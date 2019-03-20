Конференция ELMA DAY 2019 будет посвящена офисным роботам и искусственному интеллекту

25 апреля в Москве пройдет большая конференция об интеллектуальной автоматизации — ELMA DAY 2019. Мероприятие полностью посвящено использованию роботизации и искусственного интеллекта для цифровой трансформации бизнес-процессов.

Тема ELMA DAY 2019 продиктована устойчивым трендом проникновения технологий искусственного интеллекта и роботизации процессов в офисы российских компаний. Согласно прошлогоднему исследованию РАНХиГС, в обозримое десятилетие роботы могут заменить почти половину трудового населения России. В исследовании речь идет о сырьевых и сервисных сферах экономики — транспорт, сфера услуг, промышленность и т.п. При этом уже сейчас очевидно, что роботизация рабочих мест коснется и позиций младшего менеджерского состава — бухгалтерия, продажи, телемаркетинг, делопроизводство и т.п.

Многие ИТ-эксперты прогнозируют масштабную «интеллектуализацию» офисов уже в ближайшие 1,5 года. Достижения в области RPA (Robotics Process Automation), компьютерного зрения, распознавания естественного языка, интеллектуального анализа данных уже сегодня позволяют строить масштабные цепочки роботизированных процессов в бизнесе.

На фоне роста интереса к интеллектуальной автоматизации начала активно формироваться и структура отечественного рынка AI- и RPA-решений. Вендоры, развивающие решения процессной трансформации, стали подхватывать этот тренд и развивать свои интеллектуальные продукты.

25 апреля в Москве пройдет большая конференция об интеллектуальной автоматизации — ELMA DAY 2019

«Опыта роботизации и интеллектуальной автоматизации процессов уже достаточно для большой практической конференции, на которой соберутся как вендоры, так и представители российского бизнеса, которые уже имеют собственные кейсы роботизации офисов.

На ELMA DAY 2019 мы ставим перед собой важную задачу — не просто продемонстрировать возможности офисных роботов, но рассказать, как они взаимодействуют с корпоративными системами, как они вписываются в общую концепцию цифровой трансформации бизнеса.

Мы покажем живые примеры коллаборации RPA- и BPMS-решений, расскажем о достижениях в разработке интеллектуальной автоматизации и фактически продемонстрируем, как будет выглядеть автоматизация бизнеса уже завтра» – Павел Овчинников, Директор по маркетингу ELMA.

Павел Овчинников, директор по маркетингу ELMA

Конференция состоится 25 апреля в Москве. Участники мероприятия узнают о том, как используются интеллектуальные технологии в офисах:

Как нейросети работают в документообороте;

Как программные роботы используются для интеграции учетных систем;

Как чат-боты помогают выстраивать коммуникации в сервисах;

Как голосовые интерфейсы используются в enterprise-процессах и т.п.

Спикеры разберут вопросы роботизации кадровых процессов, задач бухгалтерии, внутренней и технической поддержки, а также опыт применения искусственного интеллекта в различных формализованных сферах бизнеса.

Мероприятие будет интересно представителям бизнеса из конкурентных отраслей — финансы и страхование, торговля и дистрибуция, энергетика и телекоммуникации, строительство и девелопмент, транспорт и логистика.

Зарегистрироваться на конференцию. Участие бесплатное.