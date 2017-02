Швейцарские часовщики создают собственную ОС

Swatch разрабатывает Swiss OS

Швейцарская компания по производству наручных часов Swatch начала разработку фирменной операционной системы для нательных гаджетов. ОС, которая получила название Swiss OS, представляет собой экосистему для подключения умных часов и приборов интернета вещей. Об этом сообщил ресурс Strategy Analytics.

Swatch занимается разработкой Swiss OS в партнерстве с компанией CSEM. Разработчики начали писать систему с нуля. Первые устройства под управлением Swiss OS могут появиться уже в 2018 г., сообщает ресурс EE Times.

Конкурентные преимущества

Основными конкурентами Swiss OS на рынке прошивок для носимых устройств будут watchOS от Apple, Android Wear от Google и Tizen от Samsung. Swatch полагает, что ее продукт будет иметь ряд конкурентных преимуществ по сравнению с этим системами. Компания начала разработку ОС с чистого листа, чтобы добиться как можно более тесной связи прошивки с аппаратной частью.

Swiss OS должна обеспечить более высокий уровень защиты данных, которые хранятся в памяти умных часов. В 2015 г. исследование компании Hewlett Packard показало, что 100% умных часов на рынке уязвимы для хакерских атак. При том, что эти устройства содержат сведения о местоположении, состоянии здоровья и денежных платежах пользователя. Помимо защиты данных от хакеров, Swatch планирует обезопасить их от просмотра со стороны спецслужб.

Кроме того, Swiss OS будет нетребовательной к энергетическим ресурсам. Большинство умных часов не могут похвастаться низким энергопотреблением, поскольку вынуждены поддерживать работу сенсорного экрана и нескольких приложений, запущенных одновременно. Swatch обещает решить эту проблему и увеличить срок автономной работы устройств.

Первые умные часы Swatch требовали подзарядки всего лишь раз в 9 месяцев

Также Swatch планирует создать такую схему обновлений, при которой гаджеты не будут устаревать преждевременно. Например, устанавливая одно за другим обновления от Android, пользователь в конечном счете сталкивается с тем, что для очередного обновления требуется уже более совершенное в аппаратной части устройство. Swiss OS проектируется таким образом, чтобы эффективно работать без постоянных обновлений.

Условия конкуренции

Швейцарскому вендору будет нелегко добиться успехов в конкуренции с Apple, Android и Samsung, поскольку этим компаниям принадлежит в общей сложности 88% рынка умных часов, как сообщает исследовательская компания IDC. В то время как Swatch контролирует менее 1% рынка, отмечает Strategy Analytics. В борьбе Swatch рассчитывает на широкую известность своего бренда как производителя обычных наручных часов.

Конкуренция будет разворачиваться на фоне того, что первоначальный потребительский ажиотаж вокруг умных часов давно спал и покупатель стал более требовательным. Теперь он хочет видеть в этих гаджетах новые функции, такие как возможность LTE-подключения, и наличие большого количества специальных приложений. В целом пользователи хотели бы большей независимости умных часов от смартфона, пишет ресурс Business Insider. Но «старые» производители умных часов не склонны быстро модифицировать свои устройства под запрос потребителя. Этим они создают благоприятные условия для экспансии на рынке со стороны новых игроков.

Swatch на часовом рынке

Swatch – это швейцарский часовой бренд, известный с 1983 г. Чтобы основать компанию, предприниматель Николас Хайек (Nicolas Hayek) выкупил активы двух крупных производителей ASUAG и SSIH, которые выпускали часы под марками Omega, Rado, Tissot, Longines и др. Название Swatch считается сокращением от Swiss Watch («швейцарские часы») или Second Watch (в значении «часы на каждый день»).

Разрабатывая свою продукцию, Swatch изначально делала ставку на сочетание доступности и «швейцарского качества». Стоимость часов удалось снизить за счет использования синтетических материалов. Это помогло бренду конкурировать с азиатскими производителями недорогих кварцевых часов, которые потеснили на рынке европейских вендоров во времена «кварцевого кризиса» 1970-80 гг.

На рынок умных часов Swatch вышла в августе 2015 г., представив модель Swatch Touch Zero One, ориентированную на занятия спортом. Часы примечательны широким набором инструментов для фиксации отдельных действий в спорте: подсчет ударов по мячу, хлопков руками и т. д. Также Swatch Touch Zero One запомнились ярким оформлением, длительным временем автономной работы (до 9 месяцев), корпусом повышенной прочности и демократичной ценой от $160.