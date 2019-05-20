В финале «Криптонит Startup Challenge» лучшими стали московские стартапы ИБРиС и Iris Devices

В финале «Криптонит Startup Challenge» лучшими из лучших стали стартапы из Москвы, занимающиеся системами биометрической идентификации – удостоверение личности на основе голоса ИБРиС и распознавание по лицу и радужной оболочке глаз Iris Devices. Именно они разделили призовой фонд в 10 млн руб. и отправятся на обучение в академию BCG Digital Ventures в Берлин. Доли распределились таким образом – ИБРиС получил 6 млн руб., а Iris Devices потратит на свое развитие 4 млн руб.

Чек за первое место вручил глава «ИКС Холдинга» Антон Черепенников, который поблагодарил всех членов жюри за то, что выделили целый день для финала, более 350 стартапов за участие в конкурсе, а также заверил всех присутвующих, что такие события будут проводиться на постоянной основе, ведь «самое ценное для нашего холдинга – это люди». Кроме того, он признался: «Мы очень долго совещались при выборе победителей. Многие члены жюри заинтересованы в очных встречах с некоторыми стартапами и личных инвестициях в понравившиеся проекты».

ИБРиС разработали систему удостоверения личности на основе голосовой биометрии и позволяет автоматически распознавать человека по акустической записи голоса. Технология может быть применена в call-центрах, банках, бизнесе и сфере B2C. ИБРиС способен узнать человека по десятисекундной записи голоса с точностью 93% и точностью 99% по 15-секундному ролику.

Iris Devices создали систему биометрической идентификации по лицу и радужной оболочке глаз, которая использует ряд технологий для повышения скорости работы, точности и надежности распознавания. Система представляет собой комплекс аппаратно-программных средств дистанционного контроля состояния человека.

Iris Devices и ИБРиС разделили призовой фонд «Криптонит Startup Challenge»

Кроме главных двух наград был вручен приз зрительских симпатий по итогам онлайн-голосования, в котором приняло участие около 400 человек. Победителем стал стартап Chatme.ai, который от партнера проекта BCG также поедет в Берлин и пройдет обучение в академии BCG Digital Ventures. Команда разработала интеллектуальные диалоговые системы для бизнеса для создания чат-ботов, помогающих в том числе маршрутизировать диалоги на реальных операторов.

На финал собрались свыше 150 партнеров, главы и топ-менеджмент российских и международных компаний, включая «концерн» Автоматика», ФРИИ, фонд «Сколково», «Вымпелком», Dell, Cisco, SAP, Google, Intel, Сбербанк, «Тинькофф мобайл», «IBM Европа», ВТБ, Альфабанк, «Дом.рф» и другие.

Фотографии с финала доступны по ссылке.