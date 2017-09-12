Samsung выпустит гибкий Galaxy Note в 2018 году

Руководство Samsung Mobile официально подтвердило планы компании по выпуску первых серийных сгибаемых смартфонов в серии Galaxy Note уже в 2018 году. Вместе с гибкой конструкцией аппараты получат голосового ассистента Bixby.

Гибкие планы на сгибаемые дисплеи

Samsung Electronics планирует начать массовые продажи сгибаемых смартфонов в семействе Galaxy Note уже в следующем году, официально заявил Донг Джин Ко (DJ Koh), президент мобильного подразделения компании Samsung Mobile, в рамках медиа-презентации Galaxy Note 8 в Южной Корее. По его словам, компания находится в процессе преодоления последних препятствий по созданию смартфона со сгибаемым дисплеем. «Как глава бизнеса, я могу сказать, что сейчас нашей целью является [выпуск] в следующем году», сказал он.

Тем не менее, гибкий смартфон пойдет в серию только по факту полной готовности к массовому производству. «У нас нет желания продать всего лишь парочку телефонов. Мы хотим, чтобы [продукт] был готов к массовому выпуску на техническом уровне, чтобы люди смогли отзываться о нем как о хорошо сделанном телефоне», отметил глава Samsung Mobile.

Скоро, на ваших гибких экранах

Samsung давно проявляет повышенный интерес к концепции сгибаемых телефонов, однако ранее никто из руководства компании не говорил о каких-либо конкретных сроках выпуска таких гаджетов.

В прошлом году Донг Джин Ко говорил о заинтересованности Samsung в производстве гибких смартфонов, однако в то время речь шла лишь о работе с концептуальными моделями, которым потребуется «еще много времени для превращения в значимую инновацию с удобным использованием».

В феврале 2017 г. в рамках форума Mobile World Congress 2017 компания Samsung анонсировала разработку прототипов гибких дисплеев. Прототип гнущегося смартфона, предположительно, был представлен избранному кругу потребителей MWC 2017. Samsung тщательно следит за сохранением проекта в тайне – аппарат еще не был продемонстрирован даже тем партнерам, которые принимали непосредственное участие в разработке. Его видели только представители крупных мобильных сетей.

Фрагмент видео Samsung о гибком смартфоне

В мае 2017 г. Samsung Display в рамках конференции Society for Information Display (SID 2017) представила прототип сверхгибкого 9,1-дюймового OLED-дисплея. В этом случае речь идет не о сгибаемом дизайне, а именно о «резиновом» экране с повышенной гибкостью для носимой электроники, устройств интернета вещей, интерфейсов искусственного интеллекта, экранов автомобилей, а также следующих поколений смартфонов и планшетов.

Прототип гибкого OLED-дисплея от Samsung Display

В отличие от уже существующих гибких OLED-экранов, способных, как правило, на деформацию только в одном направлении – например, сгибаться, сматываться в рулон или складываться, сверхгибкий OLED-экран Samsung Display способен изгибаться одновременно, как минимум, в двух направлениях без потери функциональных возможностей.

Прототип сверхгибкого 9,1-дюймового OLED-дисплея от Samsung Display

В ноябре 2016 г. Samsung подала в патентное бюро Южной Кореи заявку на гнущийся смартфон. Описанный в заявке аппарат сгибается посередине, экраном внутрь, чем-то напоминая «телефоны-раскладушки». Судя по схемам, представленным в документации, устройство можно сгибать в разных местах, не только посередине. Пока не ясно, как компания планирует это реализовать. В развернутом виде аппарат выглядит несколько длиннее, чем обычный смартфон.

Похожая заявка была подана компанией в ноябре 2015 г. В ней описан гибкий планшет, который складывается наподобие книжки.

Samsung работает над созданием гнущегося смартфона с 2013 г. Именно тогда компания объявила о запуске в производство гибких OLED-панелей для мобильных устройств и представила Samsung Galaxy Round – прототип смартфона с гибким дисплеем, помещенным в жесткий корпус.

За последние 4 года компания успела продемонстрировать множество концептуальных фото и видео смартфона, в котором гнуться может и экран, и корпус. Проект известен под различными названиями, например, Galaxy X или Project Valley.

Какая именно технология Samsung Display будет использоваться в новых Galaxy Note следующего года – складываемая из нескольких экранов или гибкая, пока неизвестно.

Концепт смартфона с гибким выдвижным экраном

В настоящее время Samsung Display является лидером рынка OLED-панелей с небольшой диагональю и ключевым партнером Apple в поставке экранов для ее устройств. В частности, OLED-экран от Samsung Display будет использоваться в смартфоне iPhone X, выпуск которого посвящен 10-летию марки iPhone X.

Дополнительные возможности гибких смартфонов

В рамках презентации Донг Джин Ко также заявил, что в настоящее время Samsung Electronics строит далеко идущие планы в продвижении своего интеллектуального голосового ассистента Bixby и заинтересована в росте интереса к нему среди разработчиков. В связи с этим компания планирует представить в рамках конференции Samsung Developers Conference, которая пройдет в Сан-Франциско в октябре 2017 г. полный SDK под Bixby в надежде расширить его продвижение за счет приложений от третьих компаний.

Ранее Донг Джин Ко также заявил, что компания занимается разработкой специального сервиса, с помощью которого Bixby будет синхронизироваться с телевизорами Samsung и управлять ими с помощью голоса.