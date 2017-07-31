Инновационный мини-кинотеатр Сinemood резидента Сколково стал доступен в «М.Видео»

Мини-кинотеатр Сinemood компании «Мультикубик» стал доступен посетителям 80 магазинов «М.Видео» в Москве и России, а также на официальном сайте сети. Устройство работает как мультимедийный проектор, умещается на ладони и позволяет смотреть фильмы, сериалы, анимацию и фотографии на любой поверхности.

Гаджет представляет из себя куб с мягкими углами. Внутренняя память Сinemood — 32 ГБ. 22 из них занимает детский предзагруженный контент, отобранный специалистами; его можно смотреть в режиме офлайн: оцифрованные советские диафильмы, популярные новые мультфильмы и продукция студии «Союзмультфильм», аудиосказки, классическая музыка (Бах, Бетховен, Моцарт), колыбельные разных стран. Остальные 10 ГБ можно использовать как жесткий диск: закачивать кино, фотографии, мультфильмы и презентации в pdf.

Сinemood оснащен wi-fi, позволяет стримить Youtube, Youtube Kids и «Яндекс.Радио». Звук встроенный, также мини-кинотеатр можно подключать к bluetooth-колонкам или наушникам. С июня для пользователей Сinemood функционирует онлайн-сервис «МегаФон.ТВ».

«Мы рады поддержать молодой российский стартап Сinemood, тем более, это не просто проектор, а мультимедийная платформа, которая интегрируется со смартфоном для создания портативного семейного кинотеатра. Поскольку смартфон является ключевым устройством в жизни современного человека и может решать практически любые задачи, растет и спрос на связанные с ним устройства. Сinemood оценят не только дети, которым будет нескучно дома или в поездке, но и взрослые за просмотром любимых роликов или фильмов”, — сказал директор М.mobile в «М.Видео» Андрей Губанов.

«Появление продукции компании в «М.Видео» — это показатель качества. Мы рады выйти в массовый сегмент при поддержке такого мощного партнера. Сотрудничество с крупнейшей розничной сетью по продаже электроники и бытовой техники в стране открывает перед нашим стартапом новые перспективы. Тем более, что момент выхода на полку очень удачный: как раз Сinemood «повзрослел» и в нем появился «Мегафон.ТВ», а совсем скоро начнет работу Ivi. Это станет еще одним стимулом для покупки», — отметил директор отдела продаж компании «Мультикубик» в России Евгений Бортников.

«Компания «Мультикубик» очень стремительно выходит в массовый сегмент. «М.Видео» — отличный партнер в России для решения такой задачи. Теперь разработка резидента Сколково еще шире представлена в регионах, и я верю, что российский потребитель по достоинству оценит простоту и удобство работы Cinemood», — сказал руководитель направления IoT, Электроника, Системы хранения, обработки и передачи данных ИТ-кластера Фонда «Сколково» Сергей Воинов.

«Мультикубик» — российский стартап и резидент Сколково, создатель безопасной развлекательной и развивающей платформы для детей и мультимедийного онлайн-кинотеатра. Помимо своего главного продукта — мини-кинотеатра Сinemood, компания вывела на российский рынок детский проектор «Мультикубик 1.0». Сам кинотеатр презентовали в декабре 2016 г.