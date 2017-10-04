«Тим Драйв» обеспечивает непрерывность бизнес-процессов в облаке Техносерв Cloud

Техносерв Cloud и компания «Тим Драйв» объявили о заключении контракта на предоставление услуг виртуального дата-центра. «Тим Драйв» будет использовать ресурсы Техносерв Cloud для обеспечения бесперебойной работы своих внутренних бизнес-систем.

«Компания «Тим Драйв» создана в 2011 году, под ее управлением находятся несколько крупных проектов в области фармацевтики и медицины. В их числе - сеть клиник «Доктор рядом», первая медицинская компания, вышедшая на рынок телемедицинских услуг в России. Кроме того, «Тим Драйв» создал и курирует инвестиционную компанию «РМИ Партнерс», управляющую венчурным фондом «РоснаноМедИнвест», в портфель которого входит более десятка инновационных биотехнологических разработок. Наша команда так же с нуля создавала российскую фармкомпанию «НоваМедика», которая сейчас активно развивает R&D-проекты в собственном Технологическом центре и строит совместно с Pfizer фармацевтический завод. — сказал Алексей Волконский, ИТ-директор компании «Тим Драйв». — Управление деятельностью нескольких высокотехнологичных предприятий требует безупречной работы внутренних ИТ-систем и бизнес-приложений. В целях обеспечения беспрерывного и устойчивого функционирования наших бизнес-систем и сервисов мы приняли решение о создании отказоустойчивого кластера в облачном хранилище».

«В рамках контракта Техносерв Cloud предоставляет компании «Тим Драйв» виртуальные вычислительные ресурсы и канал связи с сетью интернет. Особенностью проекта стало построение для заказчика гибридной архитектуры — виртуальный ЦОД Техносерв Cloud обеспечивает параллельную с основной площадкой заказчика работу внутренних бизнес-сервисов «Тим Драйва», таких как почта, документооборот и другие. Фактически, собственный информационный ландшафт заказчика получает возможность гибкого расширения на базе Техносерв Cloud. Сотрудники «Тим Драйва» смогут работать со своими бизнес-приложениями, абстрагируясь от физической инфраструктуры и места ее размещения. Для них не будет разницы между собственной инфраструктурой и ресурсами Техносерв Cloud. Именно такой подход и должен, на наш взгляд, реализовывать гибридный ЦОД. В случае проведения технических работ или неполадок на основной ИТ-инфраструктуре заказчика, Техносерв Cloud обеспечит непрерывность работы бизнес-систем «Тим Драйва», выступив резервным «плечом» инфраструктуры, — отметил Никита Дергилёв, руководитель облачного провайдера Техносерв Cloud. — Мы рады приветствовать нашего нового клиента и надеемся на долгосрочное и плодотворное сотрудничество».

Техносерв Cloud – это собственная облачная платформа компании «Техносерв». Сегодня заказчикам Техносерв Cloud доступны девять услуг: виртуальный выделенный сервер, виртуальный дата-центр в защищенном и закрытом сегментах под ФЗ-152, корпоративная почта, облачный сервис деск и ITSM, облачное хранилище, облачная база данных (Oracle, Microsoft SQL, PostgreSQL или MySQL), хостинг SAP HANA и резервное копирование. Все услуги предоставляются пользователю по его запросу и оплачиваются по системе подписки. Заказчики платят только за реально потребленные ресурсы и сервисы, и только за тот период, в который они были использованы. Для пользователей всех облачных сервисов организована оперативная техническая поддержка в режиме 24x7 по телефону и электронной почте.