возможности. По сравнению с моделью Z640 в рабочей станции HP Z6 в 1,5 раза увеличена совокупная системная память, на 67% — пропускная способность памяти, на 27% — поддерживаемое количество процессорных ядер и на 22% — пропускная способность ввода-вывода PCIe. Система работает под управлением Windows 10 Pro 64.

HP Z4 G4: самая популярная

Рабочие станции HP Z4 G4 выполнены на базе полностью обновленной конструкции. Система создана на процессорах Intel Xeon W-2155, оснащена дискретной профессиональной графикой Nvidia Quadro P6000, поддерживает до 256 ГБ оперативной памяти и накопители суммарной емкостью до 4 ТБ. Система работает под управлением Windows 10 Pro 64.

Рабочая станция HP Z4 G4 с двумя мониторами Z24x

Дизайн рабочей станции HP Z4 был усовершенствован с учетом требований офисной среды. Конструкция оснащена эргономичными передними и задними ручками, компактным шасси для условий ограниченного пространства и новым опциональным пылевым фильтром для промышленных сред.

Рабочая станция HP Z4 также ориентирована на OEM-заказчиков благодаря высокой пропускной способности ввода-вывода, двум сетевым портам 1GbE и двум слотам M.2 для стандартного SSD-накопителя HP Z Turbo Drive PCIe. По сравнению с моделью Z440 в рабочей станции HP Z4 на 11% увеличена пропускная способность памяти, на 25% — поддерживаемое количество процессорных ядер и на 13% — пропускная способность ввода-вывода PCIe.

Новые флагманские мониторы HP Z

HP представила семь новых мониторов HP Z с высокими визуальными характеристиками, заводской калибровкой и высокой надежностью.

Рабочие станции HP Z8, Z6 и Z4 c мониторами Z27n и Z31x

Изогнутый монитор HP Z38c имеет большое рабочее пространство без отвлекающей рамки, что имеет значение при работе с двумя мониторами, изогнутый экран диагональю 37,5 дюйма и радиусом 2300 мм с соотношением сторон 21:9. Экран имеет разрешение 3840x1600 с оптимизированной плотностью пикселей для отображения пиктограмм и текста оптимальных размеров, чтобы пользователи тратили меньше времени на панорамирование и масштабирование.

Изогнутый монитор HP Z38c

HP Z38c дополняют шесть мониторов HP Z с диагоналями от 21,5 до 27 дюймов. В каждой модели HP Z предусмотрен набор функций для оптимизации рабочих процессов конечных пользователей.

Цены и доступность

Представленные продукты будут доступны в России с ноября 2017 г. Российские цены на новинки еще не объявлены.

В США цена рабочих станций HP Z8 будет начинаться от $2439, Z6 от $1919, Z4 от $1249. Цены на дисплеи также будут объявлены позже.