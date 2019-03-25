ГУП «Оренбургремдорстрой» перешел на видеоконференции VideoMost

Spirit объявила о том, что ГУП «Оренбургремдорстрой» использует видеоконференции VideoMost.

ГУП «Оренбургремдорстрой» является лидирующим дорожным предприятием Оренбуржья и содержит 12315 км дорог регионального и межмуниципального значений. В состав «Оренбургремдорстрой» входят более 30 дорожных управлений, а штат предприятия составляет 2800 сотрудников. Использование видеоконференций VideoMost обеспечивает связь на каждом рабочем месте, а так же возможность подключать внешних экспертов, представителей поставщиков и подрядчиков к плановым и срочным видеосовещаниям для принятия решений на всех этапах процесса строительства новых и реконструкции существующих дорог.

Программный сервер VideoMost и клиентские приложения для ПК и смартфонов обеспечивают доступ к видеоконференциям и инструментам для совместной работы для каждого сотрудника без дополнительных капитальных вложений в инфраструктуру. VideoMost поддерживает множество популярных открытых протоколов и международных стандартов связи, включая H.323, H.239, SIP, BFCP, H.264, G.7xx, XMPP, WebRTC и другие, и обеспечивает совместимость с аппаратными системами ВКС, уже ранее закупленными в организации (Cisco, Polycom, Avaya, Huawei и др.), а также с Microsoft Skype.

VideoMost включает такие инструменты групповой работы как корпоративный мобильный мессенджер, совместная работа с документами, доска для рисования, проведение опросов и голосований и др. Сервер VideoMost работает под ОС Linux, РС-клиентом ВКС является любой популярный веб-браузер, и VideoMost еще дополнительно интегрирован с Microsoft Exchange, ActiveDirectory и Outlook для импорта контактов и календарей.

