«Почта России» ищет ИТ-подрядчиков на 17 миллиардов

Массовые ИТ-закупки «Почты»



По подсчетам CNews, в последние две недели ушедшего 2016 г. «Почта России» запустила не менее 11 тендерных процедур по линии ИТ на общую сумму свыше p17 млрд. Из них восемь закупочных процедур на общую сумму свыше p12 млрд стартовали в предпоследний рабочий день года — 29 декабря 2016 г. Итоги процедур будут подводиться в разное время в начале 2017 г. Исполнение работ по договорам рассчитано на различные интервалы.



В такой концентрации ИТ-тендеров в пресс-службе «Почты» в разговоре с CNews не усмотрели для этой организации ничего необычного и во многом объяснили кануном предстоявших длинных новогодних каникул.



Тематически тендеры можно разделить на несколько категорий.



Лизинг «железа»



Порядка p4,6 млрд «Почта» намеревается израсходовать на лизинг (финансовую аренду) серверного оборудования. Его номенклатура включает восемь типов серверов стандартной архитектуры x86, три типа блейд-серверов, два типа СХД, а также коммутаторы, межсетевые экраны, маршрутизаторы и блейд-шасси.

«Почта России» массово проводит ИТ-тендеры

Выплаты арендодателю станут производиться частями в течение 36 месяцев. По их истечении «железо» может быть передано «Почте» в собственность. Оборудование, станет использоваться в филиалах «Почты» по всей России, за исключением Крыма.



На аналогичных условиях «Почта» берет в лизинг автоматизированные рабочие места (АРМ) для своей Единой автоматизированной системы отделений почтовой связи (ЕАС ОПС). АРМ состоят из различного вида системных блоков, мониторов, принтеров, источников бесперебойного питания и считывателей штрих-кодов. Тендер включает два лота на общую сумму порядка p4,8 млрд.



Еще один аналогичный лизинговый тендер касается ИТ-инфраструктуры для системы сортировки «Почты» за p268 млн. Номенклатура включает три типа автоматизированных рабочих мест, а также считыватели штрих-кодов, принтеры и колонки.



Аренда ЦОДов и сопровождение ПАКа



Порядка p2,6 млрд «Почта» готова потратить на простую аренду в течение 36 месяцев серверных и сетевых ресурсов двух ЦОДов, один из которых должен находиться в Москве, а другой за пределами Подмосковья.



Подрядчик должен будет на базе своих ресурсов организовать программно-аппаратный комплекс (ПАК), основной целью которого станет развитие, обеспечение функционирования и резервирование информационных систем «Почты». ПАК должен будет взаимодействовать с действующей ИТ-инфраструктурой «Почты», расположенной в ее Главном информационно-вычислительном центре (ГИВЦ) в Москве, а также с интернетом и системой межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ).



Еще около p1,45 млрд «Почта» выделила на 36-месячное оказание услуг по комплексному сопровождению данного программно-аппаратного комплекса.



Создание, развитие и сопровождение ИС



Чуть более p1 млрд «Почта» готова потратить на развитие и сопровождению своей Единой автоматизированной системы отделений почтовой связи (ЕАС ОПС). Еще свыше p1,1 млрд зарезервировано на тиражирование ЕАС ОПС в филиалах «Почты» по всей России, кроме Крыма. Срок договора по первому тендеру составит 36 месяцев, по второму — 18.



Порядка p252 млн «Почта» сможет отдать подрядчику по разработке и внедрению ее автоматизированной системы по управлению недвижимым имуществом предприятия (АС УНИП). Управление касается процессов капитального строительства, эксплуатации, оптимизации использования и затрат владения, управления площадями недвижимого имущества, отчуждения и приобретения, сдачи и взятия в аренду, регистрации прав на недвижимость и др. Договор с исполнителем рассчитан на 455 календарных дней с даты его заключения.



Около p619 млн может достаться компании, которая возьмется развивать и сопровождать две системы «Почты» на базе «1С». Срок выполнения работ — с даты подписания договора до 31 декабря 2019 г. Еще p225 млн может получить подрядчик по инвентаризации и анализу настроек, стандартизации, мониторингу, контролю изменений, поддержке репликации и техническому сопровождению вышеупомянутого ПАКа и системы «1С:Предприятие» в «Почте». Срок действия договора — 25 месяцев.



Лицензии на ПО



Наконец, около p264 млн «Почта» зарезервировала на предоставление ей права использования лицензионного ПО Microsoft Dynamics AX for EISK Russian Post со сроком действия с 1 марта 2017 г. по 29 февраля 2020 г.

