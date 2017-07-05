Исследование SAP: рост экспортной выручки российских IT-компаний в 2017 году составит 15,4%

Согласно результатам исследования «Перспективы российских IT-разработок на глобальном рынке», инициированного SAP СНГ, совокупная экспортная выручка российских производителей программного обеспечения за прошлый год выросла на 18,8%, а в 2017 году ожидается рост на 15,4%. В рамках исследования было опрошено 239 компаний, заинтересованных в экспортных разработках для бизнеса.

Опрос показал, что 72% компаний находятся в процессе создания экспортных продуктов либо уже имеют готовые решения. Еще 20% планируют свое присутствие на международном рынке в ближайшие 2–3 года.

Сейчас отечественные разработчики ПО следуют мировым трендам, разрабатывая для выхода на другие рынки технологии в таких областях, как искусственный интеллект и машинное обучение, интернет вещей, средства анализа больших данных, нейронные сети, компьютерное зрение и т.д. Интересно, что экспортно-ориентированные продукты опрошенных компаний только в 60% случаев совпадают с их основными направлениями разработки в России.

IT-компании с годовым оборотом до $15-20 млн (таких в России 97-98%, согласно данным РУССОФТ) оценивают порог входа на зарубежные рынки как довольно высокий. Респонденты выделили ряд основных сдерживающих факторов. Это ограниченный доступ к финансовым ресурсам (венчурный капитал, льготное кредитование) – 52% респондентов отметили нехватку средств на маркетинг, еще 33% указали на недостаток финансирования перспективных разработок. Недостаток компетенций для продвижения своих решений за рубежом, в том числе слабые маркетинг и продажи. Специфичность российского рынка и необходимость существенно адаптировать российские решения и стандарты для зарубежных заказчиков.

Из благоприятных факторов для экспорта выделяют, например, низкую стоимость производства и рабочей силы в России, наличие хорошо подготовленных кадров и глубокую интегрированность в мировую среду разработчиков ПО.

В большей степени ориентированы на экспорт компании, взаимодействующие с крупными международными корпорациями (64% опрошенных). Среди основных выгод такого партнерства отмечают наличие экспертизы в разработке и коммерциализации бизнес-решений, имиджевую поддержку и развитые инструменты продвижения и продаж. Почти все компании с опытом такого сотрудничества (91%) заявили, что уже имеют или разрабатывают перспективные решения для глобального рынка.

«Помимо общей оценки экспортного потенциала, важной целью нашего исследования было дать практические советы и рассказать о возможных способах выхода на зарубежные рынки, – отметил генеральный директор SAP СНГ Павел Гонтарев. – Например, крупные международные игроки заинтересованы в партнерстве с местными производителями и могут предоставить свои ресурсы для продвижения перспективных решений, что в ряде случаев может оказаться самым простым выходом».

В финальный отчет вошли рекомендации более 30 экспертов IT-индустрии. При выборе перспективных направлений эксперты советуют фокусироваться на более узких и технологически сложных нишах, что позволит использовать сильные стороны российских разработчиков – хорошую математическую подготовку, способность создавать сложные продукты и нестандартные решения. В ряду наиболее перспективных ниш для экспорта были названы платформенное и инфраструктурное ПО (порталы, информационная безопасность, middleware) – платформы разработки бизнес-приложений, портальные и интеграционные решения, продукты в области информационной безопасности и управления IT-инфраструктурой, решения в области high performance computing и инфраструктуры больших данных. Инженерное и научное ПО – сегмент сложного математического, симуляционного и научного программного обеспечения, в том числе решения в области искусственного интеллекта, распознавания образов, компьютерного зрения, моделирования сложных физических процессов и т.д.

Все эксперты отмечают важность локального присутствия на зарубежных рынках и непосредственного контакта с потенциальными клиентами, а также необходимость четко позиционировать свои конкурентные преимущества и глубоко понимать потребности целевого заказчика. Что касается выбора конкретных стран, эксперты рекомендуют обратить внимание на «нетрадиционные» рынки, включая страны БРИКС, Азии, Латинской Америки.

«Мнения экспертов относительно перспектив экспорта российских IT-разработок весьма оптимистичны, – отметил Павел Гонтарев. – Многие считают, что рост продаж за рубежом будет продолжаться существенными темпами – до 20-30% в год».

Исследование проводилось при поддержке Аналитического центра при Правительстве Российской Федерации, некоммерческого партнерства «РУССОФТ» и Ассоциации Брокеров Инноваций и Технологий (АБИТ). Анализ результатов строился на основании данных двух опросов, один из которых был организован по инициативе SAP, а второй проведен в рамках ежегодного исследования российской IT-индустрии НП «РУССОФТ». Кроме того, в рамках исследования проводились глубинные интервью с ведущими экспертами и лидерами мнений российской IT-индустрии, в результате которых были подготовлены рекомендации как для самих предприятий (в каком направлении развиваться и как решать типичные проблемы), так и для Правительства Российской Федерации и институтов развития (как стимулировать и ускорить развитие экспорта российского ПО).