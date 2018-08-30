«Яндекс.Лицей» открывает набор в 58 городах

Сегодня в России и Казахстане открылся набор в «Яндекс.Лицей». Это бесплатные занятия для старшеклассников, которые хотят научиться программировать. По сравнению с прошлым годом география проекта увеличилась почти в три раза — в этом году Яндекс ждёт школьников в общей сложности на 131 площадке в 58 городах.

«В "Яндекс.Лицее" школьники будут учиться промышленному рограммированию — начиная с простых программ и заканчивая сложными групповыми проектами, — сказала директор «Яндекс.Лицея» Марина Суслова. — Проект появился в 2016 году, и с каждым годом его масштабы растут. Мы начали с четырёх городов и 140 школьников, а с этой осени готовы обучать до четырёх тысяч талантливых ребят».

Для поступления в «Яндекс.Лицей» нужно до 9 сентября подать заявку на сайте проекта и пройти онлайн-тестирование. Тех, кто справится, пригласят на очное собеседование. Заявки принимаются от учеников 8 и 9 классов. Независимо от возраста, ребята занимаются по общей программе в течение двух лет. Занятия ведут опытные местные педагоги, прошедшие обучение в «Яндексе».

«Яндекс.Лицей» работает в нескольких форматах. В большинстве городов это занятия на базе детских технопарков, центров дополнительного образования, вузов и других учебных заведений. Занятия будут проходить дважды в неделю после 15:00, поэтому их легко совмещать со школой. Учебный год в «Яндекс.Лицее» начнётся в первых числах октября.

В некоторых школах Москвы, Владивостока, Красногорска, Пензы, Сочи, Тамбова и Уфы ученики будут работать по программе «Яндекс.Лицея» прямо на уроках информатики. Ещё один формат — дистанционное обучение, благодаря чему проект станет доступен для школьников из небольших населённых пунктов. В этом году в эксперименте смогут поучаствовать ученики из Татарстана, а также Калужской, Пензенской, Смоленской, Тамбовской и Тульской областей.

«Яндекс.Лицей» набирает слушателей уже в третий раз, этой весной у него был первый выпуск. Лучшие выпускники побывали в московском офисе Яндекса, познакомились друг с другом, пообщались с командой Яндекса и приняли участие в двух мини-хакатонах, где учились разрабатывать навыки для Алисы и программы для распознавания дорожных знаков при движении беспилотного транспорта.

Партнёры «Яндекс.Лицея» — региональные министерства образования и связи.

«Яндекс.Лицей» создан при участии Школы анализа данных (ШАД) — образовательного проекта «Яндекса» с десятилетней историей. В Школе, рассчитанной на студентов и выпускников вузов, преподают машинное обучение, компьютерное зрение и другие направления современных компьютерных наук. С 2007 года в ШАД подготовили более 600 специалистов для IT-индустрии, которые сейчас работают в российских и зарубежных компаниях. Школа участвовала в разработке учебного плана факультета компьютерных наук НИУ ВШЭ, который открылся в 2014 году.