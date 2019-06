«М.Видео-Эльдорадо»: продажи игр для ПК выросли впервые за пять лет

Группа «М.Видео-Эльдорадо», входящая в группу «Самфар» Михаила Гуцериева, подвела итоги развития розничного рынка консольных и компьютерных игр по итогам первого квартала 2019 года. Российские любители игр приобрели более 610 тыс. копий на физических носителях на сумму около 1,15 млрд рублей, что больше на 8,5% в штуках и 10% в деньгах, чем за аналогичный период годом ранее. Помимо игр для консолей последнего поколения рост продемонстрировали диски для ПК – продажи выросли на 80% год к году, что произошло впервые за последние пять лет.

Российский рынок видеоигр по итогам первого квартала 2019 года составил 610 тыс. штук на сумму около 1,15 млрд рублей, что превысило показатели предыдущего года на 8,5% в штуках и 10% в деньгах. Продажи игр в «М.Видео» и «Эльдорадо» за тот же период росли в штуках почти в пять раз быстрее рынка и вдвое в деньгах, доля обеих сетей в штучных продажах игр превысила 60%.

Коробочные версии для ПК продемонстрировали позитивную динамику +80% в натуральном выражении по сравнению с прошлым годом, сказалось активное промо. Доля игр для ПК в общем объёме продаж по итогам первого квартала 2019 года в натуральном выражении составила 10%.

«Видеоигры для консолей последнего поколения остаются драйвером сегмента, а безусловным лидером является платформа PlayStation 4 от Sony. На её популярность влияет выход серии эксклюзивов и наличие других наиболее популярных релизов. Наиболее значимыми тайтлами первого полугодия стали эксклюзив для PS4 «Жизнь после», новая часть популярного файтинга — Mortal Kombat 11 и шутер от первого лица Rage 2. Помимо софта и цифровых кодов в «М.Видео» и «Эльдорадо» доступны качественное «железо» и аксессуары по наиболее выгодным ценам. Новинкой начала года стала полностью цифровая консоль Xbox One S All-Digital без оптического привода. В комплект входит беспроводной геймпад, три игры и пробная версия золотого статуса Xbox Live Gold на один месяц», – отметил глава департамента «Развлечения и фото/видео» Группы «М.Видео-Эльдорадо» Олег Резников.

Около 75% рынка игр для консолей как в штуках, так и в деньгах занимают копии игр для PlayStation 4, их популярность увеличилась более чем на 8% в штучном и 15% в денежном выражении. Как и годом ранее, лидером рейтинга стал футбольный стимулятор FIFA 19. Ещё один релиз от Electronic Arts - UFC 3 замкнул пятерку самых продаваемых игр. Хит конца прошлого года Red Dead Redemption 2 занял вторую строчку. GTA V обосновалась на четвертой позиции, а пятую заняла игра Metro: Exodus, вышедшая только в феврале этого года. Видеоигры для предыдущей домашней игровой консоли PlayStation 3 продолжают терять долю.

Игры для семейства игровых консолей Xbox One от Microsoft продолжают удерживать рыночные позиции и за год прибавили 15% в штуках и на 17% в деньгах. В рейтинг наиболее популярных релизов вошли FIFA 19, GTA V, Red Dead Redemption 2, Far Cry 5 и Mortal Kombat XL. Продажи софта для предыдущей консоли Xbox 360 продолжают снижаться.

Игры для гибирдной консоли Switch от японской Nintendo продолжают расти быстрее рынка и по итогам первого квартала динамика составила 50% в штуках и 45% в деньгах. В число пяти наиболее продаваемых игр на рынке для данной платформы вошли четыре из медиафраншизы Super Mario: Super Mario Bros. Ultimate, Super Mario Odyssey, Super Mario Party и Mario Kart 8. Третьей по популярности оказалась приключенческая игра The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Помимо софта «М.Видео» и «Эльдорадо» в несколько раз выросли продажи эксклюзивных дополнений Nintendo Labo и интерактивных фигурок и карт amiibo.

В первом квартале текущего года любители ПК гейминга приобрели на 80% больше игр, чем годом ранее. Позитивная динамика зафиксирована впервые за последние пять лет, что связано с выходом новых релизов и снижением средней цены в 2,5 раза до 315 рублей. Увеличил темпы роста и цифровой контент для компьютерных игр: спрос на дополнения, игровую валюту и цифровые версии игр на розничном рынке вырос в 2,4 раза в штуках и 60% в деньгах.