Программа для Путина: В России появятся 10 цифровых платформ с машиночитаемыми данными

Программа «Цифровая экономика» предполагает определение не менее 10 перспективных «сквозных» направлений. В рамках них будут создаваться цифровые платформы, центры компетенции и оказываться помощь компаниям-экспортерам. Госданные для работы с цифровыми платформами должны стать машиночитаемыми.

10 «сквозных» направлений для цифровой экономики

Правительство утвердило программу «Цифровая экономика», подготовленную Минкомсвязи по поручению Президента России Владимира Путина.

Окончательный вариант программ претерпел значительные изменения по сравнению со своей первоначальной версией, в том числе был изменен раздел «Исследования и разработки».

До конца 2017 г. должны быть определены 10 перспективных «сквозных» технологий в области цифровой экономики и российские и международные компании лидеры в этих технологиях. Также должны быть определены потребности отечественных компаний в экспертной поддержке по проведению исследований и разработок по направлениям «сквозных» технологий.

На данный момент под основными «сквозными» технологиями понимаются: большие данные, нейротехнологии и искусственный интеллект, системы распределенного реестра, квантовые технологии, новые производственные технологии, промышленный интернет, компоненты робототехники и сенсорики, технологии беспроводной связи и технологии виртуальной и дополненной реальностей. Но этот список может быть пересмотрен.

Центры компетенций на базе компаний-лидеров

В 2018 г. начнется формирование центров компетенций в области цифровой экономики на базе организаций-лидеров и будет создана система мер, стимулирующих крупные компании, включая госкомпании, участвовать в работе таких центров. К 2020 г. по каждому из направлений «сквозных» технологий будет создано не менее двух центров компетенций.

Также будут сформированы инструменты, обеспечивающие решения отдельных исследований в области цифровой экономики: поиск партнеров, финансирование перехода результатов в прикладную стадию, безбарьерный доступ к инфраструктуре и информации. Такие инструменты будут работать, в том числе, в рамках фондов поддержки научной, научно-технической и инновационной деятельности.

Цифровые платформы для исследований и разработок

В 2018 г. будут разработаны концепция цифровых платформ для исследований и разработок в области цифровой экономики. Тогда же появится нормативно-правовое обеспечение, определяющее взаимодействие между участниками данных платформ, бизнес-процессы и условия использования и внедрения результатов интеллектуальной деятельности на основе центров компетенций.

Под цифровой платформой авторы программы понимают основанную на совокупности технологий, продуктов и услуг систему организации цифрового взаимодействия субъектов (производителей и потребителей услуг), открытую для присоединения новых субъектов и позволяющую субъектам создавать собственные продукты и услуги и в дальнейшем предоставлять их на платформе.

К 2020 г. в России должны появиться 20 центров компетенций по 10 перспективным «сквозным» технологиям

Будет создана коммуникационная платформа при взаимодействии участников цифровых платформ и центров компетенций при проведении исследований и разработок. Совместно с ИТ-компаниями будут определены технологические барьеры («узкие места»), сдерживающие развитие «сквозных» технологий.

Цифровые платформы будут охватывать все ключевые сферы экономики: здравоохранение, образование, финансы, связь, транспорт и логистику, энергетику, торговлю, сельское хозяйство и промышленное производство.

К 2024 г. по каждому из направлений «сквозных» технологий будет создано не менее одной цифровой платформы не менее, чем с 10 участниками каждая, и не менее чем тремя партнерами, являющимися международными центрами компетенций по «сквозным» технологиям.

Данные станут машиночитаемыми для цифровых платформ

Цифровые платформы должны будут уметь работать с данными. С этой целью в 2018 г. будут нормативно определены правила работы с данными, включая машиночитаемость данных, методы построения и расширения моделей данных, управление мастер-данными и метаданными, обеспечение семантической интероперабельности.

Целевые показатели раздела «Исследования и разработки» программы «Цифровая экономика

Показатели и индикаторы 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Сформировав институциальную среду для развития исследований и разработок в области цифровой экономики Количество центров компетенции по каждому из направлений «сквозных» технологий,сд. 1 1 2 2 2 2 2 Количество международных центров компетенций, являющихся партнерами цифровых платформ для исследований и разработок, сд. 15 20 23 25 27 30 Количество российских организаций, участвующих в реализации крупных (объемом 3 млн долл.) в приоритетных направлениях МНТС в области цифровой экономики, сд. 3 4 5 6 7 8 10 Сформировать технологические заделы в области цифровой экономики Количество участников цифровых платформ для исследований и разработок, сд. 3 30 50 60 70 80 100 Количество компаний — технологических лидеров, конкурентоспособных на глобальных рынках 2 3 5 6 7 8 10 Количество реализованных проектов в области цифровой экономики (объемом нс менее 100 млн руб.), сд. 5 10 15 20 30 Сформировать компетенции в области цифровой экономики Количество созданных аспирантских и магистерских школ по направлениям «сквозных» технологий на базе ведущих вузов и научных организаций, сд. 10 30 33 37 42 50 Количество специалистов по направлениям «сквозных» технологий, обученных за рубежом и вернувшихся в Россию 70 170 280 390 500 Результирующие показатели исследований и разработок в области цифровой экономики Удельный вес внутренних затрат на научные исследования и разработки сектора ИКТ в общем объеме внутренних затрат на исследования и разработки, % 3,8 3,8 3,9 4,0 4,1 4,15 4,2 4,3 Число патентных заявок (опубликованных), поданных российскими заявителями в стране и за рубежом, по технологическим областям: телекоммуникационные технологии и оборудование 450 470 500 550 580 605 625 650 компьютерные технологии 900 940 1 050 1 170 1 210 1 295 1 350 1 450 информационные технологии в управлении 150 170 200 225 240 260 270 290 Удельный вес национальных патентных заявок на изобретения, в общем числе патентных заявок, поданных в России, по технологическим областям: телекоммуникационные технологии и оборудование 54 54,5 55,3 56,3 57,1 58 58,9 60 технологии и оборудование цифровой связи 13,5 14 14,7 15,5 15,6 15,8 15,9 16,1 технологии основных коммуникационных процессов 79,5 80 80,5 81 81,5 82 82,5 83 компьютерные технологии 47,5 48,5 50 52,6 53,3 54,2 55,3 56,5 информационные технологии в управлении 44,7 45 45,3 45,8 46,1 46,4 46,6 47

Источник: CNews Analytics

В 2019 г. будут систематизированы и классифицированы государственные и негосударственные источники мастер-данных для использования в цифровой экономики. В 2020 г. будет разработана и реализована система управления мастер-данными, в том числе органов государственной власти и местного самоуправления на всем их жизненном цикле. Все это сделает данные, в том числе и государственные, доступными для использования в цифровых платформах.

Государство поможет компаниям-лидерам с экспортом

В нормативно-правовых актах будут закреплены инструменты координации деятельности институтов развития в целях отбора и финансирования компаний и проектов в области «сквозных» технологий. Также будут сформированы механизмы поддержки коммерциализации результатов исследований и разработок в области цифровой экономики, в том числе их экспорта. Речь идет о механизмах компенсации части затрат на логистику, сертификацию, правовую охрану и защиту интеллектуальной собственности, выставочно-ярмарочную деятельность, механизмы льготного кредитования и т.д.

Ежегодно для получения поддержки будет проводиться отбор компаний, способных стать лидерами на глобальных технологических рынках по направлениям «сквозных» технологиям. К 2020 г. будет осуществлена адресная поддержка 10 компаний - технологических лидеров. К 2024 г. будет реализовано не менее 30 проектов объемом не менее 100 млн руб. с высоким коммерческим потенциалом в области цифровой экономики и с участием фондов поддержки научной деятельности.

Россиян обучат за рубежом цифровой экономике

Ежегодно будет проводиться мониторинг кадровой потребности в области разработок «сквозных» технологий цифровой экономики и, с учетом результатов данного мониторинга, будет проводиться конкурс аспирантских и магистерских программ по каждому направлению «сквозных» технологий. К 2024 г. будет создано не менее пяти аспирантских школ по каждому из направлений «сквозных» технологий на базе ведущих вузов и научных организаций.

В 2018 г. будет определен перечень приоритетных направлений международного научно-технического развития (МНТС). В 2020 г. будет обеспечено участие российских организаций в реализации не менее 10 крупных международных проектов (объемом не менее $3 млн) в отобранных направлениях МНТС.

В 2019 г. будет внедрена система поддержки двухстороннего обмена сотрудниками между научно-исследовательскими организациями и вузам с компаниями в области цифровой экономики (sabbatical). С этой целью будет разработана система критериев и механизмы предоставления творческого отпуска для сотрудников научных организация и вузов.

Также будет проведена корректировка нормативной базы и разработаны критерии по отбору кандидатов на обучению за рубежом по направлениям «сквозных» технологий и зарубежных организаций-партнеров. К 2020 г. не менее 500 специалистов будут обучены за рубежом и вернутся в Россию.