Расширение PostgreSQL упростит работу с Ethereum

Postgres Professional объявила о создании прототипа расширения Posthereum для интеграции полнофункциональной СУБД PostgreSQL с блокчейн-платформой Ethereum, предназначенной для регистрации сделок с любыми видами активов на основе системы «умных контрактов». Теперь крупные российские банки, корпорации и госструктуры, работающие с СУБД PostgreSQL, смогут объединить базы данных с блокчейн-приложениями на основе Ethereum.

Posthereum позволяет получать аналитику по данным блокчейна в режиме он-лайн. Администраторы или пользователи базы данных смогут узнать, например, какое количество транзакций и на какую сумму было выполнено в блокчейне за месяц, с какой частотой совершался данный тип «умного контракта», какова география наиболее популярных объектов и многие другие детали. Это превращает совместное использование базы данных на PostgreSQL и блокчейна в полноценный бизнес-инструмент.

Posthereum позволяет вызывать функции «умных контрактов» Ethereum из SQL-кода, выполняющегося в базе данных PostgreSQL. При этом изменения данных в PostgreSQL и блокчейне происходят одновременно – это принцип так называемых гетерогенных транзакций. Для примера рассмотрим сервис продажи авиабилетов на блокчейне. Сделки по приобретению билетов совершаются через приложение Ethereum, в котором содержатся только базовые данные о билетах, покупках и сумме транзакций в криптовалюте.

Подробную базу данных по всем рейсам авиакомпания хранит у себя в полнофункциональной СУБД, доступной ограниченному кругу лиц. Встает вопрос: каким образом изменения в основной базе данных передать в блокчейн, чтобы обеспечить целостность информации? Новое расширение Posthereum для PostgreSQL решает задачу гетерогенных транзакций: данные в обеих системах изменяются либо одновременно, либо изменения не происходят вовсе. Таким образом, исключается ситуация, когда в основной базе время вылета рейса поменялось, а в данных блокчейн-приложения осталось старым, и наоборот.

Приложения на основе системы «умных контрактов» Ethereum находят применение в финансовой сфере, страховом бизнесе, ритейле, логистике, сервисах по заказу билетов, всевозможных реестрах. Государственные структуры заинтересованы в создании децентрализованных баз данных для устранения бюрократической волокиты и удобства обмена информацией. Крупные корпорации и банки оценивают преимущества единой распределенной системы над полным контролем собственных разнородных баз данных. Так, внедрение S7 Airlines и Альфа-Банком блокчейн-платформы Ethereum для автоматизации операций формирования заявки на платеж, проверки достаточности средств, списания средств и обновления статуса повысило скорость обработки с 14 дней до 23 секунд.

Для запуска решений на основе блокчейна необходимо наладить контакт между отдельными системами управления базами данных и общей распределенной системой. В России открытую СУБД PostgreSQL для серьезных высоконагруженных проектов применяют Яндекс, РосТех, Банк «Открытие», Сбербанк, Правительство Москвы и Московской области, Авито и многие другие. Компания Postgres Professional является российским вендором PostgreSQL и разработчиком отечественной СУБД Postgres Pro на основе PostgreSQL, внесенной в единый реестр программных продуктов. Созданное расширение позволит многочисленным российским пользователям PostgreSQL реализовать проекты по созданию блокчейн систем на основе Ethereum, не беспокоясь о потере данных при взаимодействии между системами.

В планах Postgres Professional – разработка механизма криптографического аудита транзакций для СУБД Postgres Pro, обеспечивающего сохранность данных на уровне, сравнимом с надежностью блокчейна. Многие отечественные компании хотели бы воспользоваться преимуществами блокчейн-технологий без привязки к криптовалюте. Такую возможность могут предоставить реестры с цифровой подписью транзакций и хэшированием блоков. Несмотря на отсутствие децентрализации базы данных, изменить однажды совершенные транзакции администратор системы не сможет, так как все последующие блоки содержат информацию о предыдущих. Таким образом, российская СУБД Postgres Pro предоставит мощный механизм для создания защищенных реестров.