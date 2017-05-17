ALP Group защитит от ИТ-инцидентов сеть салонов мужской одежды Henderson

Компания ALP Group — системный интегратор и поставщик услуг ИТ-аутсорсинга и ИТ-аудита — объявила о подписании контракта на ИТ-обслуживание сети фирменных магазинов дома моды Henderson, насчитывающей 159 салонов в 57 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Архангельске, Кемерово, Екатеринбурге, Ижевске, Нижнем Новгороде, Сургуте, Тюмени, Мурманске, Барнауле, Оренбурге, Саратове, Минеральных водах, Иркутске, Новороссийске, Сочи и др. Об этом говорится в заявлении ALP Group, поступившем в редакцию CNews.

По условиям контракта ALP Group осуществляет инцидентное обслуживание по схеме реагирования на ИТ-запросы клиента. В этой работе задействована партнерская сеть ALP Group, представленная сегодня более чем в 300 городах России. При этом знание специфики крупного и среднего ритейла, умение взаимодействовать с торговыми предприятиями, а также соблюдение единой технологии работы и следование жестким стандартам качества ALP Group — это обязательное требование к ее партнерам, указали в компании.

Возможность в любой точке присутствия и практически в любой момент подключить квалифицированных ИТ-специалистов, способных оперативно, четко и прямо на месте решить практически любую ИТ-проблему, служит для торговой сети Henderson своего рода страховкой от возможных убытков и репутационных издержек, связанных с простоями ИТ-оборудования, обеспечивающего как работу самих торговых точек, так и информационные потоки между ними и головным офисом компании.

В целом снижение ИТ-рисков и связанных с ними угроз нарушения ритмичности бизнес-процессов, клиентоориентированности и эффективности которых Henderson уделяет не меньшее внимание, чем качеству продукции, находится в русле общей стратегии развития стратегии компании-заказчика, направленной на сокращение издержек и оптимизацию торговых площадей, отметили в ALP Group. Второй, не менее важный, ее элемент — сохранение разнообразия ассортимента и высокого качества товаров, представленных в торговой сети. По утверждению представителей Henderson, эта стратегия позволила компании, несмотря на жесткий кризис в сегменте стильной и качественной одежды, произведенной за рубежом, год от года на 10% увеличивать как среднюю торговую площадь, так и расширять географию присутствия.