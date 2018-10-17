«М.Видео» откроет магазины m_mobile в новых районных центрах ADG group

«М.Видео», входящая в ПФГ САФМАР Михаила Гуцериева, одна из крупнейших российских розничных компаний на рынке электроники и бытовой техники, договорилась о партнерстве с ADG group, девелопером крупнейшего ритейл-проекта Москвы. Отдельно стоящие магазины под суббрендом «М.Видео» m_mobile откроются в сети районных центров ADG group в течение 2019-2020 гг. Достигнуто соглашение об аренде площадей в семи первых объектах ADG group: «Ангаре», «Праге», «Киргизии», «Будапеште», «Рассвете», «Софии» и «Орионе».

«М.Видео» становится арендатором сети районных центров ADG group и планирует открытие магазинов нового формата m_mobile в районных центрах сети, которые создаются на месте советских кинотеатров. Помимо аренды торговых площадей партнерство предусматривает реализацию совместных маркетинговых проектов и проведение мероприятий. Магазины группы «М.Видео» будут открываться в районных центрах ADG group по мере запуска объектов в ближайшие два года. Первый — в районном центре «Ангара» на Чонгарском бульваре – весной 2019 г.

Cеть районных центров ADG group в спальных районах города — это новый формат общественных пространств, совмещающий досуговые, образовательные и торговые функции. В результате реконструкции 39 старых советских кинотеатров превратятся в современные районные центры, которые обеспечат арендаторам и партнерам прямой доступ к 2,5 млн москвичей, уже живущих рядом с объектами. Развитием кинотеатров в районных центрах занимается компания CJ CGV, которая управляет крупнейшей сетью мультиплекс-кинотеатров в Южной Корее и является пятой по величине в мире. Компания имеет более 400 кинотеатров и 3 тыс. экранов в нескольких странах, Россия станет седьмой в списке стран присутствия CJ CGV. Новая киносеть предложит кинозрителям новейшие технологии по доступной цене.

Помимо «М.Видео» ключевыми арендаторами сети районных центров ADG group уже стали супермаркет «Лента», кинооператор CJ CGV, логистический сервис PickPoint, «Эдьютейнмент груп», новая компания создателя сети семейных центров «ПандаПарк» и другие.

«Постоянный поиск новых форматов и долгосрочное партнерство – одни из ключевых приоритетов "М.Видео" при планировании экспансии. Сеть районных центров ADG group занимает свободную нишу — современных мультифункциональных центров в шаговой доступности для жителей спальных районов Москвы, и мы видим здесь потенциальную возможность развития новых магазинов m_mobile, ориентированных на цифровую технику. В рамках этой концепции наши магазины могут стать не только комфортным местом покупки, но и удобными точками выдачи онлайн-заказов — для "М.Видео" это органичный формат в рамках развития омниканальной модели. Сейчас под брендами "М.Видео" и "Эльдорадо" работает порядка 850 магазинов, мы рассчитываем нарастить сеть до 1,1 тыс. магазинов к 2022 г.», — отметил управляющий директор m_mobile Андрей Губанов.

«Стратегическое партнерство с крупнейшим игроком этого рынка – еще одно подтверждение эффективности и востребованности сети районных центров ADG group. Мы продолжаем работать над созданием современной комфортной инфраструктуры для проведения досуга и совершения покупок, основываясь на изменившемся поведении потребителей», — сказал Григорий Печерский, управляющий партнер ADG group.

Магазин m_mobile – это новая концепция магазинов сети «М.Видео». На площади около 200 кв.м. представлены только цифровые товары – широчайший выбор смартфонов (порядка 200 моделей), аксессуары к ним, смарт-часы, ноутбуки, планшеты, гаджеты для умного дома и девайсы для гейминга. Все товары находятся в открытой выкладке, любой гаджет можно подержать в руках и протестировать: послушать музыку в наушниках, попробовать камеру в смартфоне и т.д. Магазины m_mobile также работают как пункты самовывоза мелкогабаритной техники: заказать на сайте «М.Видео» смартфон, ноутбук или наушники и забрать их по дороге домой. Для тех, кому необходимо обдумать покупку, работает кофе-зона.