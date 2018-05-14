HP обновила линейки премиальных ноутбуков, десктопов и мониторов Elite 1000 и ENVY

HP объявила о выходе новых премиальных ноутбуков, десктопов и мониторов. Устройства линеек Elite 1000 и ENVY – это премиальный дизайн, высокая производительность, надежные функции безопасности и широкий функционал для удаленного взаимодействия. Здесь каждый человек может найти себе устройство любого форм-фактора, подходящее под его конкретные задачи, стиль работы и требования безопасности.

Бизнес-ПК серии HP Elite 1000. HP EliteBook x360 1030 G3 - обновленная версия полюбившегося многим трансформера. Это один из самых компактных бизнес-ПК в форм-факторе транформера весом 1,25 кг и 15,8 мм толщиной. Время автономной работы увеличено до 18 часов. Ноутбук поставляется в комплекте с пером с датчиком приближения, уведомляющим пользователя об утере стилуса, а также дополнительно оснащается уникальным ярким touch-дисплеем c антибликовым покрытием, облегчающим работу вне помещения. Среди прочих преимуществ – модуль LTE 4G Cat9.

HP Elite x2 1013 G1 - обновленная версия знаменитого ноутбука с отсоединяемой клавиатурой. Теперь 13-дюймовый дисплей сочетается с 12-дюймовым корпусом. Также обновленное устройство оснащено дисплеем с защитой от подглядываний, модулем LTE 4G Cat9 и процессорами Intel Quad Core vPro.

HP EliteBook 1050 G1 - это новый ультратонкий ноутбук бизнес-класса, оснащаемый видеокартой NVIDIA GeForce GTX 1050. Также «на борту» - 6-ядерные процессоры и до 4 Тб памяти на SSD-накопителе. Время автономной работы – до 16 часов. Это идеальный выбор для тех, кому требуются одновременно производительность и компактность. Также опционально доступна веб-камера HP Privacy Сamera, предназначенная для защиты от наблюдения за пользователем.

HP EliteOne 1000 AiO G2 - обновленное семейство стильных моноблоков бизнес-класса с 23,8, 27 и изогнутым 34-дюймовым дисплеем, а также с дискретной графической картой. Устройства идеально подходят для оснащения стойки регистрации, офиса или помещения для совещаний. Являясь одними из первых моноблоков, специально разработанных для удаленного взаимодействия, эти ПК представляют собой идеальное решение для видеоконференций.

HP EliteDisplay S14 - это премиальный портативный 14-дюймовый монитор с Full HD IPS-матрицей, подключением через USB Type-C и весом всего 990 грамм, предлагающий компактность и удобство для мобильной работы.

Потребительские ПК линейки HP ENVY. HP ENVY 13 Laptop – обновленная версия одного из самых популярных премиальных ноутбуков HP. Теперь это еще более изящный дизайн, 8 поколение процессоров Intel Quad Core, возможность установки NVIDIA GeForce MX150, до 14 часов автономной работы и сканер отпечатков пальцев.

HP ENVY x360 13 - это новейшее устройство в линейке HP ENVY, а также первый 13-дюймовый трансформер, оснащаемый процессором AMD Ryzen и графической картой Radeon Vega. Он позволяет эффективно решать ресурсоемкие задачи и работать без подзарядки до 11 часов.

HP ENVY x360 15 - обновленная версия устройства для представителей творческих профессий, оснащенная сенсорным экраном и стилусом. ПК предлагается с процессорами Intel или AMD, большим объёмом жесткого диска и оперативной памяти, а также с дисплеями вплоть до 4K. Время автономной работы увеличено до 12 часов 45 минут, а функция HP Fast Charge позволяет зарядить устройство на 50% за 45 минут.

HP ENVY 17 Laptop – одна из немногих альтернатив настольному компьютеру. ENVY 17 – это мощный процессор 8 поколения Intel Quad-Core, дискретная графика NVIDIA GeForce MX 150, а также возможность установить 4K дисплей. Идеален для создания цифрового контента, а также выполнения ресурсоемких задач.

HP ENVY AiO 27 и HP ENVY Curved AiO 34 - одни из самых больших моноблоков с изогнутым дисплеем и непревзойденным дизайном. Они оснащены функцией HP Audio Stream, которая позволяет пользователям передавать свои любимые песни со смартфона на динамики моноблоков через Bluetooth. В основание моноблоков встроена беспроводная зарядка в 3 раза мощнее предыдущего поколения.

HP ENVY Desktop - это универсальное устройство с современным дизайном и высочайшей производительностью для выполнения ресурсоемких задач и создания цифрового контента с 8 поколением процессоров Intel Core и возможностью установки видеокарты NVIDIA GeForce GTX 1080.