«Сбермобайл» пришел в регионы России

Услуги виртуального мобильного оператора Сбербанка под брендом «Сбермобайл» с сегодняшнего дня стали доступны в 14 субъектах РФ. Теперь сервисами связи «Сбермобайл» могут пользоваться жители Москвы, Санкт-Петербурга, Московской, Ленинградской, Белгородской, Воронежской, Костромской, Курской, Липецкой, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской и Тверской, областей.

Абоненты «Сбермобайла» могут самостоятельно настроить свой тарифный план, выбрав необходимый объем трафика, количество минут и безлимитные мобильные опции. Стоимость пакета услуг, в который входит 400 минут разговора, 15 ГБ мобильного интернета и 50 SMS, составляет от 249 руб., при этом пользователи банковских и небанковских сервисов Сбербанка смогут свести расходы на связь к нулю. Услуги «Сбермобайла» можно оплачивать бонусами программы лояльности Сбербанка «Спасибо».

Руслан Гурджиян, генеральный директор «Сбербанк-телеком», сказал: «Географический охват является крайне важным фактором, когда мы говорим о работе оператора связи. Появление новых регионов присутствия — это возможность для большего количества россиян получить доступ к сервисам связи в новом формате и по стандартам Сбербанка. "Сбермобайл" является неотъемлемой частью экосистемы Сбербанка, а это значит, что абоненты могут получить комплексный продукт, который не только легко приобрести или обслуживать в цифровых дистанционных каналах, но который также гарантирует дополнительные преимущества. В частности, клиенты Сбербанка могут получать повышенные бонусы "Спасибо" и сокращать затраты на связь, а те, у кого установлено приложение "Сбербанк онлайн", смогут следить за балансом и расходованием пакетов услуг в онлайн-режиме».

Пополняя баланс через мобильное приложение «Сбермобайл», абоненты оператора смогут накапливать бонусы «Спасибо» по повышенной ставке (до 30%). Скачать приложение можно в AppStore и GooglePlay.

Получить сим-карту и подключиться к сотовому оператору можно в любом отделении Сбербанка в соответствующих регионах или заказать сим-карту на сайте оператора.

До конца месяца сеть «Сбермобайл» заработает в Тульской, Калужской и Брянской областях.

Напомним, что запуск мобильного виртуального оператора «Сбермобайл» состоялся 26 сентября 2018 г. На первом этапе услуги мобильного виртуального оператора под брендом «Сбермобайл» были доступны для жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей.