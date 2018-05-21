LanCloud запустил облачный бэкап на базе технологии Veeam Cloud Connect

LanCloud объявил о запуске облачного сервиса резервного копирования виртуальных и физических серверов на базе технологии Veeam Cloud Connect.

Многие компании недооценивают важность резервного копирования данных, надеясь на отказоустойчивые RAID-массивы, корпоративные СХД и серверные кластеры, которые помогают обеспечить высокую доступность, но никак не защищают от таких рисков, как: случайное или злонамеренное уничтожение информации самими пользователями, действия вирусов шифровальщиков, повреждения баз данных из-за ошибок в приложениях и т.п. Но даже те, кто делают резервные копии, зачастую хранят их у себя в офисе вместе с остальными серверами, рискуя потерять всю информацию одновременно. В целях обеспечения клиентов надёжным сервисом резервного копирования, позволяющим хранить бэкапы за пределами офиса компании, LanCloud выпустил на рынок сервис Cloud Backup.

Cloud Backup – это облачный сервис от компании LanCloud, который позволяет выполнять резервное копирование физических и виртуальных серверов, а также различных бизнес-приложений и сохранять данные в надежном ЦОД TIER-III. Сервис запущен при партнёрстве с компанией Veeam и основан на технологии Veeam Cloud Connect.

Cloud Backup поддерживает резервирование виртуальных машин Hyper-V и VMware, а также физических серверов под управлением Windows и Linux. При необходимости серверы могут быть восстановлены из облака, как в исходное размещение на оборудование клиента, так и оперативно восстановлены и запущены непосредственно в облаке LanCloud. Cloud Backup позволяет создавать полные и инкрементальные резервные копии с возможностью хранения множественных точек восстановления. Присутствует возможность как полного восстановления состояния физического или виртуального сервера, так и восстановление отдельных файлов. Технология гранулярного восстановления поддерживает такие приложения как Microsoft Exchange, SharePoint, Active Directory, SQL Server и Oracle, что позволяет восстанавливать отдельные объекты приложений. Например, возможно восстановить отдельные почтовые ящики и письма Exchange, файлы SharePoint, отдельных пользователей Active Directory или журналы транзакций SQL. Встроенная технология end-to-end шифрования позволяет быть уверенным в конфиденциальности всей копируемой в облако информации, т.к. все данные шифруются на клиенте ещё до передачи в облако.

Одним из немаловажных факторов является цена, которая составляет всего 1 руб./мес. за ГБ хранимых в облаке резервных копий, что является одним из самых выгодных предложений на рынке. Так, например, месячный бэкап файлового сервера объёмом 1 Терабайт обойдётся всего в 1520 руб./мес. с НДС, включая лицензию Veeam Backup Agent for Windows.

Для всех новых клиентов LanCloud предоставляет 30 дней бесплатного тестового периода.