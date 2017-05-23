Samsung создала «резиновый» дисплей

Samsung Display на выставке SID 2017 показала прототип сверхгибкого 9,1-дюймового OLED-дисплея, способного деформироваться и возвращаться к исходной форме «как надувной шарик». Кроме того, показан дисплей с рекордной плотностью 2250 ppi и экран для 3D без очков.

Сверхгибкий, в любой плоскости

Samsung Display в рамках конференции Society for Information Display (SID 2017) представила прототип сверхгибкого 9,1-дюймового OLED-дисплея.

Согласно официальному заявлению компании, новый экран с повышенной гибкостью рассматривается как технология дисплеев следующего поколения для носимой электроники, устройств интернета вещей, интерфейсов искусственного интеллекта, экранов автомобилей, а также следующих поколений смартфонов и планшетов.

В отличие от уже существующих гибких OLED-экранов, способных, как правило, на деформацию только в одном направлении – например, сгибаться, сматываться в рулон или складываться, новый сверхгибкий OLED-экран Samsung Display способен изгибаться одновременно, как минимум, в двух направлениях без потери функциональных возможностей.

В процессе демонстрации на стенде Samsung Display сотрудники компании показали возможностью деформации экрана после нажатия и его последующее восстановление до исходной формы по аналогии с материалом из резины. Точно так же экран восстановился после придания его поверхности выпуклой формы.

Прототип сверхгибкого OLED-дисплея Samsung

По данным представителей Samsung, достигнутый к настоящему времени уровень технологии позволяет изгибать 9,1-дюймовый экран на глубину до 12 мм.

Среди дополнительных преимуществ новой технологии в Samsung называют поддержку широкого динамического диапазона HDR (High Dynamic Range) и низкое энергопотребление.

В настоящее время технология сверхгибких дисплеев находится на ранней стадии разработки, отметили в компании. Примерные сроки ее коммерциализации пока не называются.

Гибкий AMOLED-дисплей Samsung

По данным аналитиков компании IHS, объемы мировых продаж гибких дисплеев вырастут с $5,3 млрд в 2017 г. до $15,7 млрд в 2020 г., главным образом, за счет появления и ввода в строй новых технологических решений.

ЖК-экран с рекордной плотностью изображения

Samsung Display также показала на SID 2017 прототип 1,96-дюймового ЖК-дисплея со сверхвысоким разрешением.

Прототип 1,96-дюймового дисплея Samsung с рекордной плотностью

На диагонали 1,96 дюйма разработчики уместили полноценный экран со сверхвысоким разрешением Ultra HD (3840x2160 пикселей).

По словам представителей компании, это на сегодняшний день самая высокая в мире плотность экрана – порядка 2250 ppi (pixels per inch, пикселей на дюйм).

На одном квадратном сантиметре такого дисплея отображается 780 тыс. точек. Для сравнения: это в 15 раз больше, чем плотность картинки на 5-дюймовом экране современного смартфона с разрешением QHD (2560 х 1440 точек).

Автостереоскопические 5 дюймов

В рамках SID 2017 компания Samsung Display также продемонстрировала свой первый прототип трехмерного 5,09-дюймового OLED-дисплея с возможностью отображение объемной картинки без необходимости использования 3D-очков.

Прототип автостереоскопического 3D-дисплея Samsung

В Samsung рассматривают возможность использования таких дисплеев для формирования объемного изображения в различных устройствах и гаджетах для виртуальной (VR) и добавленной (AR) реальности, для 3D-книг и 3D-игр.