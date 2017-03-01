В России создан 3D-принтер для детей

Компания «Роббо», резидент «Сколково», создала 3D-принтер для детей, который отличается от «взрослого» компактностью, повышенным уровнем безопасности и безвредностью расходных материалов. Из PLA-пластика на принтере можно печатать небольшие предметы, вроде брелоков, крючков и свистков, а также детали роботов для кружка робототехники «Роббо Клуб».

«Роббо» выпустила 3D-принтер для детей

Резидент «Сколково» компания «Роббо» выпустила на рынок компактный 3D-принтер с повышенным уровнем безопасности, предназначенный для обучения детей основам 3D-моделирования и 3D-печати. Устройство, получившее название «Роббо 3D-принтер Mini», подходит для использования дома. Его розничная цена составляет 30 тыс. руб.

Принтер является собственной разработкой компании и производится в Санкт-Петербурге, как и вся продукция «Роббо». Вендор планирует реализовывать от 10 до 100 принтеров в месяц. Компания сообщает, что партия, которая была на складе, уже вся продана, но размер партии не уточняет.

По словам Павла Фролова, продюсера компании «Роббо», развивающийся мировой рынок 3D-печати требует подготовленных специалистов, вырастить которых и поможет «Роббо 3D-принтер Mini». «Мы надеемся, что он попадет в каждую школу по всей России», – отмечает Фролов. Согласно прогнозу исследовательской компании PWC, к 2018 г. мировой рынок 3D-печати вырастет до $16,2 млрд при среднегодовом темпе роста 45,7%.

Технические характеристики

Принтер для детей имеет ряд отличий от «взрослых» аналогов. Он обладает повышенной устойчивостью к случайным повреждениям, что мешает ребенку его сломать. Также он оснащен защитным экраном, который не дает прикоснуться к соплу во время печати, что помогает обезопасить самого ребенка. «Детский» принтер меньше «взрослого», так как детям удобнее работать с компактными вещами: его габариты составляют 370 мм х 280 мм х 350 мм при весе 3,5 кг.

От «взрослого» принтера «Роббо 3D-принтер Mini» отличается компактностью и повышенным уровнем безопасности

Принтер состоит из четырех частей: основания, каретки Z, печатного стола и держателя шпилек. Диаметр сопла равен 0,4 мм, диаметр нити – 1,75 мм. Части устройства могут нагреваться максимум до 250 °С. Помимо уже готового к работе принтера, производитель поставляет в комплекте USB-носитель с ПО и настройками, фильтр для прутка, блок питания и USB-кабель. Принтер создан на базе открытых программных и аппаратных технологий, все схемы и модели есть в открытом доступе.

У «Роббо 3D-принтер Mini» есть ограничение на размер изготавливаемых изделий – их параметры не могут превышать 170 мм х 100 мм х 100 мм. Принтер дает возможность печатать макеты различных изделий, пластиковые механизмы, декоративные предметы, а также вещи повседневного обихода (брелоки, свистки, крючки). Поскольку все продукты «Роббо» – это единый обучающий комплекс, на принтере можно печатать детали для детского кружка робототехники «Роббо Клуб», который выпускает компания.

К принтеру прилагается подробная инструкция по работе. Отдельно у производителя можно приобрести рабочие тетради и учебник по робототехнике, креативному программированию и 3D-печати. Материалы были подготовлены методистами «Роббо» совместно с преподавателями петербургских школ.

Расходные материалы

Еще одним отличием «детского» принтера от «взрослого» является расходный материал. Для печати используется безопасный и экологически чистый PLA-пластик, сырьем для которого служат такие возобновляемые ресурсы, как кукуруза и сахарный тростник. Поскольку PLA-пластик – не очень термостойкий материал, на принтере лучше не печатать предметы, которые впоследствии будут долго находиться рядом с источником тепла (например, абажур для лампы), советует производитель.

PLA-пластик можно приобрести на сайте магазина Linuxcenter, в магазинах электроники, или заказать на Ozon.ru. Как сообщили CNews в «Роббо», расходный материал стоит от 1000 до 1400 за 750-1000 граммов.

Чем занимается «Роббо»

Компания «Роббо», она же бывшая ScratchDuino – это российская компания-разработчик робототехники, используемой в образовании. «Роббо» является резидентом Инновационного центра «Сколково» и бизнес-инкубатора «Ингрия», имеет европейское подразделение ROBBO Europe. Штат укомплектован разработчиками из России и Финляндии.

Комплекс образовательной робототехники «Роббо» предназначен для детей от 5 лет, школьников и студентов. Он позволяет обучить их основам программирования, эксплуатации робототехники и конструирования роботов. Поскольку все компоненты комплекса являются не-проприетарными, их можно самостоятельно менять и модифицировать.

«Роббо» ведет регулярный обучающий семинар «РобоМарафон» и конкурс по свободной робототехнике «РобоФабрика». Компания является двукратным победителем конкурса Google RISE Awards. Кроме того, «Роббо» выиграла конкурс правительства Финляндии FinLanding и завоевала премию правительства Санкт-Петербурга за лучший инновационный продукт. Разработки «Роббо» финансируются Фондом содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере, а также Агентством стратегических инициатив (АСИ).

Выручка «Роббо» за 2016 г. составила более 50 млн, включая поступления от продаж робототехнических комплексов компании, а также продажи франшизы сети кружков робототехники «Роббо Клуб» и доходы от собственных кружков компании. По данным компании, в настоящий момент на ее оборудовании работают 30 школ в России и 40 школ Финляндии. У компании есть четыре собственных «Роббо Клуба» в Санкт-Петербурге, еще 31 «Роббо Клуб» продан по франшизе.